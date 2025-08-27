ТАСС-ДОСЬЕ. Мэра Владимира Дмитрия Наумова задержали. Как сообщили 27 августа 2025 года в правоохранительных органах, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС подготовил материал о биографии Наумова.
- Дмитрий Наумов родился в 1979 году в поселке Мстёра в Вязниковском районе Владимирской области.
- Он окончил Вязниковский механико-технологический техникум, Владимирский государственный университет в 2004 году (экономист-менеджер).
- Наумов прошел профессиональную переподготовку в Российской академии государственной службы при президенте РФ в 2008 году.
- Работал в жилищно-коммунальной сфере Мстёры, затем в администрации Мстёрского сельского округа.
- Наумов в 2006 году был назначен заместителем главы муниципального образования поселка.
- В 2011-2012 годах был заведующим отделом ЖКХ и окружающей среды в управлении районного хозяйства Вязниковского района.
- В 2012-2019 годах занимал должность заведующего отделом управления имуществом, землеустройства, строительства и архитектуры, затем был главой администрации Мстёры.
- Пост главы администрации Гороховецкого района Владимирской области он занимал в 2019-2022 годах.
- С 2022 года - глава города Владимира.