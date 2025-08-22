Кони и часы, кот и сапоги, баня и вертолет: что и кому дарил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин передал жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл "Урал". Российские дипломаты, доставившие транспортное средство, назвали его "личным подарком от президента". Ранее Уоррен стал известен благодаря телерепортажу ВГТРК, в котором сетовал на отсутствие запчастей к своему старому "Уралу" из-за антироссийских санкций. ТАСС вспомнил самые необычные подарки Владимира Путина

Подарки, которые Владимир Путин преподносит российским гражданам или лидерам других стран, отличаются разнообразием — и не всегда это сувениры или произведения искусства. Иногда глава государства дарит домашних животных или полезные в быту вещи. Военные получали от него часы, школьники — щенков, ноутбуки и гитары. Некоторые просили исполнить заветное желание — и в итоге им удавалось сыграть с президентом в хоккей или посетить космодром Восточный.

Многим православным храмам глава государства передавал уникальные иконы или списки с них, а мечеть в чеченском Грозном получила от президента Коран в переплете ручной работы.

Транспорт от президента

Помимо мотоцикла для жителя Аляски, Владимир Путин дарил согражданам и зарубежным коллегам различные изделия отечественного автопрома.

8 марта 2005 года участница Великой Отечественной войны Антонина Ефремова во время встречи российского лидера с ветеранами в Кремле посетовала, что их семейная "Волга" находится "в ужасном состоянии, вся гремит и еле едет". Пенсионерка рассказала, что вместе с семьей и друзьями ездит на этом авто на расположенный рядом с Серпуховом мемориал воинам, погибшим во время Великой Отечественной, ухаживает за комплексом, возглавляет отряд поисковиков. Путин сначала ничего не ответил, однако вечером того же дня у подъезда серпуховской пятиэтажки, где проживала Антонина Владимировна, остановилась серебристая "Волга", за рулем которой был президент. Он передал ветерану ключи от машины, а после беседы отправился с Ефремовой к мемориалу, распорядившись выделить средства на ремонт памятника.

Президент РФ Владимир Путин подарил ветерану Великой Отечественной войны Антонине Ефремовой новую "Волгу", 2005 год © Kremlin.ru

В декабре 2011 года Путин, занимавший должность премьер-министра, подарил томскому таксисту Александру Оконечникову, спасшему детей во время пожара, автомобиль Skoda Yeti. От имени главы правительства ключи таксисту передавал губернатор. С 2011 года этот автомобиль собирали в России.

УАЗ для Берлускони В октябре 2009 года Путин, на тот момент возглавлявший правительство РФ, встретился с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Тот не поверил, что Россия сможет за несколько месяцев развернуть производство автомобилей на Дальнем Востоке. "Он сказал, что если это произойдет, то он приобретет одну из первых машин этого предприятия", — рассказал Путин. При этом Берлускони сразу же попросил сделать скидку, и политики сошлись на 10%. УАЗ "Патриот" цвета золотистый металлик для итальянского премьера был готов в конце 2009 года — и произведен на Дальнем Востоке. Долгие годы Путина и Берлускони связывала тесная дружба. Показать ещё

В 2018 году в России были представлены собственные автомобили премиум-класса — представительские седан и лимузин под маркой Aurus (от сочетания слов aurum — с лат. "золото", Russia — "Россия"). Российский президент сначала сам пересел на Aurus с "мерседеса", а затем не раз дарил машины этой линейки зарубежным коллегам — их получили президент Киргизии Садыр Жапаров, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа. В 2024 году два Aurus были подарены председателю КНДР Ким Чен Ыну.

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в автомобиле Aurus © Гавриил Григоров/ ТАСС

Лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва получил от Путина еще более внушительный (как минимум по габаритам) подарок: президентский вертолет.

