Биография Евгения Ясина

Экс-министр экономики умер 25 сентября на 90-м году жизни

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 сентября 2023 года на 90-м году жизни умер российский экономист, бывший министр экономики РФ, почетный научный руководитель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Евгений Ясин.

Евгений Григорьевич Ясин родился 7 мая 1934 года в Одессе (Украинская ССР, ныне Украина).

В 1957 году окончил Одесский гидротехнический институт (ныне Одесская государственная академия строительства и архитектуры) по специальности "инженер-мостостроитель", в 1963 году - экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности "политическая экономия".

Доктор экономических наук. В 1968 году на экономическом факультете МГУ защитил кандидатскую диссертацию на тему "Методологические вопросы изучения и совершенствования системы экономической информации в промышленности". В 1976 году в Центральном экономико-математическом институте Академии наук (АН) СССР защитил докторскую диссертацию на тему "Методологические проблемы исследования системы экономической информации". Профессор.

В 1957 году работал мастером в Мостопоезде №478 треста Мостостроя №3 Минтрансстроя СССР.

С 1958 по 1960 года - инженер проектного института №3 Госстроя Украинской ССР.

В 1964-1973 годах занимал должности заведующего отделом, затем заведующего лабораторией в НИИ Центрального статистического управления при Совете министров СССР.

С 1971 года и до конца 1980-х годов преподавал (по совместительству) на экономическом факультете МГУ.

С 1973 по 1989 года - заведующий лабораторией Центрального экономико-математического института АН СССР.

В 1989-1991 годах возглавлял отдел Государственной комиссии Совета министров СССР по экономической реформе.

Евгений Ясин был одним из идеологов реформ начала 1990-х годов, соратником Егора Гайдара и Анатолия Чубайса.

В 1990 году он принял участие в разработке программы "500 дней" по переходу СССР к рыночной экономике, основными авторами которой были заведующий экономическим отделом Совета министров СССР Григорий Явлинский и академик Станислав Шаталин. Программа так и не была реализована.

С 1991 по 1994 год был генеральным директором Дирекции по экономической политике Научно-промышленного союза СССР под руководством Аркадия Вольского (в 1991 году организация была переименована в Российский союз промышленников и предпринимателей - РСПП).

В ноябре 1991 года создал и возглавил Экспертный институт РСПП (с 2009 года - научно-просветительский фонд "Экспертный институт").

С 1992 по 1993 год совмещал работу директором Экспертного института РСПП с обязанностями полномочного представителя правительства России в Верховном совете РФ.

В 1993 году был назначен руководителем рабочей группы по экономической программе при председателе правительства РФ Викторе Черномырдине.

С апреля по ноябрь 1994 года возглавлял Аналитический центр при президенте РФ.

С 8 ноября 1994 года по 17 марта 1997 года занимал пост министра экономики РФ в правительстве Виктора Черномырдина, сменил на этом посту Александра Шохина.

С 26 марта 1997 года по 23 марта 1998 года был министром без портфеля в том же составе кабинета министров, отвечал за экономический блок. После отставки Черномырдина с поста премьер-министра вошел в состав кабинета Сергея Кириенко. Работал в составе различных правительственных комиссий, однако формальный круг его должностных обязанностей определен не был. Покинул правительство в июле 1998 года (указ об отставке не публиковался).

До ноября 1998 года был представителем РФ (заместителем управляющего) в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций.

С октября 1998 года по 2021 год был научным руководителем Высшей школы экономики (ныне Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", НИУ ВШЭ). До 2019 года на факультете экономических наук НИУ ВШЭ вел курс "Российская экономика". 1 июля 2021 года члены ученого совета НИУ ВШЭ избрали Евгения Ясина почетным научным руководителем университета.

С февраля 2000 года по сентябрь 2019 года возглавлял фонд "Либеральная миссия".

В мае 2001 года на учредительном съезде партии "Союз правых сил" Евгений Ясин был избран в политсовет организации (ее сопредседателями являлись Анатолий Чубайс, Егор Гайдар, Борис Немцов и Ирина Хакамада), переизбран в январе 2004 года. Евгений Ясин занимал этот пост до декабря 2007 года.

В 2008-2010 годах - член Общественной палаты РФ, входил в комиссию по образованию и науке.

В 2011-2013 годах был руководителем экспертной группы по направлению "Новая модель экономического роста. Обеспечение макроэкономической и социальной стабильности" в "Стратегии-2020" - проекте по созданию новой экономической государственной программы, разработанной НИУ ВШЭ и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В 2018-2020 годах - председатель общественной организации "Комитета гражданских инициатив" (основатель - Алексей Кудрин).

С 2018 года входил в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Был награжден орденами Почета (2009), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2012, 2002), медалью Столыпина I и II степеней (2017, 2012). Был отмечен благодарностью (2004) и Почетной грамотой (2002) правительства РФ.

Автор книг "Хозяйственные системы и радикальная реформа" (1989), "Как поднять экономику России" (1996), "Приживется ли демократия в России" (2005), "Сценарии развития России на долгосрочную перспективу" (2011), "Девяностые - годы тягот, надежд и свершений" (2019) и других.