Что известно о проблемах в российско-молдавских отношениях

МИД РФ 20 ноября заявил решительный протест чрезвычайному и полномочному послу Молдавии в России Лилиану Дарию в связи преследованием русскоязычных СМИ в республике

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 ноября 2023 года в МИД РФ был вызван чрезвычайный и полномочный посол Молдавии в России Лилиан Дарий, где ему был заявлен решительный протест в связи преследованием русскоязычных СМИ в республике. В качестве асимметричной меры некоторым молдавским официальным лицам закрыли въезд в Россию.

Ухудшение российско-молдавских отношений

Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились после избрания президентом республики в 2020 году Майи Санду от проевропейской Партии действия и солидарности. После своего избрания президентом Санду говорила, что планирует отправиться с визитом в РФ, чтобы обсудить проблемы двусторонних отношений. Среди них она назвала экспорт молдавской продукции, поставки газа, а также поддержку сотен тысяч молдавских граждан, которые работают в России. Однако Москву Санду так и не посетила.

После начала Россией специальной военной операции на Украине власти Молдавии фактически прекратили диалог с Москвой и заняли прозападную позицию. Санду на протяжении 2022 года неоднократно заявляла, что Молдавия как нейтральное государство не будет присоединяться к санкциям против РФ, речь может идти только об "отдельных ограничениях". В частности, на территории Молдавии действуют запреты, введенные в банковской сфере, в том числе ограничения в системе SWIFT, "Почта Молдовы" ввела "временное прекращение по техническим причинам" приема всех почтовых отправлений в РФ (впоследствии прием отправлений возобновлялся, но затем вновь прекращался). При этом важным источником формирования молдавского ВВП остается приток денежных средств от работающих в России молдавских граждан. По данным МИД РФ, только в 2022 году на учет в РФ было поставлено 125 тыс. граждан Молдавии. Кроме того, из-за событий на Украине в Молдавии в феврале 2022 года было закрыто воздушное пространство. Позже запрет был постепенно снят, но прямое авиасообщение с Москвой не возобновлено.

Ухудшение экономической ситуации в Молдавии в 2022 году и падение уровня жизни стало причиной многочисленных антиправительственных акций, организованных оппозицией. Однако власти расценивают их как "элементы гибридной войны со стороны России". 13 февраля 2023 года Санду сообщила, что госорганы республики подтвердили информацию, полученную от президента Украины Владимира Зеленского, о якобы планах РФ по дестабилизации ситуации в Молдавии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Кишинева бездоказательными. По ее словам, истинная цель Киева, запустившего такую дезинформацию, заключается в том, чтобы втянуть Молдавию в противостояние с Россией.

3 марта 2023 года вице-премьер-министр - министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску заявил журналистам, что Молдавия планирует в ближайшее время присоединиться к большинству ограничительных мер, которые ЕС ввел против России. 19 марта Попеску сообщил, что правительство намерено ввести санкции против 25 российских граждан, "так или иначе причастных к агрессии против Украины". Их имена глава МИД республики не озвучил, пояснив, что Молдавия присоединится к пакету индивидуальных санкций по просьбе ЕС.

20 мая 2023 года Санду в интервью журналисту Ивану Святченко, которое транслировалось на странице президента в Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), заявила, что не видит возможности для продолжения отношений стратегического партнерства с Россией, а также развития сотрудничества в рамках СНГ.

23 мая 2023 года в интервью Euronews Romania Санду заявила, что молдавские правоохранители в соответствии с решением Международного уголовного суда арестуют президента России в случае его визита в республику (МУС 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации украинских детей").

29 мая 2023 года президент Молдавии сообщила, что в республике создадут центр информационного противодействия, работа которого будет направлена в основном против "информационных атак" России.

Запрет российских телепрограмм и каналов

Молдавские власти стали ограничивать трансляцию российских телевизионных каналов еще в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией. Была приостановлена ретрансляции телеканала "Россия-24", предупреждения и штрафы получили местные вещатели, которые транслируют из России передачи Первого канала, НТВ, "РТР-Планеты" и РЕН-ТВ.

В конце февраля 2022 года, после начала Россией специальной военной операции на Украине, парламент Молдавии ограничил трансляцию телепередач из России. Кроме того, был заблокирован новостной сайт "Sputnik Молдова" и некоторые другие ресурсы. В июне 2022 года Санду подписала закон, запрещающий ретрансляцию новостей, программ информационно-аналитического содержания из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в том числе из России. Кроме того, закон ввел понятие "дезинформация" и ужесточил санкции за нарушения. Была введена также квота на русскоязычный контент (не более 20% от общего объема вещания).

