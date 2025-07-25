Хронология взрывов газа в жилых домах в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 июля 2025 года в Саратове произошел взрыв газа в 10-этажном панельном жилом доме. В результате обрушился торец здания. По предварительным данным, три человека погибли, под завалами могут находиться люди.

ТАСС подготовил хронологию взрывов бытового газа в жилых домах в России с 2022 года, жертвами которых становились три и более человека.

11 апреля 2022 года в городе Ступино (Московская обл.) произошел взрыв бытового газа на четвертом этаже панельного пятиэтажного дома №4 в Центральном переулке. В результате возник пожар, на последних двух этажах обрушились конструкции. Жертвами взрыва стали шесть человек, включая троих детей. Еще 20 человек пострадали. Четыре квартиры в здании были полностью разрушены, 13 - повреждены. В декабре 2022 году жители дома вернулись в восстановленные квартиры. В июле 2023 году в Следственном комитете РФ сообщили, что взрыв устроил жилец дома, который решил убить своих жену и детей. 29 ноября 2024 года Мособлсудом он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

19 ноября 2022 года на Сахалине в поселке городского типа Тымовское произошел взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме. В результате обрушились конструкции здания с пятого по первый этаж. Погибли 10, среди них 4 ребенка. Также два человека были госпитализированы, еще четырем медицинскую помощь оказали амбулаторно. В качестве вероятной причины ЧП назывался взрыв баллона с газом. Три подъезда дома были демонтированы, лишившиеся жилья получили новые квартиры.

4 декабря 2022 года в городе Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) в результате взрыва избыточно заправленного газового баллона частично обрушился пятиэтажный многоквартирный жилой дом №6а по улице Мира. Были повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами одного из подъездов. В результате ЧП на месте погибли 8 человек (из них 4 ребенка), 10 человек были госпитализированы. Позднее в ожоговом центре скончались от полученных ранений 2 пострадавших, общее число погибших достигло 10. Пострадавший дом был признан аварийным, его жильцы получили новое жилье. В апреле 2024 года начался судебный процесс над сотрудником автогазозаправочной станции, который в нарушение правил заправил взорвавшийся газовый баллон. Приговор по этому делу еще не вынесен.

7 февраля 2023 года в гор. Ефремове (Тульская область) в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома №2 по улице Химиков. Погибли восемь человек. Семь человек были спасены. Пострадавший подъезд был восстановлен к сентябрю 2023 г. Как установило следствие, причиной взрыва стало случайное повреждение газового оборудования одним из погибших жильцов.

9 февраля 2023 года в городе Новосибирске в пятиэтажном жилом доме по улице Линейной произошел взрыв газа. В результате обрушились два подъезда, площадь завалов составила 200 кв. м, возник пожар на площади 80 кв. м. Погибли 15 человек, пострадали 9 человек, среди них двое детей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Силовики задержали двух человек - Евгения Кавуна и Ирину Урбах, которые представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз-сервис" и, не имея квалификации и допуска для работы с внутриквартирным газовым оборудованием, выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах. 26 ноября 2024 года Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил Кавуна к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы, Урбах - к 10 годам лишения свободы. Пострадавший дом был снесен, жильцы получили новые квартиры.

20 сентября 2023 года в городе Балашиха (Московская область) произошел взрыв газа на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома №10 по улице Октябрьской. В результате погибли пять человек: три жильца и двое спасателей, которые оказались под завалами после повторного обрушения конструкций здания. Пострадали 15 человек, 8 из них были госпитализированы, остальным помощь оказали амбулаторно. 23 ноября 2023 года строители завершили демонтаж поврежденных конструкций пострадавшего дома. Причиной взрыва стала утечка газа в одной из квартир.

1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошел взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме №81 по улице Сибирской. В результате обрушились первый и второй подъезды (в общей сложности около 15 квартир). Погибли 11 человек, из них 6 детей. 16 человек были госпитализированы. По делу о взрыве проходят мастер и два слесаря компании "Газэкс", обслуживавшей здание, которые не выявили неисправности газового оборудования. Еще одной из фигуранток дела является мать одного из погибших детей, которая не допустила к себе сотрудников "Газэкса". Сам дом признан аварийным и в сентябре был снесен, его жители получили новые квартиры.

19 октября 2024 года в городе Кирсанове (Тамбовская обл.) произошли взрыв газа и пожар на площади 150 кв. м в жилом пятиэтажном многоквартирном доме №29 на улице Коммунистической. В результате были повреждены четвертый и пятый этажи здания. По данным МЧС, погибли пять человек. По состоянию на июль 2025 года ведутся работы по восстановлению дома.

31 октября 2024 года в городе Черкесске (Карачаево-Черкесия) произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме по адресу улица Лободина, 61. В результате ЧП частично обрушились четвертый и пятый этажи. Погибли пять человек, пострадали четверо. Пострадавший дом был расселен, жильцы получили новые квартиры.

4 мая 2025 года в Москве в девятиэтажном жилом доме по адресу улица Генерала Тюленева, 39 на верхнем этаже в одной из квартир произошел взрыв, приведший к пожару. Обрушились перекрытия между 8-м и 9-м этажами. Погибли три человека - все они проживали в квартире, где произошел взрыв. 5 мая было объявлено, что, по предварительной причине, ЧП произошло из-за утечки бытового газа. Ведутся работы по восстановлению дома.