Что известно о Дмитрии Ядрове

Он сменил Александра Нерадько на посту руководителя Федерального агентства воздушного транспорта

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 сентября 2023 года новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) назначен замруководителя этого ведомства Дмитрий Ядров. Он сменил в должности Александра Нерадько, который возглавлял Росавиацию с 2009 года.

Дмитрий Викторович Ядров родился 3 мая 1988 года.

В 2010 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности "инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства".

С 2010 года работал в Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ. Был диспетчером управления воздушным движением Московского центра автоматизированного управления воздушным движением, в дальнейшем стал помощником директора госкорпорации.

С 2018 года был директором по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.

11 сентября 2019 года перешел на работу в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), где занял пост заместителя руководителя ведомства, координирующего деятельность структурных подразделений по организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развитию аэродромной инфраструктуры.

Действительный государственный советник РФ III класса (2022).