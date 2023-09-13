Что известно о новых министрах обороны и иностранных дел Японии

Новым главой МИД стала Ёко Камикава, а оборонное ведомство возглавил Минору Кихара

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 сентября 2023 года премьер-министр Японии Фумио Кисида произвел перестановки в правительстве. Новым министром иностранных дел стала Ёко Камикава, а оборонное ведомство возглавил Минору Кихара.

Министр иностранных дел Ёко Камикава

Ёко Камикава (Yоko Kamikawa) родилась 1 марта 1953 года в городе Сидзуока (остров Хонсю). Окончила Токийский университет по специальности "международные отношения" и Школу управления им. Джона Кеннеди при Гарвардском университете в США. Некоторое время работала в Исследовательском институте компании Мицубиси.

Член Либерально-демократической партии Японии (ЛДП). В 2004 году возглавила женского бюро ЛДП. В 2021 году была и.о. генерального секретаря ЛДП.

С 2000 года член Палаты представителей (нижняя палата парламента). В 2002-2004 годах была первым вице-президентом женской конференции Межпарламентского союза.

В 2005 году была назначена заместителем министра внутренних дел и коммуникаций, в 2007 году - министром по особым поручениям (борьба со снижающейся рождаемостью, гендерное равенство, развитие молодежи). В 2008 году стала министром по делам управления государственными архивами. С 2014 года возглавляла министерство юстиции. В этом качестве Камикава подписала указы о приведении в исполнение 16 смертных приговоров, 13 из них касались членов японской террористической секты "Аум синрикё" (запрещена в РФ), среди которых был и ее основатель Сёко Асахара.

По вероисповеданию католичка.

Министр обороны Минору Кихара

Минору Кихара (Minoru Kihara) родился 12 августа 1969 года в округе Тюо города Кумамото (остров Кюсю). В 1993 году окончил отделение японского языка и литературы педагогического факультета частного Университета Васэда в Токио, в 2005 году - Высшую политическую школу Либерально-демократической партии Японии (ЛДП). В 2014 году возглавлял молодежное бюро ЛДП. В 2021 году стал заместителем председателя исследовательской группы ЛДП по политическим вопросам.

В 2005 году впервые был избран в Палату представителей, последний раз переизбирался в 2021 году. В 2022 году возглавил парламентский Комитет по земле, инфраструктуре, транспорту и туризму.

С 2013 года занимал несколько постов в правительстве страны. В 2013-2016 годах был парламентским заместителем министра обороны, затем заместителем министра финансов, в 2020-2021 годах - советником премьер-министра.