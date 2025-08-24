Ему было 92 года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Кинорежиссер, народный артист РСФСР Валерий Усков умер на 93-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов.

"На 93-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера ордена "Знак Почета", ордена Почета, орденов "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, режиссера игрового кино Валерия Ивановича Ускова", - говорится в сообщении.

Валерий Усков родился 22 апреля 1933 года в Екатеринбурге. С 1964 года занимал должность режиссера-постановщика киностудии "Мосфильм". Совместно с Владимиром Краснопольским снял такие фильмы и сериалы как "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве" и другие.

"Приносим соболезнования родным и близким Валерия Ивановича", - добавили в Союзе кинематографистов.