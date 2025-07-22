Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из организации 22 июля

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 июля 2025 года стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО, поскольку эта структура поддерживает инициативы, которые, по мнению американской стороны, не соответствуют ее интересам. Несмотря на то, что Соединенные Штаты являются членами ЮНЕСКО с момента ее основания, нынешнее решение администрации Трампа - уже третий случай выхода США из организации.

ТАСС подготовил материал об истории ЮНЕСКО и участия в ней США.

Организация

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, крупнейшая межправительственная организация в системе ООН. На сегодняшний день объединяет 194 действительных и 12 ассоциированных членов.

ЮНЕСКО была основана на конференции представителей 44 стран, которая прошла в Лондоне с 1 по 16 ноября 1945 года. Согласно уставу, главная цель Организации - достижение "международного мира и всеобщего благосостояния человечества" путем сотрудничества народов всего мира в области образования, науки и культуры.

В сферу интересов ЮНЕСКО входит широкий круг вопросов. Одним из наиболее заметных направлений ее деятельности является работа по сохранению культурного наследия. Так, в 1972 году под эгидой Организации была принята Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. С 1978 года ЮНЕСКО составляет Список всемирного наследия, в который включаются представляющие "большую ценность для человечества" художественные, исторические и природные памятники (на сегодняшний день в нем 1 248 объектов из 170 стран). С 1997 года ведется список документальных ценностей мирового значения "Память мира", а с 2001 года - Список нематериального культурного наследия (фольклор, ритуалы, праздники, обычаи, ремесла и др.). Реализуются программы в сфере образования и науки, устойчивого развития, сохранения биологического разнообразия и совершенствования отношений между человеком и окружающей средой.

Структура, бюджет

Высший руководящий орган ЮНЕСКО - генеральная конференция, проходящая раз в два года. Ее участниками являются представители всех стран-членов Организации. На конференции принимаются основополагающие документы, утверждается бюджет, решается вопрос о приеме новых членов, происходит избрание руководящих органов.

В период между конференциями деятельностью ЮНЕСКО руководит исполнительный совет, который проводит встречи два раза в год. Он состоит из представителей 58 стран, избираемых конференцией на четырехлетний срок с возможностью переизбрания.

Исполнительным органом является секретариат, возглавляемый генеральным директором, который утверждается конференцией по представлению исполнительного совета на четыре года. С 15 ноября 2017 года этот пост занимает представительница Франции Одре Азуле. Штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Париже.

Бюджет ЮНЕСКО принимается на два года и формируется из взносов государств-членов, определяемых в зависимости от размера их национального дохода (подобная система существует и в ООН). ЮНЕСКО также привлекает внебюджетные средства в виде добровольных пожертвований государств-доноров и международных организаций и фондов. Бюджет на 2024-2025 годы составляет $685,5 млн (с учетом внебюджетных средств финансирования - $994 млн).

США и ЮНЕСКО

Соединенные Штаты Америки участвуют в ЮНЕСКО с момента ее основания. Американский поэт Арчибальд Маклиш, представлявший США на учредительной конференции ЮНЕСКО, - автор первой строки ее устава: "Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира", ставшей своеобразным девизом Организации. В 1953 году генеральным директором ЮНЕСКО был избран директор библиотеки Конгресса Лютер Эванс (занимал пост до 1958 года).

За время нахождения в ЮНЕСКО США ратифицировали 20 конвенций организации. Кафедры ЮНЕСКО были открыты при 29 американских университетах. В охранные списки Организации были включены многие объекты на территории США. Например, в Списке всемирного наследия числятся 26 объектов (культурных и природных), в том числе Статуя Свободы в Нью-Йорке и Йеллоустонский национальный парк. В списке "Память мира" - 12 исторических документов, в том числе материалы, касающиеся деятельности Элеоноры Рузвельт (американский общественный деятель, жена президента США Франклина Делано Рузвельта). Во Всемирную сеть биосферных заповедников входят 28 локаций на территории США.

При этом с начала деятельности ЮНЕСКО Соединенные Штаты уже дважды покидали эту организацию. Так, в 1985 года президент Рональд Рейган обвинил ее во "враждебности по отношению к основным институтам свободного общества, особенно к свободному рынку и свободной прессе", после чего было принято решение о прекращении членства. Оно было возобновлено только в 2003 году при президенте Джордже Буше (мл.), администрация которого объяснила свое решение тем, что "организация была реформирована" (реформы включали, в частности, сокращение аппарата ЮНЕСКО и повышение прозрачности процедур найма сотрудников Организации).

В 2011 году Вашингтон прекратил финансирование ЮНЕСКО, выразив несогласие с ее решением предоставить полноправное членство Палестине, не являющейся государством - членом ООН. На этот момент США являлись крупнейшим донором Организации, их взнос составлял 22% бюджета ЮНЕСКО ($70-80 млн в год). Спустя два года, в соответствии с уставом ЮНЕСКО, страна была лишена права голоса в Организации.

12 октября 2017 года администрация президента Дональда Трампа вновь направила в штаб-квартиру ЮНЕСКО официальное уведомление о выходе, обвинив Организацию в "антиизраильской предвзятости" и заявив о необходимости ее глобального реформирования. Незадолго до этого, ЮНЕСКО приняла решение о включении в Список всемирного наследия Старого города Хеврона в качестве палестинского объекта, что вызвало негодование Израиля. Дело в том, что у ключевого союзника США на Ближнем Востоке - Израиля сложились напряженные отношения с Организацией, которая оспаривает правомерность израильского контроля над историческим центром Иерусалима и рядом территорий и в своих резолюциях характеризует Израиль "оккупирующей стороной". Помимо этого, решение Вашингтона о выходе из ЮНЕСКО было продиктовано нежеланием накапливать задолженность перед Организацией. Процедура выхода была завершена 31 декабря 2018 года. В тот же день из состава Организации вышел Израиль (ранее приостановил членство в октябре 2016 года).

В июне 2023 года администрация Джо Байдена объявила о намерении вернуться в ЮНЕСКО. Одной из причин этого решения стало стремление Вашингтона противодействовать усилившемуся влиянию в Организации Китая, ставшего в отсутствие США ее крупнейшим донором (15% бюджета) и активно проводящего собственную политику, в частности, по поддержке Организацией проектов в странах - участницах инициативы "Один пояс - один путь". 30 июня 2023 года на внеочередной сессии генеральной конференции была принята резолюция о возвращении США в состав Организации. Вашингтон обязался продолжить финансировать 22% ее бюджета, постепенно погасить накопившуюся задолженность - на тот момент $619,6 млн - и вносить добровольные взносы для финансирования тематических программ (обещание погасить долги, несмотря на правила ЮНЕСКО и требования ряда стран, в том числе России, не было оформлено юридически). В ноябре 2023 года США, несмотря на то что они оставались крупнейшим должником, были избраны членом исполнительного совета ЮНЕСКО.

4 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В том же указе Трамп потребовал в течение 90 дней пересмотреть сотрудничество страны с ЮНЕСКО и проверить, как Организация "работает в интересах США". В указе отмечалось, что ЮНЕСКО "продемонстрировала неспособность реформировать себя и постоянно демонстрировала антиизраильские настроения в течение последнего десятилетия".