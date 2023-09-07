Что известно о боеприпасах с обедненным ураном

США 6 сентября сообщили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн, в который впервые вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 сентября 2023 года США сообщили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. В него впервые вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. ТАСС подготовил материал о боеприпасах с обедненным ураном.

Основные сведения

Обедненный уран (ОУ) - токсичный тяжелый металл, основной побочный продукт изготовления топлива для некоторых типов ядерных реакторов и ядерного оружия. При производстве такого топлива природный уран обогащают, увеличивая в нем содержание изотопа U-235, обеспечивающего ядерное деление. После получения обогащенного урана остается смесь - обедненный уран, где содержатся уменьшенное количество изотопов U-235 и U-234, но больше малорадиоактивного U-238 (период полураспада последнего превышает 4,5 млрд лет). Химически ОУ ведет себя так же, как природный. Является металлом очень высокой плотности - в два раза выше плотности свинца. Может использоваться в качестве балласта в судах и самолетах, а также для изготовления многослойной брони (в частности, в модификациях американских танков Abrams) и сердечников для бронебойных подкалиберных снарядов. Тонкая, тяжелая и сверхпрочная стрела-сердечник такого снаряда в полете не встречает большого сопротивления воздуха и может пробивать броню, выделяя большую кинетическую энергию. При столкновении боеприпасов с ОУ с броней высвобождается пыль окиси урана.

Боеприпасы с ОУ начали поступать на вооружение армии США в 1970-х годах и впервые были применены в боевой обстановке американскими военными в 1991 году в ходе операции "Буря в пустыне" в Персидском заливе, использовались в Югославии в 1999 году и в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Боеприпасы с ОУ состоят на вооружении армий некоторых стран, в том числе США, России, Великобритании, Франции. Данные о запасах таких снарядов не публикуются.

Потенциальная опасность

Различные государственные, общественные деятели и медики в разных странах неоднократно высказывали беспокойство о том, что в силу своих химических и радиологических свойств обедненный уран из боеприпасов, оставшихся в районах боевых действий, может быть опасен для людей и окружающей среды. Многие ветераны военных конфликтов участники военных операций из США и Великобритании связывают свои проблемы со здоровьем с воздействием боеприпасов с ОУ. У нескольких военных, входивших в состав контингента НАТО в Югославии, была диагностирована лейкемия. В районах, где во время конфликтов использовались снаряды с ОУ, рядом исследований выявлялся значительный рост числа онкологических заболеваний и пороков развития у детей.

Смесь изотов в обедненном уране на 60% менее радиоактивна, чем природный уран. По оценкам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), боеприпасы с ОУ, "по-видимому, не представляют значительного риска для здоровья с радиологической точки зрения". Согласно подсчетам МАГАТЭ, в случае вдыхания аэрозоля ОУ - например, при попадании снаряда с ОУ в военное транспортное средство - эффективная доза радиационного облучения может достигать нескольких миллизивертов (мЗв). Согласно Международным основным нормам безопасности, пределы годовой дозы облучения для лиц из числа населения и для работников, имеющих доступ к радиоактивным материалам, - 1 мЗв и 20 мЗв соответственно. В агентстве уточняют, что в районах, где использовались боеприпасы с ОУ, проводились лишь "ограниченные исследования". Научный комитет ООН по действию атомной радиации пришел к выводу, что никаких клинически значимых отклонений, связанных с воздействием радиоактивного излучения ОУ, доступными научными исследованиями не зафиксировано. В резолюции о применении обедненного урана, принятой Генассамблеей ООН в 2018 году, угроза в случае загрязнения территории мелкими частицами ОУ также названа незначительной. При этом в ООН оговариваются о неполноте проведенных исследований и полагают, что все же существует "потенциальная" опасность радиационного воздействия на людей, которые находятся в контакте с фрагментами или целыми боеприпасами с ОУ. Агентство по охране окружающей среды США предупреждает граждан об опасности ОУ в случае, если он попадает в организм человека.

Министерство обороны Великобритании называет обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, не имеющим "ничего общего с ядерным оружием". Аналогичного мнения придерживается Пентагон.

Поставки Украине

21 марта 2023 года замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Соединенное Королевство поставит на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. 22 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник" назвала использование боеприпасов с обедненным ураном геноцидом по отношению к населению территорий, где применяется этот вид вооружения.

25 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин не согласился с утверждениями Великобритании, что боеприпасы с обедненным ураном не вызывают последствий. "Они, конечно, не относятся к разряду оружия массового поражения. Это правда. Но сердечник снаряда с обедненным ураном, там может быть разный материал использован, он используется в бронебойных целях, все-таки порождает так называемую радиационную пыль, и в этом смысле он, конечно, относится к оружию наиболее опасного характера", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-24". Глава государства также подчеркнул, что России есть чем ответить на этот вызов со стороны Украины и Запада. "У нас, без преувеличения, сотни тысяч, именно сотни тысяч, таких снарядов. Мы их пока не применяем", - заключил президент.

27 апреля заместитель официального представителя секретаря ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация обеспокоена использованием снарядов с обедненным ураном, в том числе на Украине.

13 мая в украинских СМИ появилась информация о том, что в Тернопольской области произошли взрывы и пожар на складе с боеприпасами с обедненным ураном, которые Украине поставила Великобритания. Украинские власти эти данные опровергали. 19 мая 2023 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре заявил, что уничтожение поставленных Великобританией боеприпасов с ОУ привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. В соседних с Украиной странах после этого заявили, что радиационная обстановка осталась в норме.

13 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявила, что администрация президента США Джо Байдена готова одобрить поставки на Украину снарядов с обедненным ураном для танков Abrams. В тот же день президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами объяснил такие поставки Украине дефицитом обычных снарядов. Также глава российского государства подтвердил, что РФ оставляет за собой право ответного применения аналогичных боеприпасов.

По состоянию на сентябрь 2023 года сведений от официальных источников об использовании украинскими военными снарядов с обеденным ураном не публиковалось.