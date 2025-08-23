Российский журналист умер 23 августа в возрасте 58 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 августа 2025 года на 59-м году жизни после продолжительной болезни умер журналист, исполнительный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский.

Кирилл Валериевич Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске Украинской ССР (ныне Днепр, Украина).

В 1985-1987 годы проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР в Калужской области.

В 1991 году окончил филологический факультет Днепропетровского государственного университета.

После окончания вуза работал в школе Днепропетровска учителем русского языка и литературы.

Во второй половине 1990-х годов занялся журналистикой.

В 1996-1998 годах - шеф-редактор на днепропетровском "11 канале", 1999-2006 годы - редактор на телеканале ICTV. Был автором телепроектов "Уличное телевидение", "На самом деле", шеф-редактором службы информации и программы "Подробно" с Дмитрием Киселевым.

С 2006 по 2014 год - журналист программы "Вести" на российском канале "Россия-1".

После госпереворота на Украине в 2014 году возглавил портал "РИА Новости Украина", являвшийся информационным партнером МИА "Россия сегодня".

Указом президента России Владимира Путина от 30 сентября 2015 года Кириллу Вышинскому было предоставлено российское гражданство.

15 мая 2018 года в Киеве Вышинского задержала Служба безопасности Украины. В вину ему вменили госизмену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины, в частности "оправдание аннексии Крыма", "информационную поддержку" провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также привлечение журналистов и граждан Украины к "подрывной деятельности". 17 мая 2018 года журналиста арестовали, он провел в заключении больше года. 28 августа 2019 года Киевский апелляционный суд изменил ему меру пресечения с ареста на освобождение под личное поручительство. 7 сентября 2019 года Вышинский был освобожден в рамках обмена России и Украины и прибыл в Москву.

7 октября 2019 года Кирилла Вышинского назначили исполнительным директором МИА "Россия Сегодня", 21 октября 2019 года - членом Совета по правам человека, 23 октября 2023 года - главным редактором радио Sputnik.

Являлся автором и ведущим программ "Типичная Украина", "1/6", "Типичная Новороссия" на канале "Россия-24" и других.

Автор книги "Жил напротив тюрьмы... : 470 дней в застенках Киева" (2021).

Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.