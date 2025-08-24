Российский кинорежиссер умер 24 августа в возрасте 92 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 августа 2025 года на 93-м году жизни скончался российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Валерий Усков. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов.

Происхождение и образование

Валерий Иванович Усков родился 22 апреля 1933 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).

В 1955 году окончил в Свердловске факультет журналистики Уральского государственного университета им. А. М. Горького (УрГУ; ныне в составе Уральского федерального университета им. первого президента России Б. Н. Ельцина). Сотрудничал с газетами "Кировская правда" и "Волжский комсомолец" (Куйбышев, ныне Самара). Стремясь связать дальнейшую деятельность с кинематографом, устроился на Свердловскую киностудию, где работал редактором и ассистентом режиссера.

В 1957 году вместе с троюродным братом Владимиром Краснопольским (1933-2022) поступил в Москве на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК; ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова). Учился в специализированной мастерской режиссуры документального кино под руководством Ильи Копалина. Окончил вуз в 1963 году.

Творческая деятельность

Валерий Усков дебютировал в кино с документальной лентой "Вперед лети!" о молодежной бригаде коммунистического труда, снятой в 1958 году вместе с Владимиром Краснопольским. В 1960 году Усков и Краснопольский совместно поставили на Центральной студии документальных фильмов короткометражную ленту "Тени на тротуарах", посвященную деятельности народных дружинников.

В 1963 году на экраны вышел их первый художественный фильм - снятая на Свердловской киностудии военная драма "Самый медленный поезд" по сценарию Юрия Нагибина.

В 1964 году Валерий Усков и Владимир Краснопольский стали режиссерами киностудии "Мосфильм". На протяжении более 50 лет они работали в творческом дуэте.

К числу их наиболее известных кинолент относятся: драма "Неподсуден" по рассказу Льва Ющенко "Командир" (1969), многосерийные фильмы "Тени исчезают в полдень" (1971) и "Вечный зов" (1973-1983) по романам Анатолия Иванова, драма "Отец и сын" по произведению Георгия Маркова (1979), мелодрама "Ночные забавы" (1991), пятисерийный исторический фильм "Ермак" (съемки шли в 1986-1996 годах).

Также они сняли сериалы "Сыщики" (2001), "Две судьбы" (2002), "Дом с лилиями" (2014) и другие. Их последней режиссерской работой стал 16-серийный криминальный сериал "Экспроприатор" (2017).

Валерий Усков также поставил в Московском художественном академическом театре им. Горького два спектакля по пьесам Виктора Розова - "Ее друзья" (1997) и "В день свадьбы" (1999).

Членство в профессиональных организациях

Валерий Усков был членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств.

Звания, награды

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1978). Народный артист РСФСР (1983).

Был награжден орденами Почета (1997), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2013, 2004).

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1979), премии Ленинского комсомола (1980).