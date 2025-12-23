Статья

В Турции разбился самолет с главой генштаба Ливии. Что известно о происшествии

Борт потерпел крушение недалеко от Анкары

Международный аэропорт Анкары Эсенбога © thomas koch/ Shutterstock/ FOTODOM

В Турции разбился частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии:

Самолет разбился недалеко от Анкары. Ранее борт исчез с экранов радаров.

В МВД Турции сообщили, что на борту самолета находились пять человек.

Аэропорт Анкары продолжает работу после происшествия, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

Турецкие спасатели нашли обломки самолета.

Прокуратура Турции начала расследование причин и обстоятельств происшествия.

Разбившийся самолет принадлежал зарегистрированной на Мальте авиакомпании и совершал полеты с 1988 года.

По предварительным данным, борт разбился из-за технической неисправности.

Реакция Ливии