Что известно о восстановлении Крымского моста

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что левую часть моста открыли для автомобилей раньше срока

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября 2023 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что после ремонта открыта для движения машин сторона Крымского моста, наиболее пострадавшая в результате теракта 17 июля 2023 года.

ТАСС подготовил материал о том, как Крымский мост восстановили после первого теракта 8 октября 2022 года и о работах после второго теракта в 2023 году.

Общие сведения

Крымский мост соединяет Керченский полуостров Крыма с Таманским полуостровом Краснодарского края. Мост проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив (соединяет Азовское и Черное моря), огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег в Керчи. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Крымский мост - самый протяженный в России и Европе, его общая длина составляет 19 км. Для судоходства предусмотрены арочные пролеты высотой 35 м и шириной 135 м.

Строительство моста шло с 2015 года. Открытие автодорожной части состоялось 15 мая 2018 года, пассажирские поезда стали ходить по нему 23 июня 2019 года.

Теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года

8 октября 2022 года около 06:00 на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, находившегося в этот момент рядом. Частично обрушились два пролета автомобильной части по направлению в Крым. Погибли четыре человека: водитель грузовика и три человека, которые ехали рядом в легковых автомобилях. Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ ("Террористический акт").

Движение легковых автомобилей (первоначально по одной полосе уцелевшей части автомобильного моста) было восстановлено через десять часов после взрыва - в 16:00 8 октября. При этом был организован обязательный досмотр автомашин, который впоследствии не отменялся. Около 20:00 по наименее пострадавшему пути начали ходить поезда. На следующий день после начала ремонтных работ было восстановлено движение легковых автомобилей по двум полосам. Вновь была открыта Керченская паромная переправа, которая не действовала с 2020 года.

10 октября 2022 года Хуснуллин сообщил, что на железнодорожной части моста потребуется замена двух железнодорожных пролетов, поврежденных при пожаре цистерн.

13 октября 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому единственным исполнителем работ по восстановлению автомобильной части Крымского моста стало ООО "Нижнеангарсктрансстрой". Работы должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года 24 октября эта же компания была назначена единым исполнителем закупок Крымской железной дороги по проектированию и восстановлению ж/д путей Крымского моста. Первоначально планировалось, что запуск движения по второму железнодорожному пути состоится в срок до 15 сентября 2023 года.

25 октября на Крымский мост поставили весь объем необходимых для ремонта металлоконструкций, 1,2 тыс. тонн. Была начата их сборка на специальной площадке.

5 декабря (через 58 дней после теракта) было запущено движение по восстановленной автодорожной части моста в сторону Крыма. В тот же день по мосту за рулем автомобиля проехал президент РФ Владимир Путин.

В декабре начались работы по разборке и замене шоссейных пролетов в сторону Тамани.

31 января 2023 года была завершена замена всех четырех пострадавших пролетов второй автодорожной части моста в сторону Краснодарского края. 23 февраля досрочно возобновлено движение по обеим частям автодорожного моста. 9 марта 2023 года завершен монтаж первого пролета железнодорожной части моста.

5 мая 2023 года Марат Хуснуллин сообщил о запуске движения по второму пути железнодорожной части моста. Таким образом, за 209 дней после теракта все его последствия были устранены.

Теракт 17 июля 2023 года

17 июля 2023 года в 03:05 Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотным надводными аппаратами. Погибли два взрослых, пострадал один ребенок - все они находились в машине, следовавшей в момент взрыва по мосту. В результате теракта было повреждено дорожное полотно: часть пролета в сторону Керчи обрушилась, в сторону Тамани - сдвинулась с опоры. Сами опоры повреждений не получили. Железнодорожная часть моста в результате атаки не пострадала. Было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

Автомобильное движение возобновилось в реверсивном режиме утром 18 июля. Также была запущена паромная переправа, организовано движение транспорта по сухопутному маршруту через новые регионы РФ.

17 июля Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту заявил, что двухстороннее движение по мосту будет запущено после восстановления пролета в сторону Керчи 15 сентября (за 60 дней), а полностью устранить последствия теракта планируется к 1 ноября (за 107 дней).

Для ремонта в этот раз пришлось строить временный мост 250-метровый мост, поскольку к поврежденному участку невозможно было подойти плавучим кранам.