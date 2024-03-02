В Петербурге умер народный артист России Валерий Ивченко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Один из ведущих актеров БДТ имени Георгия Товстоногова, народный артист России Валерий Ивченко умер в Петербурге на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.
"Валерий Михайлович скончался 2 марта. Ему было 84 года", - сказали в пресс-службе.
Валерий Ивченко работал в БДТ с 1983 года. В труппу его пригласил режиссер Георгий Товстоногов.
Уроженец Украины, Ивченко начал свой профессиональный путь в 1960 году в Харьковском драматическом театре имени Тараса Шевченко. Затем работал в Николаевском художественном драматическом театре имени Валерия Чкалова, в Киевском драматическом театре имени Ивана Франко. Был удостоен звания народного артиста Украинской ССР.
Яркий период его творчества связан с Петербургом, где он создал целую галерею образов в спектаклях классического и современного репертуара, начиная с дебюта в музыкальном спектакле "Смерть Тарелкина" (1983).
Роли в театре и кино
Среди десятков ролей Валерия Ивченко в Большом драматическом - Глумов ("На всякого мудреца довольно простоты"), Сатин ("На дне"), Осип ("Ревизор"), Джон Хэйл ("Салемские колдуньи"), Лаврецкий ("Дворянское гнездо"), Серебряков ("Дядя Ваня), капитан Шотовер ("Дом, где разбиваются сердца"), Аким ("Власть тьмы").
В послужном списке мастера - десятки киноролей в фильмах "Замри, умри, воскресни", "Сирано де Бержерак", "Времена не выбирают", "Жизнь и смерть Леньки Пантелеева", "Дом на набережной", сериалах "Крот 2", "Брежнев", "Женский роман".
Валерий Ивченко - лауреат Государственной премии СССР (1980) и специальной премии "Золотая маска" - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства (2020). В 2017 году ему была присуждена художественная премия "Петрополь" за создание документального фильма "Письма Валаамского старца".
О дате прощания с артистом будет сообщено дополнительно.