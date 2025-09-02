Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 сентября 2025 года сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" в Китай и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток"

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 сентября 2025 года в Пекине глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил журналистам о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" в Китай и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток".

ТАСС подготовил материал о существующих и перспективных маршрутах поставок природного газа из России в КНР.

Основные направления

С 1990-х годов "Газпромом" рассматривались три основных маршрута экспортных поставок газа: "западный", "восточный" и "дальневосточный".

"Западный маршрут" предусматривает строительство газопровода в КНР от уже освоенных и перспективных месторождений Западной Сибири через узкий участок российско-китайской границы на Алтае либо через территорию Монголии или Казахстана.

"Восточный маршрут" - от новых месторождений Восточной Сибири по газопроводной магистрали через Амурскую область.

"Дальневосточный маршрут" - газопровод в Китай от шельфовых месторождений Сахалина.

Первоначально наиболее перспективным маршрутом считался "западный". Однако первым в мае 2014 года был подписан договор о "восточном маршруте", который получил название "Сила Сибири". Он же был и построен первым.

"Восточный маршрут" - "Сила Сибири"

Первый магистральный газопровод для поставок топлива из России в Китай, "Сила Сибири", был запущен 2 декабря 2019 года. Сырьевой базой для него являются Чаяндинское и Ковыктинское месторождения (расположены в Якутии и Иркутской области соответственно). Границу с Китаем газопровод пересекает в районе Благовещенска. Его общая протяженность составляет около 3 тыс. км, экспортная мощность - 38 млрд куб. м газа в год. Помимо экспорта в Китай и поставок природного газа на внутренний рынок, "Сила Сибири" обеспечивает сырьем Амурский газоперерабатывающий завод, в состав которого входит крупнейшее в мире предприятие по производству гелия. Завод был запущен в 2021 году.

В 2020 году "Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" 4,1 млрд куб. м газа, в 2021 году - 10,39 млрд куб. м, в 2022 году - 15,4 млрд куб. м., в 2023 году - 22,73 млрд куб. м., в 2024 году - 31,12 млрд куб. м. На уровень в 38 млрд куб. м поставки планируется вывести в 2025 году.

Действующий контракт о поставках по "Силе Сибири" рассчитан на 30 лет. Суммарный объем поставок за весь срок составит более 1 трлн куб. м газа, сумма контракта - $400 млрд.

2 сентября 2025 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил об увеличении поставок газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" с 38 млрд куб. м газа в год до 44 млрд куб. м.

"Западный маршрут" - "Сила Сибири - 2"

Еще в марте 2006 года в ходе официального визита в КНР президент РФ Владимир Путин объявил о планах строительства газопровода из России в Китай. На тот момент наиболее перспективной считался маршрут через узкий участок российско-китайской границы в районе Алтайских гор. Первоначально этот проект носил название "Алтай", однако в середине 2000-х годов финансирования он не получил. Основные проблемы возникли из-за возражений экологов: газопровод должен был бы пройти через природоохранные зоны, в том числе высокогорное плато Укок - часть объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Золотые горы Алтая".

На саммите АТЭС в ноябре 2014 года "Газпром" и китайская нефтегазовая корпорация CNPC подписали рамочное соглашение о поставках природного газа из России в Китай по "западному маршруту". В июне 2015 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что газопровод для поставок газа по "западному маршруту" получит название "Сила Сибири - 2". Уже в 2015 году интерес к проекту в качестве транзитеров проявили власти Монголии, а в 2019 году - Казахстана. В 2019 году "Газпром" и правительство Монголии подписали меморандум о взаимопонимании по реализации проекта (транзитный участок через территорию Монголии получил название "Союз Восток"). После этого началась разработка документации. В январе 2022 года стороны подписали протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования проекта, а в феврале - договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022-2024 годы. В марте 2025 года проект газопровода "Союз Восток" был одобрен Госэкспертизой Монголии.

Планируется, что общая протяженность "Силы Сибири - 2" составит порядка 2 600 км. Газопровод протянется от месторождений Ямала через Красноярскую и Иркутскую области, а также Бурятию. Границу с Монголией он пересечет близ г. Кяхта к югу от озера Байкал. Максимальная мощность газопровода должна составить 50 млрд куб. м в год. Общая протяженность маршрута по территории Монголии составит 963 км.

Помимо поставок в Китай "Сила Сибири - 2" также обеспечит газоснабжение юга Красноярского края, Бурятии и Забайкалья.

Обсуждается вариант постройки транзитной линии "Силы Сибири - 2" через территорию Казахстана.

"Дальневосточный маршрут" - "Сила Сибири - 3"

В августе 2018 года "Газпром" начал разработку проекта по продлению в КНР уже существующего газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" (построен в 2011 году). В феврале 2022 года "Газпром" и CNPC подписали долгосрочный договор на поставку в Китай 10 млрд куб. м природного газа в год по "дальневосточному маршруту", который получил название "Сила Сибири - 3". Техническое соглашение о строительства газопровода было подписано "Газпромом" и CNPC в рамках Петербургского международного экономического форума 16 июня 2022 года. Ресурсной базой газопровода станут шельфовые месторождения проекта "Сахалин-3". Таким образом, "Сила Сибири - 3" станет продлением газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток".

13 июня 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по "дальневосточному маршруту".

2 сентября 2025 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что объем поставок по "Силе Сибири - 3" решено увеличить с 10 млрд куб. м в год до 12 млрд куб. м в год.

Планируется, что поставки по "Силе Сибири - 3" начнутся в 2027 году.

Объемы поставок

При условии увеличении объема поставок по "Силе Сибири" до 44 млрд куб. м и завершения постройки "Силы Сибири - 2" и "Силы Сибири - 3" общая пропускная способность российских экспортных газопроводов в Китай достигнет 106 млрд куб. м. в год.

Также Россия поставляет в КНР сжиженный природный газ (СПГ). По данным Главного таможенного управления КНР, в 2024 году. Россия отправила в Китай 8,3 млн тонн СПГ, на 3,3% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении импорт этого энергоносителя из РФ снизился на 3,5 раза, составив $4,99 млрд. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на 4-м месте, уступая Австралии (26,12 млн тонн), Катару (18,34 млн тонн) и Малайзии (7,69 млн тонн).

Соединение сибирских маршрутов

Существуют планы строительства соединительных газопроводов между тремя маршрутами. В марте 2024 года "Газпром" сообщил о начале работ по соединению действующих газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". Его общая длина - более 800 км.

В перспективе к "Силе Сибири - 2" может быть построена ветка от Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. В случае реализации всех этих проектов в России может появиться единая газотранспортная система: от Европейской части страны до Дальнего Востока.