16 декабря 2022 года в Молдавии было приостановлено действие лицензий сразу шести каналов, среди них "Первый в Молдове", "РТР-Молдова", "Акчент-ТВ", "НТВ-Молдова", "ТВ-6", "Орхей-ТВ". Председатель Совета по аудиовизуальной информации Лилиана Вицу сообщила, что причиной послужило отсутствие критики каналами действий России на Украине. Приостановка лицензий вызвала возмущение оппозиционных партий, общественности, а руководство телеканалов обжаловало действия властей в суде. Захарова отметила, что Россия квалифицирует решение молдавских властей как циничное ущемление прав национальных меньшинств.

3 октября 2023 года посол Молдавии в России Лилиан Дарий был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему был заявлен протест из-за политически мотивированного преследования русскоязычных СМИ в республике. В МИД РФ уточнили, что очередным проявлением такого преследования стало решение о высылке из страны 13 сентября руководителя информагентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Дарию было сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в РФ некоторым лицам, имеющим прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдавии, а также разжиганию антироссийских настроений.

24 октября 2023 года Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила о блокировании на территории республики доступа более чем к 20 интернет-ресурсам российских СМИ. В список, в частности, попали сайты ВГТРК, телеканалов "Мир", "НТВ", "Россия сегодня", "РЕН ТВ", "Звезда", "Вести", "РТР-Планета", "ТВ Центр", "Царьград", "Пятый канал", "Спас", "360°", а также некоторые другие.

30 октября 2023 года СИБ Молдавии направила местным провайдерам распоряжение о блокировке доступа к сайту ТАСС и некоторым другим ведущим российским СМИ. Запрет также касается сайтов "Лента.ру", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Известий", "Комсомольской правды", aif.ru, "Российской газеты", агентств Регнум и Риафан, радио Sputnik, а также некоторых молдавских ресурсов (всего в список попал 31 новостной портал).

Сворачивание сотрудничества по линии СНГ

После прихода к власти в 2020 году проевропейского правительства Молдавия фактически приостановила свою работу в ключевых органах Содружества Независимых Государств (СНГ). Санду ни разу не принимала участие в саммитах СНГ.

17 марта 2022 года, выступая в парламенте, Санду заявила, что единственным путем для Молдавии является вхождение в Евросоюз, а не интеграция в СНГ и не развитие евразийского сотрудничества. В свою очередь спикер парламента Игорь Гросу предложил организовать "политическую дискуссию" о необходимости для Молдавии оставаться в составе СНГ. Позднее, в декабре 2022 года, президент республики отметила, что Молдавия пока не готова выйти из всех соглашний СНГ, но рассмотрит вопрос о том, от каких договоренностей "можно отказаться". В 2023 году глава МИД Молдавии Николай Попеску объявил о начале денонсации нескольких соглашений, подписанных в рамках Содружества (на начало 2023 года республика была участницей 282 таких соглашений).

Республика не направляет представителей на заседания уставных органов СНГ и ЕАЭС, отказалась от сопредседательства в СНГ в 2023 году, от реализации программы "Культурные столицы Содружества". 20 мая 2023 года Санду заявила, что Молдавия больше не будет принимать у себя саммиты СНГ. При этом Молдавия остается членом свыше 280 международных договоров, связанных с СНГ. По данным первого департамента стран СНГ МИД РФ, на Содружество приходится более 25% товарооборота Молдавии. Экспорт молдавской сельхозпродукции и фармацевтической продукции по отдельным позициям превышает 90%.

В феврале 2023 года парламент Молдавии отозвал своего постоянного представителя в секретариате совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. 22 мая председатель парламента Игорь Гросу направил в правительство запрос на подготовку решения о выходе республики из МПА, 28 июня кабмин одобрил соответствующий законопроект. 20 июля парламент Молдавии большинством голосов депутатов проевропейской Партии действия и солидарности денонсировал Конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ, подписанную в 1995 году в Минске. 26 июля Санду подписала закон. 17 ноября 2023 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Молдавия официально перестанет быть членом МПА СНГ с 8 февраля 2024 года.

Кроме того, в 2023 году республика вышла из нескольких других соглашений, заключенных по линии СНГ (29 расторгнутых соглашений по состоянию на конец октября 2023 года). 11 мая парламент Молдавии принял закон о прекращении участия в межгосударственной телерадиокомпании "Мир", которую ранее лишили лицензии на вещание.

