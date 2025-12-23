МВД Турции: на борту разбившегося у Анкары самолета находились пять человек

На борту Falcon 50 также находился начальник генштаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад

Редакция сайта ТАСС

© gd_project/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

СТАМБУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Пять человек находились на борту самолета Falcon 50, связь с которым была потеряна после вылета из аэропорта Анкары. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"Сегодня вечером в 20:10 по местному времени (совпадает с московским) из аэропорта Эсенбога в Анкаре вылетел самолет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, направлявшийся в Триполи. На его борту находились пять человек, в том числе начальник генштаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад. В 20:52 связь с самолетом была потеряна. От [экипажа] самолета поступило сообщение о вынужденной посадке в районе Хаймана, впоследствии связь с ним восстановить не удалось", - написал министр в X.

Телеканал NTV ранее сообщил, что самолет разбился, предварительно, из-за технической неисправности. По данным телеканала, самолет изначально запросил экстренную посадку в аэропорту Анкары. Агентство IHA со своей стороны сообщает, что в районе Хаймана, где, предположительно, потерпел катастрофу самолет, был слышен сильный взрыв.