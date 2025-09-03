3 сентября по меньшей мере 15 человек погибли в результате схода с рельсов фуникулера "Глория" в Лиссабоне

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 сентября 2025 года по меньшей мере 15 человек погибли в результате схода с рельсов фуникулера "Глория", являющегося одной из основных достопримечательностей столицы Португалии Лиссабона.

Хронология случаев крупных (десять и более погибших) катастроф на канатных подвесных дорогах и фуникулерах (канатно-рельсовых дорогах) в мире с 1990 года - в материале ТАСС

1 июня 1990 года в Тбилиси (Грузинская ССР, ныне Грузия) на канатной дороге, соединявшей проспект Руставели в центре города с горой Мтацминда, произошел обрыв тягового троса. В результате крушения двух кабин 19 человек погибли, еще 45 получили ранения.

3 февраля 1998 года в районе горы Чермис (курорт Кавалезе, Италия) палубный самолет Grumman EA-6B Prowler Корпуса морской пехоты США в ходе учебного полета перебил трос подвесной дороги. В результате падения кабины подъемника в пропасть глубиной 150 м погибли 20 человек. Воздушное судно совершило экстренную посадку на авиабазе в Авиано, четыре члена экипажа не пострадали. Комиссия итальянских Военно-воздушных сил установила, что самолет отклонился от заданного курса и летел на недопустимо малой высоте. В марте 1999 г. военный суд в США признал летчика Ричарда Эшби невиновным по всем пунктам обвинения, в частности, в преднамеренном убийстве 20 человек. Правительство США выплатило родственникам погибших крупные компенсации.

1 июля 1999 года в Сент-Этьен-ан-Деволюи (юго-восток Франции) на подвесной дороге, обслуживавшей горную обсерваторию, кабина оторвалась от направляющего троса и упала на склон с высоты 80 м. Погибли 20 человек - сотрудники обсерватории, местные жители и техники-связисты.

11 ноября 2000 года на горе Кицштайнхорн (горнолыжный курорт Капрун в 100 км юго-западнее Зальцбурга, Австрия) произошло возгорание состава канатно-рельсовой дороги. Не оборудованный стоп-краном поезд фуникулера с пассажирами въехал в тоннель, огонь быстро охватил оба вагона. В результате от ожогов и отравления продуктами горения погибли 155 человек - граждане восьми государств. 12 человек смогли выбраться из вагонов и спастись. Причиной пожара стало воспламенение гидравлического масла, которое из-за утечки через поврежденный трубопровод попало в систему отопления вагона. 16 человек из числа сотрудников служб по эксплуатации и поддержанию безопасного технического состояния фуникулера были обвинены в халатности. Однако в 2004 г. по результатам опросов свидетелей и многочисленных экспертиз суд так и не смог выявить виновных и заключил, что причиной катастрофы стало трагическое стечение обстоятельств.

29 июня 2017 года на севере Пакистана 11 человек погибли в результате падения в пропасть кабины канатной дороги. Еще два человека получили травмы. По словам очевидца, катастрофа произошла, когда из-за сильного ветра оборвался трос. Канатная дорога была построена местными жителями без согласования с властями и использовалась для передвижения между двумя деревнями.

23 мая 2021 года на горе Моттароне (Западные Альпы, область Пьемонт на севере Италии) в результате крушения на подвесной канатной дороге погибли 14 человек, еще один ребенок получил серьезные травмы. К катастрофе привел обрыв троса, кабина упала приблизительно с 20-метровой высоты.

Крупнейший по числу погибших случай

Самая крупная по числу жертв катастрофа на подвесной канатной дороге произошла 9 марта 1976 г. на горе Чермис в Италии. Тогда в условиях сильного ветра оборвался трос, и кабина с горнолыжниками упала на склон с высоты 200 м. Погибли 43 человека, в т. ч. 15 детей. Выжил только один пассажир - 14-летняя девочка. Следствие установило, что система автоматической остановки кабины была отключена. Четыре сотрудника транспортного предприятия были приговорены к различным срокам тюремного заключения.