2 ноября 2023 года Министерство финансов Молдавии подготовило проект поправок, согласно которым республика не будет платить членские взносы в организации СНГ. В качестве причин в документе указаны "процесс прекращения членства в них, а также санкции в отношении банков РФ".

13 октября 2023 года президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заметил, что на постсоветском пространстве немало государств, которые близко связаны с соседними странами за рамками СНГ этнически либо в языковом плане, но они дорожат своей идентичностью и делают все для ее сохранения. Однако Молдавия, по словам Путина, "особый случай", поскольку ее сегодняшняя политическая элита считает себя не молдаванами, а румынами.

Отказ во въезде в Молдавию российским гражданам

В последние годы молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику российским артистам, политологам, ученым, общественным деятелям и журналистам.

17 апреля 2023 года во въезде Молдавию было отказано главе Татарстана Рустаму Минниханову. Он сообщил, что власти страны объявили его нежелательным лицом в республике. По словам главы Татарстана, он прилетел в Кишинев по приглашению депутатов молдавского парламента и Гагаузской автономии, которые недавно посетили российский регион и наметили большую программу совместной работы. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сказал, что визит российской делегации "мог оказать влияние" на результаты выборов главы Гагаузии, назначенных на 30 апреля. Захарова заявила, что Россия расценивает действия Кишинева как очередной недружественный шаг, направленный на подрыв тесного взаимодействия между странами.

27 апреля 2023 года премьер-министр Молдавии Дорин Речан в интервью телеканалу TV-8 сообщил, что существует список официальных лиц РФ, которым запрещен въезд в республику. Данный перечень не публиковался. Те, чье пребывание на территории Молдавии нежелательно, узнают о запрете только в момент приезда.

Высылка дипломатов

В 2017-2018 годах, до прихода к власти проевропейского правительства, МИД Молдавии дважды объявлял персонами нон грата российских дипломатов. Так, 29 мая 2017 года Кишинев заявил о высылке пяти сотрудников посольства РФ, в том числе военного атташе, 27 марта 2018 года - о высылке трех российских дипломатов "в знак солидарности" с Великобританией в связи с так называемым делом об отравлении Скрипалей. Россия в ответ предприняла аналогичные меры, выслав сотрудников молдавской дипмиссии 31 мая 2017 года и 29 марта 2018 года.

31 октября 2022 года МИД Молдавии сообщил о решении объявить персоной нон грата представителя посольства России в Кишиневе после инцидента с падением фрагментов сбитой украинскими ПВО российской ракеты на окраине молдавского населенного пункта Наславча. В качестве ответной меры 9 ноября Россия объявила о высылке сотрудника посольства Молдавии в Москве.

19 апреля 2023 года, после инцидента с Миннихановым, Кишинев объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства, который встречал главу Татарстана в аэропорту. В ответ 25 апреля первый секретарь посольства Молдавии в Москве Валериу Маня был объявлен российской стороной персоной нон грата. Посол республики в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ для вручения соответствующей ноты. Кроме того, ему сообщили о решении закрыть въезд в Россию некоторым молдавским официальным лицам, в том числе главе МВД Молдавии Анне Ревенко, в ответ на их регулярные антироссийские заявления, а также присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза, фигурантами которых являются граждане Российской Федерации.

22 июня 2023 года в эфире телеканала Jurnal TV спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что власти рассматривают возможность сокращения числа российских дипломатов в стране. Он также добавил, что жители республики должны расстаться "с иллюзией о тысячелетней дружбе с Россией".

26 июля 2023 года молдавские власти приняли решение сократить численность персонала российского посольства. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николая Попеску, причиной стали подозрения, что "часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране". Кишинев решил выслать 18 российских дипломатов и 27 сотрудников из числа технического персонала, в посольстве России останется 10 дипломатов и 15 технических сотрудников. Комментируя это решение, Захарова расценила его как очередной шаг к разрушению двусторонних отношений и заявила, что Россия не оставит без ответа действия молдавской стороны. 15 августа 45 работников российского посольства вместе с членами своих семей покинули Кишинев.

18 августа 2023 года посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен протест в связи с решением Кишинева радикально сократить численность сотрудников российского посольства. Дипломата также информировали о закрытии въезда в РФ нескольким официальным лицам Молдавии. Запрет получили 20 граждан республики, среди которых 18 депутатов правящей Партии действия и солидарности, а также глава Ассоциации независимой прессы Петр Маковей и замглавы Пограничной полиции Олег Букэтару.