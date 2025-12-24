Авиакатастрофы с участием политиков и военных. Хронология за последние 10 лет

В Турции 23 декабря 2025 года потерпел катастрофу бизнес-джет Falcon 50, направлявшийся в Триполи, с начальником штаба Вооруженных сил Ливии Мухаммедом аль-Хаддадом

Спасатели на месте крушения самолета с начальником штаба Вооруженных сил Ливии Мухаммедом аль-Хаддадом © AP Photo/ Efekan Akyuz

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 декабря 2025 года в Турции после вылета из аэропорта Эсенбога в Анкаре потерпел катастрофу бизнес-джет Falcon 50 (регистрационный номер 9H-DFJ), направлявшийся в Триполи (Ливия). На его борту находились пять человек, в том числе начальник штаба Вооруженных сил Ливии Мухаммед аль-Хаддад. В результате погибли все находившиеся на борту.

ТАСС подготовил хронологию случаев гибели в авиакатастрофах высокопоставленных чиновников и военных за последние 10 лет.

25 июля 2018 года в Парагвае самолет Beechcraft Baron 58 (регистрационный номер ZP-BEU) перестал выходить на связь спустя 15 минут после вылета из аэропорта города Айолас в направлении Асунсьона. На борту воздушного судна находились четыре человека - министр сельского хозяйства и животноводства Парагвая Луис Гнеитинг, его заместитель Висенте Рамирес, а также пилот и его помощник. После взлета от летчика не поступало сигналов о неполадках на борту. 26 июля 2018 года обломки самолета были обнаружены на юге страны. Газета "Ультима ора" сообщила со ссылкой на руководство столичного аэропорта, что "самолет находится полностью под водой", а "следов выживших нет".

27 февраля 2019 года в Непале вертолет Eurocopter AS350 (регистрационный номер 9N-AMI) местной авиакомпании Air Dynasty потерпел катастрофу через несколько минут после взлета в гористом районе Тапледжунг. На борту находились шесть человек, включая министра культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндру Адхикари, все они погибли. Министр и сопровождавшие его чиновники собирались посетить храм в Тапледжунге, после чего вылететь в соседний район Панчтхар для инспекции нового аэропорта. Согласно заключению непальских экспертов, основной причиной катастрофы стали плохие погодные условия, сопутствующим фактором - недостаточная осведомленность пилота об особенностях рельефа в районе полета.

21 мая 2021 года близ международного аэропорта Кадуна в Нигерии потерпел крушение самолет Beechcraft B300 (бортовой номер NAF203) военно-воздушных сил этого государства. Погибли все находившиеся на борту 11 человек - четыре члена экипажа и семь пассажиров. В числе жертв авиакатастрофы был начальник штаба сухопутных сил ВС Нигерии генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру.

8 декабря 2021 года вертолет Ми-17В5 (бортовой номер ZP5164) индийских ВВС потерпел крушение в южном индийском штате Тамилнад. Катастрофа произошла в гористой местности в условиях тумана. На борту летательного аппарата находились 14 человек, в том числе начальник штаба обороны ВС Индии генерал Бипин Рават и его супруга. В результате столкновения с землей и последовавшего пожара на месте погибли 13 человек, включая начштаба Равата. Получивший тяжелые ранения капитан Варун Сингх умер в больнице 15 декабря.

18 января 2023 года вертолет Eurocopter EC225LP Super Puma Mk2+ (бортовой номер "54 синий") Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины с руководителями украинского МВД на борту упал в жилом массиве города Бровары Киевской области. На месте крушения возле жилого дома и детского сада возник пожар. Погибли 14 человек, в том числе девять пассажиров вертолета и находившийся на земле ребенок. Пострадали 25 человек, включая 11 детей. Среди погибших были министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. По данным Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, вертолет находился на дежурстве для реагирования в случае чрезвычайных ситуаций и не мог привлекаться для других видов полетов. Согласно расследованию ГБР, полет выполнялся на предельно низкой высоте в условиях плохой видимости, пилот попытался облететь многоэтажное здание, но из-за отсутствия необходимых навыков потерял ориентацию в пространстве, что и привело к крушению. Генпрокуратура Украины предъявила пяти чиновникам ГСЧС обвинения в нарушении правил безопасности полетов и служебной халатности, повлекшей гибель людей.

19 мая 2024 года вертолет Bell 212 иранских ВВС потерпел крушение на северо-западе Ирана, примерно в 40 км от границы с Азербайджаном. На борту находились восемь человек: президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны и экипаж из трех человек. Все они погибли. Генштаб Вооруженных сил Ирана исключил версию о диверсии на борту.

10 июня 2024 года пассажирский самолет Dornier 228-202K ВВС Малави (бортовой номер MAF T03), следовавший из столицы Лилонгве в городе Мзузу на севере страны, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за плохих метеоусловий, повернул обратно и исчез с экранов радаров. На борту воздушного судна находились вице-президент Малави Саулос Чилима и еще восемь человек. 11 июня 2024 года обломки самолета были обнаружены в районе Бомбо на севере страны. В катастрофе никто не выжил. Как установило расследование, к крушению привели ошибки экипажа - пилоты пытались использовать внешние визуальные ориентиры вместо показаний приборов, в результате чего воздушное судно столкнулось с землей.

6 августа 2025 года на юге Ганы в районе г. Акрофуон потерпел крушение вертолет Harbin Z-9EH ВВС этой страны. На борту находились восемь человек - три члена экипажа и пять пассажиров. В результате катастрофы погибли четыре человека, в том числе министр обороны Ганы Эдвард Омане Боама и министр окружающей среды, науки и технологий Ибрагим Муртала Мухаммед.