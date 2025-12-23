ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Турции разбился самолет с главой генштаба Ливии. Что известно о происшествии

Борт потерпел крушение недалеко от Анкары
Редакция сайта ТАСС
20:45

Международный аэропорт Анкары Эсенбога

© thomas koch/ Shutterstock/ FOTODOM

В Турции разбился частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад. 

ТАСС собрал основную информацию о происшествии: 

  • Самолет разбился недалеко от Анкары. Ранее борт исчез с экранов радаров.
  • В МВД Турции сообщили, что на борту самолета находились пять человек.
  • Аэропорт Анкары продолжает работу после происшествия, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.
  • Турецкие спасатели нашли обломки самолета.
  • Прокуратура Турции начала расследование причин и обстоятельств происшествия.
  • Разбившийся самолет принадлежал зарегистрированной на Мальте авиакомпании и совершал полеты с 1988 года.
  • По предварительным данным, борт разбился из-за технической неисправности.

Реакция Ливии

  • Премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба подтвердил гибель начальника генштаба армии республики.
  • В Ливии заявили, что ожидают от Турции результатов расследования катастрофы с самолетом.
 
