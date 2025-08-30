31 августа 2025 года начинается четырехдневный визит президента России Владимира Путина в Китай. В его рамках Путин примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы во Второй мировой войне и победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам. ТАСС подготовил материал о политических отношениях России и КНР

Основы взаимоотношений

КНР признала Россию в качестве правопреемницы СССР 27 декабря 1991 года. Отношения двух стран строятся на основе подписанного в 2001 году базового Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (вступил в силу 28 февраля 2002 года, заменил Декларацию об основах взаимоотношений от 1992 года). Он закреплял взаимные обязательства сторон о неприменении первыми друг против друга ядерного оружия и о взаимном ненацеливании ракет, а также о взаимной поддержке по вопросам "защиты государственного единства и территориальной целостности друг друга". В этом документе РФ подчеркнула свою позицию по тайванской проблеме — Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая и признает правительство КНР "единственным законным правительством, представляющим весь Китай" (28 июня 2021 года документ был автоматически продлен на пять лет). В 2008 году был окончательно урегулирован вопрос о демаркации восточного участка границы — в частности, были разделены спорные острова Тарабаров, Большой Уссурийский и Большой на реке Аргунь.

Встречи и визиты лидеров

Первый официальный визит лидера России в Китай состоялся в декабре 1992 года. Тогда президент Борис Ельцин вместе с председателем КНР Ян Шанькунем подписали Декларацию об основах взаимоотношений. В сентябре 1994 года в ходе визита в Москву председателя КНР Цзян Цзэминя было сделано заявление о взаимном ненацеливании стратегических ядерных ракет. Затем встречи российских и китайских руководителей стали носить регулярный характер. Борис Ельцин приезжал в Китай еще три, а Цзян Цзэминь в Россию — четыре раза. Три визита в КНР совершил президент Дмитрий Медведев, 19 — Владимир Путин. Шесть визитов в РФ нанес председатель КНР Ху Цзиньтао.

Си Цзиньпин, возглавивший страну в 2013 году, совершил одиннадцать визитов в Россию. Последний раз он приезжал в РФ в мае 2025 года. Тогда, помимо обсуждений с президентом России вопросов двусторонних отношений, Си Цзиньпин присутствовал на параде в Москве, приуроченном к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С учетом взаимных визитов и переговоров на полях международных форумов Си Цзиньпин и Владимир Путин провели более 40 встреч.

Также каждый год (с 1996 года) проходят переговоры глав правительств (в рамках механизма регулярных встреч) и вице-премьеров, повестка которых охватывает весь комплекс сотрудничества двух стран. Поддерживаются контакты на уровне министров иностранных дел. С сентября 2025 года планируется начать проведение ежемесячных совместных заседаний международных комитетов Государственной думы и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Отношения в последние годы

В 2019 году в совместном заявлении лидеров двух стран (по итогам визита Си Цзиньпина в Россию в июне 2019 года) стороны определили современные российско-китайские отношения как "отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху".

В марте 2023 года руководителями РФ и КНР было сделано совместное заявление об углублении стратегического партнерства двух стран (в ходе визита Си Цзиньпина в Москву). В нем было подчеркнуто, что Россия и Китай выступают против практики какого-либо государства или группы государств добиваться преимуществ в военной, политической и других областях в ущерб законным интересам безопасности других стран. В ходе государственного визита Владимира Путина в КНР в мае 2024 года было подписано совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства, в котором было отмечено, что российско-китайские отношения, "демонстрируя прочность и стабильность, переживают наилучший период в своей истории". По итогам визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина в мае 2025 года было подписано 28 документов, среди которых три межправительственных соглашения, в том числе о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также два совместных заявления — о дальнейшем углублении отношений и о глобальной стратегической стабильности.

Взаимодействие на международной арене

Россия и КНР придерживаются схожих или близких позиций в решении большей части международных проблем. В 2003 году они осудили ввод США войск в Ирак без согласия Совета Безопасности (СБ) ООН. Стремясь к денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове, в 2003–2007 годах РФ и КНР были участниками шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР. В 2015 году в составе группы международных посредников они заключили соглашение с Ираном, предусматривавшее постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Тегерана обеспечить мирный характер ядерной программы и поставить ее под международный контроль. В 2011–2019 годах вместе с Россией Китай семь раз применил вето по резолюциям в отношении Сирии, в октябре 2023 и марте 2024 года совместно ветировали предложенные США проекты резолюций по ситуации в секторе Газа в Палестине. Обе страны тесно сотрудничают на площадках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

КНР официально не признает принадлежность Крыма России. Тем не менее на Генеральной Ассамблее ООН в 2014 году китайская делегация воздержалась при голосовании по резолюции о непризнании референдума, проведенного в Крыму. В отношении специальной военной операции (СВО) РФ на Украине Китай занимает нейтральную позицию и, как правило, воздерживается при голосовании по антироссийским резолюциям ГА ООН. В ноябре 2022 года КНР высказалась против резолюции о создании международного реестра ущерба, предположительно, причиненного Украине Россией.

