Биография Александра Митты

Сценаристу и режиссеру было 92 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июля 2025 года стало известно о смерти народного артиста РФ режиссера Александра Митты.

Происхождение и образование

Александр Наумович Митта (фамилия при рождении Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве.

В 1955 году окончил архитектурный факультет Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева (ныне Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет), где его преподавателем был известный архитектор-конструктивист Константин Мельников. Во второй половине 1950-х работал графиком-карикатуристом в общественно-политических и юмористических журналах ("Огонек", "Крокодил" и др.). Тогда же взял фамилию Митта. По его словам, это "малоизвестная старинная еврейская фамилия" и "красивая чувашская фамилия" (ее носила однокурсница по инженерно-строительному институту).

В 1960 году Александр Митта получил диплом режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова). Выпускник мастерской народного артиста СССР Михаила Ромма.

Работа в кино

Режиссерским дебютом Александра Митты стала экранизация пьесы Александра Хмелика "Друг мой, Колька!.." (1961, сорежиссер Алексей Салтыков, киностудия "Мосфильм"). В дальнейшем он поставил фильмы: "Звонят, откройте дверь" (1965; 1966 - приз международного фестиваля детских кинокартин в Венеции, Италия), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Точка, точка, запятая..." по повести Михаила Львовского (1972; 1973 - приз за лучший детский фильм на Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате, Казахская ССР), "Москва, любовь моя" (1974, сорежиссер Кенджи Йошида, СССР - Япония), "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" по мотивам произведения Александра Пушкина "Арап Петра Великого" (1976), "Сказка странствий" (1982, СССР - Румыния - Чехословакия), "Шагал - Малевич" (2013) и др., а также сериал "Граница. Таежный роман" (2000; 2001 - премия ТЭФИ в номинациях "За лучший сценарий", "За лучшую режиссуру", "За лучший телевизионный художественный/игровой сериал").

Широкую известность получила поставленная им кинокартина "Экипаж", которую принято считать первым советским фильмом-катастрофой. Премьера "Экипажа" состоялась в 1980 году, в том же году он был отмечен призом жюри Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе (Таджикская ССР).

В общей сложности Александр Митта снял около 20 фильмов. Он являлся соавтором сценариев большинства из них.

Александр Митта исполнял роли в нескольких фильмах. Наиболее известная из его актерских работ - молодой интеллектуал Владик в мелодраме Марлена Хуциева "Июльский дождь" (1966).

Книги и преподавательская деятельность

Александр Митта являлся автором детских книг "Витя в тигровой шкуре" (1960), "Прилетели марсиане..." (1960), "Чудо-кровать" (1961) и "Добрый ослик" (1961).

В 1999 году выпустил книгу "Кино между адом и раем. Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому..." . Впоследствии она неоднократно переиздавалась.

В 1990-х преподавал в киношколе Aufbaustudium-film Гамбургского университета (ФРГ). Руководил Киношколой Александра Митты (Москва).

Звания, награды, членство в профессиональных организациях

Александр Митта был членом Союза кинематографистов РФ. Входил в состав президиума Российской академии кинематографических искусств.

Являлся почетным членом Российской академии художеств.

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1974). Народный артист РФ (2004).

Александр Митта был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2024, 2008).

Лауреат премии Ленинского комсомола 1972 году, Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 году

Был отмечен наградами фестиваля "Кинотавр" (2001, 2013) и кинопремией "Ника" (2017) в почетных номинациях.

Фильмы об Александре Митте

Жизни и творчеству кинематографиста посвящены документальные фильмы "Александр Митта. Всегда про любовь" (2013, режиссер Георгий Ананов) и "Александр Митта. О любви, компромиссах и предчувствиях" (2018, Сергей Пискунов и Иван Цыбин).