В Турции разбился самолет с главой генштаба Ливии. Что известно о происшествии
Редакция сайта ТАСС
20:45
В Турции разбился частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад.
ТАСС собрал основную информацию о происшествии:
- Самолет разбился недалеко от Анкары. Ранее борт исчез с экранов радаров.
- В МВД Турции сообщили, что на борту самолета находились пять человек.
- Аэропорт Анкары продолжает работу после происшествия, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.
- Турецкие спасатели нашли обломки самолета.
- Прокуратура Турции начала расследование причин и обстоятельств происшествия.
- Разбившийся самолет принадлежал зарегистрированной на Мальте авиакомпании и совершал полеты с 1988 года.
- По предварительным данным, борт разбился из-за технической неисправности.
Реакция Ливии
- Премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба подтвердил гибель начальника генштаба армии республики.
- В Ливии заявили, что ожидают от Турции результатов расследования катастрофы с самолетом.