Крылья, лапы, хвосты

Российский президент неоднократно дарил различных животных. В 2016 году король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халиф получил от него коня ахалтекинской породы — чемпиона мира по породе 2015 года, абсолютного чемпиона мира 2014 года и чемпиона мира среди молодых коней 2014 года. В 2019 году накануне 8 Марта российский лидер подарил женщинам Первого Оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве (они составляют треть личного состава части) орловского рысака по кличке Золотой Луч.

Глава МИД Южной Кореи Ким Сон Хван получил от Путина двух амурских тигрят по кличке Ростов и Пенза, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян — белого кречета. В 2024 году по поручению российского лидера в Пхеньян отправили более 70 животных, в том числе африканского льва, бурых медведей, яка, какаду, фазанов, уток-мандаринок.

Мир для Сатакэ В 2013 году губернатор северной японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ получил от российского лидера сибирского кота необычного пепельного окраса. Животное стало ответным подарком для Сатакэ — годом раньше он подарил Путину щенка местной породы. Это был знак благодарности за помощь, оказанную Японии Россией после стихийных бедствий в марте 2011 года. Сатакэ назвал кота "Миру" — японская транскрипция русского слова "мир". Из-за местного законодательства животное 180 дней провело на карантине в аэропорту Токио, где его регулярно навещали сотрудники российского посольства. За полгода Миру успел превратиться из котенка в крупного зрелого кота. Позже его владелец рассказал, что за годы, проведенные в Японии, Миру стал членом семьи. "У него отличный аппетит, он сильный и веселый, отличается спокойным характером, — отметил Сатакэ. — Мир прекрасно уживается с шестью другими котами, которые живут в нашем доме. Это особое для меня существо — душа отдыхает, когда я вижу его мордочку". Из-за болезни Миру не стало в 2024 году. Показать ещё

Владимир Путин нередко дарит (как правило, детям) щенков: лабрадоров, ньюфаундлендов, золотистых ретриверов, померанских шпицев. В 2023 году школьница из Пскова Вика втайне от родителей отправила главе государства письмо, в котором просила прислать ей щенка японской породы акита-ину. Вика мечтала о нем после просмотра фильма про Хатико. Путин исполнил ее желание в день своего рождения, 7 октября. Увидев собаку, присланную президентом, девочка расплакалась. "Я очень счастлива! Уважаемый Владимир Владимирович! Благодарю вас за исполнение мечты, спасибо, что подарили такое счастье", — сказала Вика.

Щенок акита-ину вместе со своей новой хозяйкой Викой © Правительство Псковской области

А вот Ангеле Меркель от Путина достался в подарок плюшевый пес. Живых собак экс-канцлер ФРГ боится — и когда она приезжала в Москву в 2006 году, германский советник предупредил российских коллег об этой фобии. Путин, по воспоминаниям Меркель, потом подарил ей "большую плюшевую собаку и сказал, что эта — не кусается".

Мечты сбываются

Подарки президента очень индивидуальны — и часто связаны с какими-то ситуациями из жизни тех, кому они предназначены.

Актер и режиссер Александр Калягин, исполнитель роли тетушки Чарли из Бразилии в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя!", получил на 75-летие в том числе книгу о первой российской экспедиции в Бразилию.

Когда певцу Иосифу Кобзону исполнялось 80 лет, Путин прочитал ему эпиграмму поэта Александра Иванова: "Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона". И после этого юбиляру вынесли бронзового бизона.

Иосиф Кобзон принимает поздравления и подарки от президента РФ Владимира Путина, 2017 год © Алексей Дружинин/ ТАСС

Виталий Мутко, в 2012–2016 годах занимавший пост министра спорта, прославился выступлением на английском со своеобразным произношением. И получил на день рождения от президента самоучитель этого языка. А в 2016 году Путин подарил на юбилей Татьяне Голиковой, возглавлявшей в тот момент Счетную палату, редкое издание пьесы "Ревизор".

