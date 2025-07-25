В Стамбуле 25 июля ожидается начало переговоров Ирана со странами "евротройки" - Великобританией, Германией, Францией

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 июля 2025 года в Стамбуле ожидается начало переговоров Ирана со странами "евротройки" - Великобританией, Германией, Францией - по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики. Это их первая встреча по ядерному досье после израильских и американских авиаударов по иранским ядерным объектам, нанесенных в июне 2025 года.

ТАСС собрал основное о переговорах европейских стран с Ираном по этой теме.

Что известно об иранской ядерной программе

Иран приступил к реализации ядерной программы в 1950-е годы в период правления шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, получив поддержку США в рамках программы администрации республиканца Дуайта Эйзенхауэра "Атом ради мира" (1953-1961), направленной на сотрудничество в области мирного использования атомной энергии. В 1958 году Иран стал членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в 1968 году подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, ратифицировал в 1970 году). В 1974 году Тегераном был принят план развития ядерной энергетики, предполагавший сооружение 23 ядерных реакторов общей мощностью более 20 ГВт, а также создание замкнутого ядерного топливного цикла. Строительство первых энергоблоков в Иране вели западные специалисты. В том же году Тегеран подписал соглашение о гарантиях к ДНЯО, разрешающее проведение инспекций МАГАТЭ для проверки использования ядерных объектов в мирных целях. Иран достиг договоренности с немецкой компанией Kraftwerk Union о строительстве двух ядерных реакторов в Бушере и начал переговоры с Францией о возведении еще двух реакторов. В те же годы были начаты работы по созданию научно-технического потенциала, который при наличии соответствующего политического решения мог быть использован для создания ядерного оружия.

После свержения шахского режима в 1979 году и провозглашения Исламской Республики Иран (ИРИ) реализация ядерной программы была остановлена, иностранные специалисты покинули страну. В конце 1980-х годов Тегеран вновь активизировал усилия в развитии ядерных технологий, используя предыдущие наработки и получив оборудование и материалы предположительно из КНР и Пакистана.

Переговорный процесс с европейскими странами в 2000-е годы

В начале 2000-х годах Иран столкнулся с давлением западных стран после публикации иранской оппозицией информации о строительстве тайных ядерных объектов в Натанзе (в центральной части страны) и Араке (на западе Ирана). В результате переговорных усилий Великобритании, Германии и Франции ("евротройка") в октябре 2003 года с Ираном была достигнута договоренность о временном приостановлении обогащения урана и получении разрешения на более тщательные проверки инспекторами МАГАТЭ. Однако в 2004 году в Иране были обнаружены центрифуги для обогащения урана, не учтенные МАГАТЭ. Это вызвало подозрения западных стран и ООН о наличии у Тегерана стремления получить ядерное оружие.

В ноябре 2004 года "евротройке" вновь удалось добиться приостановления иранской ядерной программы. Однако после избрания в 2005 году президентом (глава исполнительной власти, второе лицо в Иране после руководителя) консервативного антизападного политика Махмуда Ахмадинежада иранская сторона заявила о праве на создание полного ядерного цикла, включая процесс обогащения урана. ООН, ЕС, США и другие отдельные государства ввели санкции в отношении Тегерана, касающиеся торговли, технологий, финансов и энергетики.

В 2006 году к многосторонним переговорам с Ираном присоединились Россия, США, Китай, образовав вместе с "евротройкой" "шестерку" посредников. Европейские страны предложили Тегерану за отказ от обогащения урана широкие экономические преференции, в том числе поддержку в строительстве легководных реакторов. Иран отказался идти на уступки, и это способствовало передаче рассмотрения иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В 2006-2010 годы СБ ООН принял четыре резолюции, предусматривающие введение и ужесточение санкций в отношении Ирана. Несмотря на оказываемое давление, Тегеран не прекращал развитие ядерной программы.

Заключение ядерной сделки в 2015 году

Летом 2013 года Ахмадинежада на посту президента сменил представитель реформистского крыла Хасан Роухани, и ИРИ взяла курс на снижение напряженности вокруг своей ядерной программы. В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников после длительных переговоров разработали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в соответствии с которым предусматривалась постепенная отмена санкций в обмен на обязательства Тегерана обеспечить мирный характер ядерной программы и поставить ее под международный контроль. В январе 2016 года после того, как МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном всех обязательств в соответствии с СВПД, ЕС, США и ООН смягчили некоторые экономические и финансовые ограничения в отношении Ирана. На иранский рынок стали возвращаться европейские и американские компании. Так, было подписано соглашение с французской нефтегазовой компанией Total на сумму $5 млрд на разработку иранского газового месторождения Южный Парс, а с Renault - на производство автомобилей в Иране (инвестировала в это около $1 млрд). Немецкий концерн Siemens заключил соглашение на инфраструктурные инвестиции в размере €3 млрд.

