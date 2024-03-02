Биография народного артиста РФ Валерия Ивченко

Актер умер в Санкт-Петербурге 2 марта 2024 года на 85-м году жизни

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 марта 2024 года в Санкт-Петербурге умер народный артист России Валерий Ивченко. Ему было 84 года.

Валерий Михайлович Ивченко родился 20 ноября 1939 года в Купянске (Харьковская область Украинской ССР).

В 1961 году окончил театральную студию при Харьковском украинском драматическом театре им. Т. Г. Шевченко (ныне Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т. Г. Шевченко), в 1978 году - режиссерский факультет Киевского государственного театрального института им. И. К. Карпенко-Карого (ныне Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого). Выпускник курса педагога Владимира Оглоблина.

С 1960 по 1973 год Валерий Ивченко служил в Харьковском украинском драматическом театре им. Т. Г. Шевченко, в 1973-1976 годах - в Николаевском областном русском драматическом театре им. В. П. Чкалова (ныне Николаевский художественный драматический театр, Украина).

В 1976-1978 годы вновь выступал на сцене Харьковского драматического театра. С 1978 по 1983 год - актер Киевского государственного академического украинского драматического театра им. И. Я. Франко (ныне Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко).

В 1983 году Валерий Ивченко перешел в труппу Ленинградского академического Большого драматического театра им. М. Горького (БДТ; ныне Российский государственный академический Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова) по приглашению его главного режиссера Георгия Товстоногова. Выступал в нем до конца жизни. Был задействован в спектаклях: "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Александра Островского, "На дне" по произведению Максима Горького, "Коварство и любовь" по драме Фридриха Шиллера, "Ревизор" по комедии Николая Гоголя, "Вишневый сад" и "Дядя Ваня" по пьесам Антона Чехова, "Борис Годунов" по исторической драме Александра Пушкина, "Дом, где разбиваются сердца" по пьесе Бернарда Шоу, "Власть тьмы" по произведению Льва Толстого. В театральном сезоне 2023/2024 годов Валерий Ивченко играл роль Шляпника в постановке "Алиса" по мотивам произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес" и исполнял моноспектакль "Кроткая" по рассказу Федора Достоевского.

Валерий Ивченко снимался в кино. Дебютной для него стала роль Глухитько в фильме "Поезд чрезвычайного назначения" (1980, режиссер Владимир Шевченко). Среди других киноработ: Георгий Озеров в драме "Среда обитания" по повести Сергея Высоцкого (1987, Лев Цуцульковский), Николай Тихонов в мини-сериале "Брежнев" (2005, Сергей Снежкин), Вадим Глебов в мини-сериале "Дом на набережной" по мотивам произведений Юрия Трифонова (2007, Аркадий Кордон). В общей сложности Валерий Ивченко снялся в более чем 30 фильмах и сериалах (считая фильмы-спектакли).

Народный артист Украинской ССР (1980) и РФ (1994).

Был награжден орденом Дружбы (2018), медалью Пушкина (2004), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009). Отмечен благодарностью президента РФ (2015).

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1980).

Был лауреатом специальной премии театральной премии "Золотая маска" 2020 года. Обладатель Гран-при международного фестиваля моноспектаклей "Монокль" в Санкт-Петербурге (2019, "Кроткая").

Жизни и карьере актера посвящен документальный фильм "Валерий Ивченко. Дар" (2009, режиссер Антон Алексеев).