Композитор умер в ночь на 29 августа

​​​​​​ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь на 29 августа 2025 года на 93-м году жизни умер народный артист СССР, композитор и пианист Родион Щедрин.

Происхождение и образование

Родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье Константина Михайловича Щедрина (1894-1955) и Конкордии Ивановны Ивановой (1908-1999). Его отец был композитором и музыкальным педагогом, мать работала в планово-экономическом отделе Большого театра.

В мае 1941 года Щедрин поступил в Центральную музыкальную школу (ЦМШ) при Московской государственной консерватории (МГК) имени П. И. Чайковского. После начала Великой Отечественной войны его отец ушел в ополчение. Родион Щедрин вместе с матерью с осени 1941 года находился в эвакуации в городе Куйбышеве (ныне Самара). В начале 1942 года Константин Михайлович, получивший контузию на фронте, прибыл в Куйбышев, где устроился в оркестр местного драмтеатра. Весной 1943 года семья вернулась в Москву. Родион Щедрин возобновил обучение в ЦМШ, но в 1944 году был отчислен из-за драки с одноклассником. В том же году принят в Московское хоровое училище (ныне Академия хорового искусства имени В. С. Попова), которое окончил в 1950 году.

В 1950 году Щедрин поступил в МГК, где параллельно учился на композиторском отделении теоретико-композиторского факультета у народного артиста СССР Юрия Шапорина и на фортепианном факультете у педагога Якова Флиера. В 1955 году с отличием окончил консерваторию по обоим направлениям. В 1959 году завершил обучение в аспирантуре МГК, его руководителем был Юрий Шапорин.

Музыкальное творчество

В студенческие годы Щедрин написал несколько камерно-инструментальных и вокальных произведений: два струнных квартета (1951, 1954), фортепианную сюиту "Праздник в колхозе" (1951), фортепианный квинтет (1952), вокально-симфоническую поэму "Двадцать восемь" (1953), романсы на стихи Владимира Маяковского, Назыма Хикмета и другие. Наиболее значимыми произведениями раннего периода творчества композитора стали Первый фортепианный концерт (1954), балет "Конек-Горбунок" (1955) и Первая симфония (1958).

В 1960-х Щедрин впервые обратился к жанрам оперы ("Не только любовь", 1961), фортепианной сонаты (1962), кантаты ("Бюрократиада", 1963), концерта для оркестра ("Озорные частушки", 1963; "Звоны", 1968), транскрипции (балет "Кармен-сюита", 1967), оратории ("Поэтория" на стихи Андрея Вознесенского, 1968). Помимо этого, в 1965 году композитор представил Вторую симфонию, посвященную памяти павших в Великой Отечественной войне, в 1966 году - Второй фортепианный концерт.

С 1964 года Щедрин вел класс сочинения в Московской консерватории. В 1968 году наряду с литераторами Константином Симоновым и Александром Твардовским он отказался подписать открытое письмо деятелей культуры СССР в поддержку введения войск Организации Варшавского договора в Чехословакию. В 1969 году вследствие конфликта с руководством партийной организации теоретико-композиторского факультета покинул МГК. Вскоре написал ораторию "Ленин в сердце народном", приурочив ее к столетию со дня рождения основателя Советского государства в 1970 году. Это позволило нормализовать отношения композитора с властями.

В течение 1970-1980-х Щедрин написал балеты "Анна Каренина" (1972), "Чайка" (1980), "Дама с собачкой" (1985); фортепианное сочинение "Полифоническая тетрадь" (1972); Третий концерт "Вариации и тема" (1973); оперу "Мертвые души" (1976); камерно-музыкальные сочинения "Фрески Дионисия" (1981), "Музыкальное приношение" (1983), "Эхо-соната" (1984) и "Три пастуха" (1988); мюзикл "Нина и 12 месяцев" (1988); хоровую литургию "Запечатленный ангел" (1988); концерты для оркестра "Старинная музыка российских провинциальных цирков" (1989) и "Хороводы" (1989).

В 1990-х композитор написал семь концертов для различных инструментов и составов, кантату для смешанного хора и оркестра на слова Иегуди Менухина "Моление" (1991), сочинение для фортепиано, смешанного хора и ударных "Многая лета" (1991), оперу "Лолита" (1992), ряд камерно-инструментальных сочинений.

