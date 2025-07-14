Что известно об участниках советско-американской экспедиции "Союз" - "Аполлон"

ТАСС-ДОСЬЕ. 50 лет назад, 15 июля 1975 года, на орбиту Земли стартовали пилотируемые космические корабли - советский "Союз-19" с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту; американский "Аполлон" (Apollo) с Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном. 17 июля состоялась первая в истории стыковка пилотируемых кораблей разных стран. Советский и американский экипажи находились в совместном полете до 19 июля.

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Алексей Леонов

Командир "Союз-19". Родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Западно-Сибирского края (ныне деревня в Тисульском муниципальном округе Кемеровской обл.). В 1955 году окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге (Полтавская обл., Украинская ССР), в 1957 году - Чугуевское военное авиационное училище летчиков (Харьковская обл., УССР), в 1968 году - Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского (ВВИА, Москва), в 1981 году - адъюнктуру при ВВИА.

Кандидат технических наук (1981). Военный летчик I класса (1965). Служил летчиком истребительного авиаполка (Киевский военный округ), старшим летчиком отдельного разведывательного авиаполка (Группа советских войск в Германии). В 1960 году зачислен слушателем-космонавтом в отряд Центра подготовки космонавтов ВВС (ЦПК), вошел в число первых 20 летчиков, отобранных для полетов в космос (первый отряд космонавтов СССР). Был космонавтом, инструктором-космонавтом заместителем командира 1-го отряда космонавтов, заместителем начальника управления и старшим инструктором-космонавтом, заместителем начальника ЦПК, командиром отряда космонавтов. Имел квалификацию космонавта II класса (1975). Выполнил два орбитальных полета (общее время - 7 дней 33 минуты 8 секунд) и первый в мире выход в открытый космос (18 марта 1965 года). 18-19 марта 1965 года был вторым пилотом корабля "Восход-2" (командир - Павел Беляев). 15-21 июля 1975 года участвовал в экспериментальном полете "Союза-19" и Apollo. В 1982 году выбыл из отряда космонавтов и до 1991 года занимал должность первого заместителя начальника ЦПК. Дважды Герой Советского Союза (1965, 1975). Умер 11 октября 2019 года в Москве в возрасте 85 лет. Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская обл.).

Валерий Кубасов

Бортинженер "Союза-19". Родился 7 января 1935 года в городе Вязники (Владимирская обл.). Окончил Московский авиационный институт (1958), кандидат технических наук (1968). Работал инженером, старшим инженером, начальником группы ОКБ-1 (впоследствии - Центральное конструкторское бюро экспериментального машиностроения, ЦКБЭМ, и НПО "Энергия"; ныне РКК "Энергия"), начальником группы кандидатов в космонавты-испытатели ЦКБЭМ. В 1968 году зачислен в отряд космонавтов ЦКБЭМ. В дальнейшем занимал руководящие должности в НПО "Энергия". Имел квалификацию космонавта-испытателя I класса (1980). Совершил три орбитальных полета (общее время - 18 дней 17 часов 59 минут 22 секунды). 11-16 октября 1969 года был бортинженером корабля "Союз-6" (командир - Георгий Шонин), участником первого группового полета трех пилотируемых кораблей (в т. ч. "Союза-7" и "Союза-8"). 15-21 июля 1975 года участвовал в экспериментальном полете "Союза-19" и Apollo. 26 мая - 3 июня 1980 года был командиром корабля "Союз-36", участником советско-венгерской экспедиции посещения орбитальной станции "Салют-6" вместе с первым космонавтом Венгрии Берталаном Фаркашем. В 1993 году был уволен из отряда космонавтов по выслуге лет и остался работать в НПО "Энергия". Дважды Герой Советского Союза (1969, 1975). Умер 19 февраля 2014 года в Москве в возрасте 79 лет. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Томас Стаффорд

Командир Apollo. Родился 17 сентября 1930 года в Уэзерфорде (Оклахома, США). Окончил в 1952 году Военно-морскую академию США в Аннаполисе (Мэриленд). Однако решил поменять вид войск и в том же году поступил на службу в Военно-воздушные силы США, в 1953 года получил квалификацию военного летчика. В 1959 года окончил Школу летчиков-испытателей ВВС США на базе Эдвардс в Калифорнии. В 1962 года был зачислен в отряд астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Выполнил четыре орбитальных полета (общее время - 21 день 3 часа 43 минуты 37 секунд). 15-16 декабря 1965 года был пилотом корабля Gemini-6, участником совместного полета с Gemini-7 (экипажи отрабатывали методы сближения и стыковки). 3-6 июня 1966 года был командиром Gemini-9. 18-26 мая 1969 года в качестве командира корабля Apollo-10 совершил второй в истории пилотируемый облет Луны. 15-24 июля 1975 года участвовал в экспериментальном полете "Союза-19" и Apollo. В 1975 года ушел из NASA и командовал летно-испытательным центром ВВС США. Затем был заместителем начальника штаба ВВС. В 1979 года вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта ВВС. Умер 18 марта 2024 года на 94-м году жизни, похоронен в Уэзерфорде.

Вэнс Бранд

Пилот командного модуля Apollo. Родился 9 мая 1931 года в Лонгмоне (Колорадо, США). В 1953 года в Колорадском университете (гор. Боулдер, шт. Колорадо) получил степень бакалавра в области бизнеса, в 1960 года там же - степень магистра наук в области авиатехники. В 1964 года в Калифорнийском университете в Лос-Анжелесе получил степень магистра в области управления торгово-промышленной деятельностью. В 1953-1957 годах находился на действительной службе в Корпусе морской пехоты США, служил военно-морским летчиком, летчиком-истребителем. Работал в корпорации Lockheed Aircraft. В 1966 года был зачислен в отряд астронавтов NASA. Выполнил четыре орбитальных полета (общее время - 31 день 2 часа 6 минут 37 секунд). 15-24 июля 1975 года участвовал в экспериментальном полете "Союза-19" и Apollo. Затем в качестве командира экипажа летал на шаттлах: 11-16 ноября 1982 года - на Columbia (миссия STS-5), 3-11 февраля 1984 года - на Challenger (STS-41B), 2-11 декабря 1990 года - на Columbia (STS-35). В 2008 году ушел из NASA. Он остался последним участником экспедиции.

Дональд Слейтон

Пилот стыковочного модуля Apollo. Родился 1 марта 1924 года в Спарте (Висконсин, США). В Университете Миннесоты (Миннеаполис, Миннесота) в 1949 году получил степень бакалавра наук по авиатехнике. Во время Второй мировой войны окончил авиаучилище, служил пилотом ВВС и пилотом-инструктором бомбардировщика B-25, участвовал в боевых вылетах в Европе. В 1959 году был зачислен в отряд астронавтов NASA. В 1963 году ушел с военной службы в звании майора ВВС. Выполнил один орбитальный полет (9 дней 1 час 28 минут). 15-24 июля 1975 года участвовал в экспериментальном полете "Союза-19" и Apollo. В 1982 году ушел из NASA. Затем был президентом компании Space Services. Умер 13 июня 1993 года в возрасте 69 лет, прах был развеян над семейным ранчо в Спарте.