Музыкант умер в возрасте 76 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 июля 2025 года на 77-м году жизни умер британский рок-исполнитель и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн.

Происхождение

Оззи Осборн (настоящее имя Джон Майкл Осборн) родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме (Великобритания) в многодетной семье. Его родители работали в компании General Electric. Прозвище "Оззи" получил в начальной школе из-за увлечения историями о волшебной стране Оз. В 14 лет стал поклонником группы The Beatles, позже он вспоминал, что сингл ливерпульцев She Loves You (1963) вдохновил его стать музыкантом. В 15 лет бросив школу, он сменил около десятка низкооплачиваемых работ. В 17 лет вместе с приятелями Тони Айоми, Теренсом Батлером и Биллом Уордом создал группу, которая впоследствии получила название Black Sabbath - по аналогии с популярным фильмом ужасов 1963 года.

В группе Black Sabbath

Изначально группа исполняла кавер-версии знаменитых хитов, находясь под влиянием таких коллективов, как Led Zeppelin и Cream. В 1969 году музыканты сочинили первую собственную песню Black Sabbath. В 1970 году группа записала одноименный дебютный альбом. Являясь сейчас классикой хеви-метал, на тот момент он занял в хит-параде лишь восьмое место. Через полгода был выпущен второй альбом Paranoid, принесший группе мировую известность в том числе, из-за его откровенно антивоенной направленности. В США (к тому времени начался вывод американских войск из Вьетнама) он был исключен из радиоротации, тем не менее число продаж там превысило отметку в 4 млн копий. В 2002 году альбом занял третье место в рейтинге "100 лучших рок-альбомов всех времен" по версии журнала Classic Rock. Синглами с него были выпущены композиции Paranoid (1970) и Iron Man (1971).

В дальнейшем до 1977 года при участии Оззи группа записала еще пять студийных пластинок, после чего он на год ушел из коллектива. В 1978 году он вернулся для работы над диском Never Say Die!, но спустя некоторое время ему пришлось покинуть группу из-за злоупотребления наркотиками и алкоголем, а его место занял бывший фронтмен Rainbow Ронни Джеймс Дио. В оригинальном составе, за исключением коротких возвращений в 1985 и 1992 году, группа собралась спустя почти 10 лет - в 1997 году, чтобы сыграть несколько концертов, а новый альбом с вокалом Осборна поклонники услышали лишь в 2013 году, когда вышла пластинка 13. В 2005 году Осборн воссоединился с Black Sabbath для совместного тура, а в 2006 году легендарный состав этой группы был включен в Зал славы рок-н-ролла (США). В 2017 году Осборн принимал участие в концертном туре Black Sabbath (The End) в Бирмингеме. Свой последний концерт Осборн дал с также Black Sabbath в Бирмингеме 5 июля 2025 года в рамках масштабного благотворительного шоу. Это было первое выступление группы в полном оригинальном составе за 20 лет.

Сольная карьера

Свой первый сольный альбом - Blizzard of Ozz - Осборн выпустил в 1980 году. Песня Crazy Train с этого диска стала своего рода визитной карточкой артиста. В 1981 году вышел второй диск Diary of a Madman, с одобрением встреченный поклонниками. Затем последовали Bark at the Moon (1983), The Ultimate Sin (1986) и No Rest for the Wicked (1988), которые стали платиновыми в США. В 1989 году Оззи Осборн и американская рок-певица Лита Форд записали ставшую хитом рок-балладу Close My Eyes Forever (вошла топ-10 в США по итогам года). Вслед за ней вышел шестой сольный альбом No More Tears (1991), который попал в десятку лучших в США. В 1992 году Осборн объявил, что этот диск будет последним, тур в его поддержку проходил под слоганом "Хватит гастролей" (No More Tours). Тем не менее в 1995 году он записал альбом Ozzmosis. В 1996 году он организовал собственный фестиваль Ozzfest (проводился почти ежегодно до 2018 года). В 2001 году выпустил восьмой диск Down To Earth, ставший четвертым в США и 19-м в Великобритании. Позже музыкант записал альбомы Black Rain (2007), Scream (2010), Ordinary Man (2020). Всего на его счету 13 студийных альбомов, последний - Patient Number 9 - увидел свет в 2022 году.

Во время выступлений Осборн часто эпатировал публику, например, бросал со сцены сырое мясо, а однажды откусил голову летучей мыши.

Участие в других проектах, признание и личные сведения

Первой женой Осборна была Тельма Райли (с 1971 года). С 1982 года был женат на Шэрон Арден. У него шестеро детей. От первого брака - дочь Джессика, сыновья Луис и Эллиот (приемный). От второго - дочери Келли и Эйми и сын Джек. В 2002 году вместе семья музыканта участвовала в реалити-шоу на MTV "Семейка Осборнов" (The Osbournes). Шоу продолжалось до 2005 года и получило награду Primetime Emmy, став одним из самых популярных за всю историю MTV.

Осборн снялся в нескольких полнометражных фильмах, в том числе "Части тела" (1997), "Остин Пауэрс: Голдмембер" (2002) и "Охотники за привидениями" (2016). В качестве актера озвучания участвовал в мюзикле "Мулен Руж" (2001), сериале "Южный Парк" (1998, 2-й сезон, 14-й эпизод), мультфильмах "Гномео и Джульетта" (2011), "Шерлок Гномс" (2018) и других проектах.

В 2009 году Осборн выпустил автобиографическую книгу I am Ozzy (на русском языке вышла в 2018 г. под названием "Я - Оззи. Все, что мне удалось вспомнить"), в которой он откровенно написал о своей жизни и многолетней борьбе с алкоголизмом. В январе 2020 года артист публично рассказал, что у него диагностирована болезнь Паркинсона (в телепередаче "С добрым утром, Америка" на телеканале ABC).

Осборн - пятикратный обладатель музыкальной премии "Грэмми" (за 1993, 1999, 2013 и 2022 год), звезды на "Аллее славы" в Голливуде и на "Аллее звезд" в Бирмингеме. В 2008 году он был отмечен премией журнала Classic Rock в номинации "Живая легенда". В 2014 году Оззи удостоился премии MTV Europe Music Awards в номинации "Глобальная икона". В 2024 году был включен в Зал славы рок-н-ролла за свою сольную карьеру. Число проданных дисков, записанных с его участием, превышает 100 млн.

В одном из своих интервью он сказал: "Я оглядываюсь на свою жизнь и понимаю, что вспоминать нечего, только рок".