Протесты против ликвидации антикоррупционных институтов на Украине

С 22 июля 2025 года на Украине продолжаются акции протеста, вызванные принятием нового закона, который фактически ликвидировал независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры

ТАСС-ДОСЬЕ. С 22 июля 2025 года на Украине продолжаются акции протеста, вызванные принятием нового закона, который фактически ликвидировал независимость антикоррупционных институтов - Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Протесты 2025 года стали первыми масштабными акциями неповиновения, направленными против действующей власти.

ТАСС собрал основную информацию о ситуации.

Антикоррупционные органы Украины

На протяжении последних лет уровень коррупции на Украине остается одним из самых высоких. Западные партнеры Киева называют борьбу с коррупцией и прозрачность в вопросе расходования средств одним из условий продолжения поддержки Украины.

Во время событий "евромайдана" в 2014 году борьба с коррупцией была одним из главных лозунгов оппозиции наряду с евроинтеграцией. На создании антикоррупционных органов на Украине настаивали прежде всего европейские партнеры Киева, называя это одним из условий для евроинтеграции страны, и Международный валютный фонд.

В октябре 2014 года Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), президент Украины в 2014-2019 годах, подписал пакет антикоррупционных законов, один из которых предусматривал создание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Бюро было образовано в апреле 2015 года, фактически начало работу в октябре 2015 года. На него было возложено "предупреждение, выявление, пресечение криминальных коррупционных правонарушений, совершенных должностными лицами, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины". НАБУ стало независимым антикоррупционным органом Украины, контроль за его деятельностью был возложен на комитет Верховной рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. В декабре 2015 года была учреждена Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) - независимое структурное подразделение Генеральной прокуратуры Украины. Ее целью стал надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-разыскной деятельности досудебного расследования НАБУ. В деятельность НАБУ и САП вмешиваться было запрещено.

По последним данным НАБУ, за первую половину 2025 года сотрудники бюро направили в суд 69 обвинительных заключений по делам с общим убытком 18,5 млрд гривен ($440 млн). Обвинения были предъявлены 27 представителям власти - депутатам, членам правительства и их заместителям, руководителям госорганов, государственных предприятий и высших органов власти. Семь относящихся к этой категории лиц были осуждены.

Среди резонансных дел НАБУ и САП - расследование в отношении главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, против сына экс-главы МВД Арсена Авакова, о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта", дело против экс-главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, разоблачение схемы хищения госсредств при закупке министерством обороны продуктов питания для Вооруженных сил Украины, расследование фактов коррупции в Нацгвардии Украины и др. В 2025 году самым громким делом НАБУ стало антикоррупционное расследование в отношении вице-премьера - министра национального единства Украины Алексея Чернышова, который считается одной из влиятельных фигур в окружении Владимира Зеленского (избран президентом Украины в 2019 году, полномочия истекли в 2024 году). Обвинения вице-премьеру (покинул пост в июле 2025 года) были предъявлены 23 июня 2025 года. 16 июля в НАБУ сообщили о том, что 11 июня прокурорами САП было зарегистрировано уголовное дело в отношении вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Ольги Стефанишиной (с июля 2025 года - специальный уполномоченный президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США).

Давление властей на НАБУ и САП, начало протестов

21 июля 2025 года Служба безопасности Украины (СБУ) провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. В НАБУ указали, что обыски проводились без санкции суда. В рамках этих действий был задержан и арестован ряд сотрудников антикоррупционного бюро, в том числе руководитель межрегионального управления детективов ведомства Руслан Магомедрасулов.

22 июля 2025 года Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии "Слуга народа", приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (за - 263 депутата, против - 13). В тот же день документ подписал Владимир Зеленский. 23 июля закон вступил в силу.

Закон фактически отменил независимость НАБУ и САП, передав контроль над ними в ведение генпрокурора Украины. Генпрокурору также было предоставлено право забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам.

Протесты против ликвидации независимости НАБУ и САП

Принятие Верховной радой резонансного законопроекта привело к волне протестных акций в Киеве и других городах Украины. Вечером 22 июля около 2 тыс. жителей столицы вышли на митинг против принятия закона. Акции неповиновения прошли также в Днепре (ранее - Днепропетровск), Львове, Одессе, Полтаве, Ровно и Тернополе.

23 июля в центре Киева собралось уже более 9 тыс. митингующих. Участники митинга заявили, что если их требования не будут услышаны, акции протеста станут ежедневными.

24 июля акции протеста, по данным украинских СМИ, прошли уже в 12 городах страны - Киеве, Виннице, Днепре, Житомире, Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Тернополе, Харькове, Хмельницком и Чернигове. Как сообщало издание "Страна", в Киеве протестующие развернули плакаты против Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака с обвинениями в предательстве и диктатуре.

Реакция Запада

Европейские партнеры Украины, на чью поддержку опирается Киев (помощь ЕС, оказанная с 2022 года, оценивается в €164,8 млрд), резко раскритиковали решение украинских властей в отношении НАБУ и САП. 23 июля 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Зеленского, а еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала его отменить подписанный закон. В тот же день министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина не имеет шансов на вступление в Евросоюз при отсутствии борьбы с коррупцией.

24 июля 2025 года официальный представитель Международного валютного фонда Джули Козак заявила, что действия Зеленского плохо скажутся на макроэкономической стабильности и экономическом росте Украины.

Журнал The Economist 24 июля назвал гонения на НАБУ и САП "стратегической ошибкой" Зеленского и угрозой продолжению международной помощи Украине.

Новый законопроект о НАБУ и САП

24 июля 2025 года на фоне масштабных акций протеста Зеленский внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов. В частности, согласно тексту документа, предполагается не реже одного раза в два года проводить полиграфические проверки сотрудников НАБУ, САП, а также Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности и полиции, имеющих доступ к государственной тайне. Новый законопроект предполагает, что проверки будет проводить само НАБУ, а не Служба безопасности Украины. При этом подразделение внутреннего контроля НАБУ должно согласовывать методологию проверки сотрудников на полиграфе с СБУ. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале сообщил, что в остальном "законопроект отменяет ликвидацию независимости НАБУ и САП и возвращает им все нормы, отмененные законом от 22 июля".

На пресс-конференции в Киеве 25 июля Зеленский заявил, что "уважает мнение украинского общества", и признал, что должен был обсудить вопрос о статусе НАБУ и САП до того, как принимать решения.

Ожидается, что депутаты Верховной рады соберутся на внеочередное заседание для рассмотрения нового законопроекта 31 июля 2025 года.