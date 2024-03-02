В Петербурге умер народный артист России Валерий Ивченко

Ему было 84 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Один из ведущих актеров БДТ имени Георгия Товстоногова, народный артист России Валерий Ивченко умер в Петербурге на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Валерий Михайлович скончался 2 марта. Ему было 84 года", - сказали в пресс-службе.

Валерий Ивченко работал в БДТ с 1983 года. В труппу его пригласил режиссер Георгий Товстоногов.

Уроженец Украины, Ивченко начал свой профессиональный путь в 1960 году в Харьковском драматическом театре имени Тараса Шевченко. Затем работал в Николаевском художественном драматическом театре имени Валерия Чкалова, в Киевском драматическом театре имени Ивана Франко. Был удостоен звания народного артиста Украинской ССР.

Яркий период его творчества связан с Петербургом, где он создал целую галерею образов в спектаклях классического и современного репертуара, начиная с дебюта в музыкальном спектакле "Смерть Тарелкина" (1983).

Роли в театре и кино

Среди десятков ролей Валерия Ивченко в Большом драматическом - Глумов ("На всякого мудреца довольно простоты"), Сатин ("На дне"), Осип ("Ревизор"), Джон Хэйл ("Салемские колдуньи"), Лаврецкий ("Дворянское гнездо"), Серебряков ("Дядя Ваня), капитан Шотовер ("Дом, где разбиваются сердца"), Аким ("Власть тьмы").

В послужном списке мастера - десятки киноролей в фильмах "Замри, умри, воскресни", "Сирано де Бержерак", "Времена не выбирают", "Жизнь и смерть Леньки Пантелеева", "Дом на набережной", сериалах "Крот 2", "Брежнев", "Женский роман".

Валерий Ивченко - лауреат Государственной премии СССР (1980) и специальной премии "Золотая маска" - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства (2020). В 2017 году ему была присуждена художественная премия "Петрополь" за создание документального фильма "Письма Валаамского старца".

О дате прощания с артистом будет сообщено дополнительно.