Позиция "евротройки" после выхода США из сделки в 2018 году

В мае 2018 года США при президенте-республиканце Дональде Трампе в одностороннем порядке вышли из соглашения и возобновили антииранские санкции. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что этот шаг открывает Тегерану путь "для любых действий". Позже иранская сторона отметила, что будет соблюдать условия соглашения о ядерной программе, если Евросоюз сможет компенсировать урон от американских санкций.

Тегеран выдвинул "евротройке" ряд условий, среди которых было обеспечение гарантий со стороны европейских банков по продолжению торгового сотрудничества. Однако из-за американских санкций экономические отношения с Ираном европейскими государствами были практически свернуты. В 2019 году для защиты торговли европейских предприятий с ИРИ от американских ограничений "евротройка" запустила Инструмент поддержки торговых расчетов - INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges). Однако через эту программу была осуществлена только одна сделка - по поставке медицинских товаров из Европы в Иран в марте 2020 года (в марте 2023 года программа INSTEX была закрыта). В связи с тем что Франция, Германия и Великобритания не предпринимали конкретных шагов в поддержку иранской экономики, Тегеран начал поэтапный отход от выполнения обязательств по СВПД и возрождение своей программы.

Возобновление переговоров в 2020-х годах

После прихода к власти в США демократа Джо Байдена в 2021 году переговоры Ирана и "шестерки" возобновились. В том же году страны провели семь раундов по восстановлению СВПД (представители США вели с Тегераном непрямое общение через третьих участников). Европейская "тройка" заявляла о возможности создания условий для соблюдения всех положений СВПД и повторного присоединения США к сделке. В феврале 2022 года стороны подтвердили, что переговоры "шестерки" вышли на заключительный этап. Однако в марте они были прерваны. По словам главы Европейской службы внешних действий Жозепа Борреля, это произошло из-за "внешних факторов". По данным ряда западных СМИ, одним из препятствий на пути к возобновлению сделки стало требование Тегерана исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) из американского санкционного списка и перечня иностранных террористических организаций. Представитель иранского МИД Саид Хатибзаде отметил, что нерешенные проблемы "не исчерпываются одним вопросом".

В августе 2022 года в Вене ЕС представил окончательный вариант документа по возобновлению сделки, охарактеризовав его как "последнюю попытку достичь компромисса". Но уже в сентябре страны "евротройки" заявили, что Иран отказался от предложенного соглашения и "вновь поднял отдельные вопросы, касающиеся его юридически обязывающих международных обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия и его соглашению о гарантиях в связи с ДНЯО, заключенному с МАГАТЭ".

В сентябре 2024 года на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Великобритания, Германия и Франция вновь возобновили с Ираном обсуждение иранской ядерной программы. Несмотря на продолжающийся дипломатический процесс в ноябре 2024 года. Евросоюз ввел санкции против авиационной отрасли и гражданского флота исламской республики. Также "евротройка" неоднократно инициировала принятие МАГАТЭ антииранских резолюций. Последняя - о нарушении Ираном обязательств по нераспространению ядерного оружия (от 12 июня 2025 года 19 голосами "за", Россия, Китай и Буркина-Фасо - "против") -, по словам главы МИД ИРИ Аббаса Арагчи, дала Израилю повод атаковать 13 июня 2025 года ядерные объекты Ирана. Также дипломат сообщил, что после атак Израиля (продолжались до 24 июня) и США (22 июня) Тегеран временно приостановил обогащение урана.

В преддверии очередного раунда переговоров американский новостной портал Axios сообщил, что "евротройка" и США договорились установить конец августа 2025 года в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае Великобритания, Германия и Франция планируют запустить механизм snapback, предусмотренный соглашением от 2015 года (может быть задействована до 18 октября 2025 года). Он позволяет любой стране-участнице СВПД (США вышли из договора в 2018 году) инициировать в одностороннем порядке возврат снятых с Ирана санкций ООН за несоблюдение Тегераном условий сделки (чтобы избежать этого, 9 из 15 членов СБ ООН должны проголосовать за продолжение снятия санкций, а также должно отсутствовать вето со стороны пяти постоянных членов Совета).

Иранская сторона заявила, что в случае активации европейскими странами процедуры snapback Тегеран не исключает выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Также Аббас Арагчи в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, членам СБ ООН и главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас отметил, что европейские страны "не имеют никакой юридической или этической основы для активации этого механизма", так как они отказались от основных положений СВПД и следования своим обязательствам в тот момент, когда поддержали удары Израиля и США по ядерным объектам на территории исламской республики.