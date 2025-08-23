Умер журналист Кирилл Вышинский

Ему было 58 лет

МОСКВА, 23 августа, /ТАСС/. Журналист, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер на 59-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

"Умер наш журналист Кирилл Вышинский. Мужественный человек, отсидевший за свои ценности - за наши ценности - в хохляцкой тюрьме, не сломавшийся, мощный. Болел стоически. Царство Небесное, дорогой...", - говорится в сообщении.

Симоньян отметила мужество, силу характера и стойкость Вышинского в последние годы, когда он боролся с тяжелой болезнью.