В 2000-2010-х Щедрин представил Третью симфонию "Лица русских сказок" (2000); симфонические этюды для оркестра "Диалоги с Шостаковичем" (2001); фортепианные циклы "Дневник" (2002), "Вопросы" (2003), "Простые страницы" (2009); оперы "Очарованный странник" (2002), "Боярыня Морозова" (2006), "Левша" (2013), "Рождественская сказка" (2015); вокальный цикл на слова Осипа Мандельштама "Век мой, зверь мой!" (2003), "Серенаду" для смешанного хора (2003), Шестой фортепианный концерт (2003).

Родион Щедрин являлся автором музыки к ряду театральных постановок. Среди них: "Они знали Маяковского" по пьесе Василия Катаняна (1954, Ленинградский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина; ныне Национальный драматический театр России, Александринский театр), "Первая симфония" по комедии Александра Гладкова (1956, Московский государственный театр им. Ленинского комсомола, ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"), "Мистерия-буфф" по пьесе Владимира Маяковского (1957, Московский театр сатиры), "Дамоклов меч" по произведению Назыма Хикмета (1959, Московский театр сатиры), "Гроза" по драме Александра Островского (1961, Государственный академический Малый театр).

Написал музыку к художественным фильмам "Высота" (1957, режиссер Александр Зархи), "Коммунист" (1957, Юлий Райзман), "Люди на мосту" (1959, Александр Зархи), "Нормандия - Неман" (1960, Жан Древиль, Франция - СССР), "А если это любовь?" (1961, Юлий Райзман), "Анна Каренина" (1967, Александр Зархи), "Сюжет для небольшого рассказа" (1969, Сергей Юткевич, СССР - Франция), анимационным фильмам "Петушок - золотой гребешок" (1955, Петр Носов и Дмитрий Анпилов) и "Колобок" (1956, Роман Давыдов).

Общественная деятельность

В 1962-1973 годы Щедрин являлся секретарем правления Союза композиторов РСФСР, в 1973-1990 годы - председателем этой организации.

Был депутатом Верховного совета РСФСР VI (1963-1966), IX (1975-1979), X (1980-1984) и XI (1985-1989) созывов.

В 1989-1991 годы - народный депутат СССР от Союза композиторов СССР. Являлся членом комиссии по вопросам депутатской этики.

Книги

В 2002 году была издана книга "Родион Щедрин. Монологи разных лет".

В 2008 году композитор выпустил книгу "Родион Щедрин. Автобиографические записи".

Звания, награды

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1970). Народный артист СССР (1981).

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (I степень - 2022, II степень - 2007, III степень - 2002, IV степень - 2012). Также был награжден орденами "Знак Почета" (1967), Трудового Красного Знамени (1971), Ленина (1982), Почета (2017).

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1972), Ленинской премии (1984), Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1992 г., Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2018 г.

Лауреат театральной премии "Золотая маска" в номинации "Работа композитора в музыкальном театре" (2009, постановка Мариинского театра "Очарованный странник").

Почетный профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (1997), Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова (2005), Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (2007), Пекинской центральной консерватории музыки (Китай, 2008).

Личные сведения

Был женат на народной артистке СССР балерине Майе Плисецкой (1925-2015).

В 2000 году вместе с женой основал "Международный фонд Майи Плисецкой и Родиона Щедрина". Организация занимается поддержкой молодых композиторов и артистов балета по всему миру. Ее штаб-квартира расположена в Майнце (Германия).

Признание

В честь Щедрина назван астероид главного пояса 4625 Shchedrin.

Его имя носят детская музыкальная школа №68 (входит в состав Московской городской объединенной детской школы искусств "Измайлово") и Тольяттинский колледж искусств (Самарская область).

Жизни и профессиональной деятельности композитора посвящены книги "Музыкальный театр Родиона Щедрина" (1977, автор Ирина Лихачева), "Творчество Родиона Щедрина" (1980, Михаил Тараканов), "Путь по центру. Композитор Родион Щедрин" (2000, Валентина Холопова), сборник "Родион Щедрин. Материалы к творческой биографии" (2007, составитель Екатерина Власова), документальные фильмы "Композитор Родион Щедрин" (1970, режиссер Василий Катанян), "Родион Щедрин" (2001, Дмитрий Смирнов), "Услышать голос ангела своего..." (2007, Андрей Торстенсен), "Страсти по Щедрину" (2012, Андрей Торстенсен), "Щедрин-сюита" (2022, Ладо Маргания).