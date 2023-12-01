Что известно о диспансеризации в России

Вице-премьер Татьяна Голикова 1 декабря сообщила, что в 2024 году введут отдельный тариф системы ОМС, который позволит россиянам пройти диспансеризацию на работе

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 декабря 2023 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в 2024 году будет введен отдельный тариф системы обязательного медицинского страхования (ОМС), он позволит россиянам пройти диспансеризацию на работе. Также в программе ОМС предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.

ТАСС подготовил материал о том, что такое диспансеризация, а также о истории ее проведения в СССР и РФ.

Основные сведения

Диспансеризация (от лат. dispense - "распределять", "регулировать") - систематическое активное врачебное наблюдение за разными категориями населения: здоровыми людьми; лицами, имеющими факторы риска по здоровью; а также за больными, страдающими хроническими заболеваниями, наиболее часто приводящими к инвалидности и смерти. Диспансеризация проводится для сохранения и укрепления здоровья населения, увеличения продолжительности жизни, предупреждения и выявления на ранних стадиях заболеваний и другого.

Диспансерный метод

Проведение диспансеризации предусматривает введение в работу лечебно-профилактических учреждений (диспансеры, поликлиники, медико-санитарные части, детские и женские консультации) так называемого диспансерного метода. Он включает в себя:

активные профилактические осмотры лиц в предболезненных состояниях и лиц с ранними формами заболеваний;

учет этих лиц, а также здоровых лиц, подлежащих диспансерному наблюдению;

систематическое наблюдение за лицами, состоящими на диспансерном учете, их оздоровление и лечение.

Кроме того, диспансеризация подразумевает общественную профилактику и санитарное просвещение.

Диспансерное наблюдение организуют и осуществляют участковые врачи-терапевты, участковые врачи-педиатры, врачи общей практики.

История

В Европе с середины XVII века функции медико-социального обеспечения стали переходить от церкви к государству и некоторым частным институтам. В 1640-х годах в Париже журналист и медик Теофраст Ренодо организовал диспансер "консультационных услуг", где больные могли получить совет врача и лекарства. В второй половине XIX века в Великобритании, Франции и Германии стали появляться пункты по обслуживанию туберкулезных больных.

В России началом становления системы диспансеризации населения также послужило создание в 1910-х годах первых противотуберкулезных и венерологических диспансеров.

Сформированная в Советском Союзе в 1920-1930-х годах система здравоохранения носила профилактическое направление. Диспансеризация населения стала одним из важных методов реализации этого направления. В Москве, Ленинграде, Харькове и других городах СССР были образованы "единые диспансеры" - прообразы современных поликлиник, послужившие развитию участкового принципа в оказании медпомощи населению.

В ходе индустриализации с развитием сети здравпунктов на предприятиях стали проводиться систематические медицинские обследования рабочих. В послевоенные годы диспансерный метод получил распространение и в лечебно- профилактических учреждениях сельских районов.

Согласно данным Большой медицинской энциклопедии, в 1980-х годах ежегодные профилактические медосмотры в системе Минздрава СССР проходили более 100 млн человек, на диспансерном учете состояли свыше 30 млн человек.

Диспансеризация в РФ

В РФ массовые профилактические скрининги здоровья были возобновлены в 2013 году. Как правило, они проводятся на базе районных поликлиник. Для граждан России диспансеризация добровольна и бесплатна. Труд медицинских работников оплачивается из средств обязательного медицинского страхования (ОМС). В порядок диспансеризации были включены анкетирование, измерение артериального давления, различные анализы, флюорография, электрокардиография, измерение внутриглазного давления и другое.

В 2017 году Минздрав РФ исключил из порядка диспансеризации клинический анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ брюшной полости. Мотивом исключения стала "низкая диагностическая ценность". Вместе с тем были добавлены другие виды исследований, направленные на прицельный поиск сердечно- сосудистых заболеваний, диабета, онкологических заболеваний, хронической обструктивной болезни легких.

Развитие системы диспансеризации предусматривают национальные проекты "Здравоохранение" и "Демография", утвержденные в рамках указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Одна из целей - обеспечение охвата всех граждан ежегодными профилактическими медицинскими осмотрами.

Согласно действующему порядку, россияне могут пройти профилактический медицинский осмотр раз в год (дети в возрасте до года проходят осмотры каждые три месяца). Граждане в возрасте от 18 до 39 лет раз в три года могут пройти диспансеризацию, включающую в себя прицельные онкологические скрининги для разных возрастов. В возрасте 40 лет и старше диспансеризация доступна ежегодно. Трудовой кодекс РФ предусматривает выделение одного выходного дня на диспансеризацию всем работающим раз в три года и двух дней предпенсионерам раз в год.

В 2019-2020 годах как отдельная кампания проводилась Всероссийская диспансеризация взрослого населения, однако она была остановлена в связи с распространением COVID-19.

В 2021 году диспансеризационные мероприятия возобновились.

В Москве с середины мая и до октября диспансеризацию можно пройти в павильонах, которые действуют в городских парках. Согласно информации мэра столицы Сергея Собянина, всего за время работы проекта "Здоровая Москва" (2019, 2021-2023 годы) в нем приняли участие более 1,35 млн человек.

По данным Минздрава РФ, в 2022 году профилактические медосмотры прошли 46% от общего числа населения. К концу 2023 года целевой показатель по проценту охвата граждан профилактическими осмотрами должен составить 59,7%.