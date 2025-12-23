NTV: самолет с начальником генштаба армии Ливии на борту разбился у Анкары

По утверждению телеканала, частный самолет пропал с экранов радаров после вылета из международного аэропорта Анкары Эсенбога

Редакция сайта ТАСС

Международный аэропорт Анкары Эсенбога © thomas koch/ Shutterstock/ FOTODOM

СТАМБУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник генерального штаба ливийской армии, разбился недалеко от Анкары. Об этом сообщил телеканал NTV.

Ранее самолет исчез с экранов радаров. По последним данным, аэропорт Анкары Эсенбога закрыт.

Крушение произошло вскоре после вылета в направлении Триполи. Самолет разбился в районе Хаймана. Сколько человек находились на борту, не уточняется.

В новость внесены изменения (22:15 мск) - передается с уточнением информации, кому принадлежал самолет.