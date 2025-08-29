"Не смог удержаться, съел". Чем Путин и Си Цзиньпин угощали друг друга

Президент РФ Владимир Путин вскоре проведет несколько дней в Китае. Визит, по дипломатической традиции, не обойдется без рабочих и торжественных обедов, основу которых составят блюда в том числе китайской кухни. Именно в этой стране российский лидер, по его собственному признанию, однажды не смог устоять перед местной классикой — уткой по-пекински. ТАСС вспомнил, какими еще традиционными блюдами своих стран лидеры России и Китая угощали друг друга

Гастрономические симпатии

Эта история началась еще в 2013 году, когда только возглавивший Китай Си Цзиньпин подарил Путину праздничный торт на день рождения. Российский лидер тогда отмечал его в рабочей обстановке — 7 октября он был на саммите АТЭС на индонезийском острове Бали.

А в 2018 году во время визита Путина в Китай лидеры двух стран даже вместе занялись кулинарией — в том же Тяньцзине, где сейчас пройдет саммит ШОС. Президент России тогда самостоятельно приготовил традиционное местное блюдо гоубули — напоминающие русские пельмени паровые пирожки из кислого теста со свиной начинкой, приправленной имбирем, соевым соусом, кунжутным маслом и кинзой. Еще вместе с Си Цзиньпином они приготовили — а затем попробовали — блинчики, фаршированные мясом и овощами.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в Доме приемов правительства Тяньцзиня, 2018 год © Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Форум "Один пояс — один путь" в октябре 2023 года был отмечен "семейным счастьем" — именно так называлось блюдо, которым Си Цзиньпин решил попотчевать российского гостя. Это рагу из морских огурцов и ушек, гребешков, рыбных пузырей, голубиных яиц, курицы, утки, побегов бамбука. Вошли в меню и пельмени — с крабами.

"Она у нас очень разная — русская кухня и китайская. Тем не менее есть что-то общее — пельмени различного рода", — позднее отмечал президент РФ.

Утка, трепанг и мороженое

Но особенно впечатлило российского президента другое традиционное китайское блюдо.

"Вчера мой друг, председатель КНР, угощал меня такой уткой по-пекински. Лежало два кусочка. Я думал, я съем только один кусок. Но — понимаете, да? — не смог удержаться, съел и второй, уж больно было вкусно", — рассказывал Путин харбинским студентам в мае 2024 года.

Во время того государственного — высшего по статусу — визита президента РФ в Китай стол, как и подобает, был накрыт по-царски: утиный бульон с беззубками, тушеный трепанг с луком, овощи в абалонном соусе, групер с креветочным бульоном, жареная чумиза, пельмени с креветками (да, снова они), та самая утка, а также сладкие пирожные из маша (традиционные для Китая зеленые бобы), ванильный мусс, китайские вина и крепкий алкогольный напиток маотай.

Рабочий завтрак в государственной резиденции "Дяоюйтай" в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай, 2017 год © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

А еще — фрукты и мороженое. Последний десерт занимает особое место в отношениях двух лидеров. Путин еще в 2016 году привез Си Цзиньпину целую коробку мороженого — тогда президент России приезжал в КНР для участия в работе саммита G20, но и отдельно встречался с хозяином мероприятия. Председатель КНР тепло поблагодарил Путина за холодный подарок и отдельно отметил, что уже долгое время отдает предпочтение именно российскому сливочному мороженому. Российский лидер был внимателен к такой оценке — и именно это лакомство стало одним из подарков Си Цзиньпину на его 66-летие в 2019 году.

Сам Путин также признавался, что мороженое — единственная сладость, к которой он "неравнодушен", а дегустация пломбира когда-то стала настоящей традицией при посещении президентом Международного авиационно-космического салона в Жуковском.

Для китайского друга

Путин в России встречает своего "дорогого друга" — именно так он называет китайского визави — не менее хлебосольно.

Летом 2017 года подавали оладьи с известной по всему миру русской черной икрой, салат из морских гребешков, крем-суп из сморчков, шербет из хурмы, свиную вырезку с картофельным муслином (что-то вроде запеченого картофельного пюре) и филе лосося, но уже с муслином морковным. В качестве десерта Путину и Си Цзиньпину принесли, конечно, мороженое — из горького шоколада.

В 2018 году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке лидеры России и Китая снова оказались на одной кухне — они вместе готовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, Путин угостил китайского гостя сбитнем — пряным медовым горячим напитком.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин пекут блины на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ, 2018 год © Сергей Бобылев/ фотохост-агентство ТАСС

Весенний визит Си Цзиньпина в Москву в 2023 году был отмечен высшим по дипломатическому статусу приемом — государственным обедом в Грановитой палате Московского Кремля. В тот день подавали салат с карельской форелью и свежими огурцами, мурманский палтус на овощном жюльене, стейк из мраморной говядины с копченым пюре и малиновый мусс. Гостей обеда угощали традиционным для кремлевского меню российским вином "Усадьба Дивноморское" — белым блендом "Восточный склон", который отличают нотки ананаса, белых пионов и розмарина, а также терпким красным "Западным склоном", аромат которого сочетает оттенки чернослива, шоколада и мяты.

На десерт предлагалось ягодно-меренговое пирожное "Павлова".

Но такому официальному обеду предшествовал неформальный ужин накануне. Его меню, однако, отличала не меньшая гастрономическая глубина. Руководители двух стран отведали ухи из стерляди с расстегаем, закуску из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепелкой и грибами. На выбор у них была оленина с вишневым соусом и печорская нельма с овощами в качестве основного блюда. По традиции украсил трапезу шербет — вкус этого десерта на кремлевских застольях никогда не повторяется. Си Цзиньпину предложили гранатовый.

Последний раз Си Цзиньпин приезжал в Россию с официальным визитом в мае этого года. Трапеза двух лидеров была неформальной, но сытной — на стол были поданы чай с лимоном и традиционные русские угощения — пирожки, свежие ягоды, сухофрукты и орехи.

"И русский народ, и китайский — очень хлебосольные. Мы любим гостей, мы любим друзей. И стараемся сделать так, чтобы им все понравилось. В том числе и то, что предлагается на стол", — отмечал президент РФ.

Баня и "некоторые мелочи"

Как друзья и руководители своих стран, Путин и Си Цзиньпин обмениваются и другими подарками, не только съедобными. Китайский лидер дарил своему визави глиняную статуэтку с его лицом и китайский струнный музыкальный инструмент гуцинь.

Путин ответил с широтой и подарил Си Цзиньпину настоящую русскую баню из 200-летнего алтайского кедра. Также российский президент передал китайскому товарищу сибирские орехи, мед и чай. Путин позже рассказывал, что часто обменивается с лидером КНР "некоторыми мелочами".

Еще одно свидетельство теплых отношений двух лидеров можно увидеть в районе Красной Пресни. Си Цзиньпин лично передал Московскому зоопарку двух панд — Жуи и Диндин. Родиной бамбуковых медведей является Центральный Китай, а сам вид занесен в Международную Красную книгу в категорию "уязвимый". Такой жест свидетельствует о высокой степени доверия КНР к России. Путин лично участвовал в церемонии передачи животных.

Панда Диндин в Московском зоопарке © Сергей Фадеичев/ ТАСС

В целом же отношения Путина и Си Цзиньпина отличает неформальный и дружеский характер. И многие моменты лидеры двух стран обсуждают именно за столом — не переговорным, а обеденным. Как отмечал помощник российского президента Юрий Ушаков, говоря о визите Путина в КНР год назад, "самое важное в Китае — попить чаю один на один".

Анна Ахади, Антон Морозов

