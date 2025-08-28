Дмитрий Наумов подозревается в получении взятки в особо крупном размере

ВЛАДИМИР, 28 августа. /ТАСС/. Суд заключил под стражу до 25 октября мэра Владимира Дмитрия Наумова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"[Арестован] до 25 октября", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника ТАСС, "Наумов подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)".

Ранее сообщалось, что глава города подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, которое связано с землями на кладбище.

Наумов был задержан 27 августа утром на рабочем месте.