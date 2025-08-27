Дмитрий Наумов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

ТАСС-ДОСЬЕ. Мэра Владимира Дмитрия Наумова задержали. Как сообщили 27 августа 2025 года в правоохранительных органах, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

ТАСС подготовил материал о биографии Наумова.