Как в США испугались мяча Путина В июле 2018 года президент России на первой полноформатной встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки подарил ему официальный мяч чемпионата мира по футболу, который принимала Российская Федерация летом того же года. Российский лидер добавил, что теперь по вопросу урегулирования конфликта в Сирии мяч на американской стороне. Подарок был уместен и потому, что США будут проводить чемпионат мира в 2026 году. Трамп, подержав мяч в руке, перебросил его супруге Мелании, сидящей в первом ряду зала. На подарок отреагировал американский сенатор Линдси Грэм, рекомендовав проверить спортивный инвентарь на наличие скрытых электронных устройств. "Я бы проверил футбольный мяч на прослушивающие устройства и никогда бы не позволил [проносить его] в Белый дом", — написал он в соцсети. Позднее агентство Bloomberg сообщило, что в мяче действительно может быть электронный чип, однако речь идет о микросхеме NFC, поставленной производителем в маркетинговых целях. Когда пользователи подносили к метке смартфон, на устройстве открывалась страница с "эксклюзивной информацией". В этом вопросе мяч на стороне компании Adidas, которая и оснастила микросхемой официальные мячи ЧМ-2018. Показать ещё

В 2005 году президент Мексики Висенте Фокс рассказал, что попросил российского президента подарить ему военные сапоги из тех, что носят солдаты роты почетного караула. Путин исполнил просьбу. В 2012 году российский лидер передал в дар президенту Таджикистана Эмомали Рахмону копию его учетной карточки матроса ВМФ СССР времен прохождения службы в Советской армии. А в 2018 году в ходе визита в Китай Путин преподнес председателю КНР Си Цзиньпину русскую баню из 200-летнего алтайского кедра. "Китайская сторона выберет место, и наши специалисты ее установят", — пояснил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российский лидер дарит и нематериальные подарки. В 2014 году волонтер Иван Радько попросил разрешения провести день с главой государства. Путин согласился, и в результате юноша, помогавший проводить Олимпиаду в Сочи, сопровождал российского президента два дня. В 2018 году Путин после ежегодной большой пресс-конференции дал интервью Регине Парпиевой. Незрячая 17-летняя девушка мечтала стать журналистом и рассказала об этом в рамках проекта "Мечтай со мной". Президент также регулярно исполняет просьбы детей, участвующих в акции "Елка желаний". Например, в 2018 году тяжелобольной мальчик Артем Пальянов отправился летать над Санкт-Петербургом на вертолете главы государства. Потом он рассказал Путину по телефону, что полет прошел "обалденно".

"Президент Путин — джентльмен старой школы"

В мае 2018 года немецкое издание Bild раскритиковало подарок Владимира Путина — букет из роз, фрезий и других цветов — канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, посетившей Россию с официальным визитом. По мнению журналистов, российский лидер, вручая цветы, якобы пытался поставить себя в позицию сильной стороны, подчеркивая, что его гостья — женщина. В свою очередь, Дмитрий Песков назвал этот подарок признаком хорошего тона.

Владимир Путин часто дарит женщинам букеты. Так, в 2000 году, поздравляя знаменитую балерину Майю Плисецкую с 75-летием, он преподнес ей 75 роз. Российский лидер дарил розы и цветочные композиции Лоре Буш, супруге президента США Джорджа Буша, жене президента Франции Брижит Макрон, первой леди США Мелании Трамп, и обычно это не вызывало негативной реакции западной прессы.

Майя Плисецкая и президент РФ Владимир Путин, 2000 год © Сергей Величкин, Владимир Родионов/ ТАСС

"Президент Путин — джентльмен старой школы. У него есть особенные манеры, которых нам сегодня не хватает, в том числе в Центральной Европе", — поделилась мнением с ТАСС бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, вспоминая визит российского лидера на церемонию ее бракосочетания в 2018 году. Тогда Путин преподнес молодоженам тульский самовар, старинную масловыжималку и картину, а также станцевал с Кнайсль. "Он танцевал очень хорошо, он сделал этот красивый джентльменский жест, чтобы поблагодарить леди, которой была я", — добавила она.

Виктор Бодров при участии "ТАСС-Досье"

Другие материалы, выпущенные в рамках спецпроекта, можно найти здесь