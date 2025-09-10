Что известно о Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур

Темой мероприятия в 2025 году является "Возвращение к культуре - новые возможности"

ТАСС-ДОСЬЕ. XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит 10-13 сентября 2025 года. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

ТАСС подготовил материал о форуме и его организации.

Основные сведения

Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур (до 2023 года - Cанкт-Петербургский международный культурный форум, СПМКФ) - одна из крупнейших в России площадок для обсуждения актуальных вопросов российской и мировой культурной жизни. Его цели и задачи включают в себя поддержку различных инициатив, культурного сотрудничества, помощь в продвижении российской культуры за рубежом. Мероприятие призвано укрепить статус Санкт-Петербурга как российской культурной столицы и одного из мировых центров культуры. В рамках форума российские и зарубежные деятели культуры и искусства, представители бизнес-сообщества и органов власти обмениваются идеями, обсуждают тенденции и актуальные вопросы развития современной культурной среды.

Помимо деловой программы форум включает в себя обширную культурную программу: концерты, фестивали и т. д.

Архитектура деловой программы в 2025 году предусматривает 11 тематических секций, которые возглавляют замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский, гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Российского этнографического музея Юлия Купина, председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и другие.

Организатором мероприятия является АНО "Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума".

Председатель оргкомитета форума - вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

История

С инициативой проведения мероприятия в 2011 году выступил комитет по культуре Санкт-Петербурга. Петербургский культурный форум прошел 31 октября - 2 ноября 2011 года в выставочном комплексе "Ленэкспо". Он объединил представителей 60 российских регионов. Тогда же было принято решение о проведении в следующем году аналогичного мероприятия с приглашением на него зарубежных участников.

I Санкт-Петербургский международный культурный форум прошел 9-11 ноября 2012 года в Михайловском театре (впоследствии форум принимали различные площадки). Общее число гостей составило 70 человек, в том числе 30 иностранцев. 30 июля 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о правительственной поддержке форума.

II Санкт-Петербургский международный культурный форум состоялся 2-4 декабря 2013 года. В нем приняли участие 2 856 человек (включая 160 иностранцев). Работа велась в рамках 11 секций, было задействовано 50 площадок.

III СПМКФ прошел 7-9 декабря 2014 года. Он был посвящен 250-летию Государственного Эрмитажа и открылся в день основания музея. Впервые мероприятие посетила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

IV Санкт-Петербургский международный культурный форум состоялся 14-16 декабря 2015 года на 82 площадках. Он был посвящен 70-летию ЮНЕСКО. Форум посетили президент РФ Владимир Путин, министр культуры РФ Владимир Мединский, генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова и другие. Общее число участников превысило 11 ты. человек, представлявших 79 стран. Как продолжение культурного форума с 15 по 17 декабря был проведен Санкт-Петербургский международный туристский форум, основной целью которого являлась презентация российских туристических направлений (ныне форум носит название Travel Hub, проводится отдельно).

V СПМКФ прошел 1-3 декабря 2016 года. Число участников превысило 20 тыс. человек (в том числе более 750 иностранных гостей из 91 страны). В церемонии открытия участвовал президент РФ Владимир Путин.

VI форум состоялся 16-18 ноября 2017 года. В его мероприятиях приняли участие 33 000 человек, в том числе 2 217 иностранцев из 96 государств. СПМКФ посетил президент РФ Владимир Путин. Статус страны-гостя получили Казахстан и Япония. В рамках форума впервые прошел международный джазовый форум-фест Jazz across borders (более 1,1 тыс. участников из РФ и 32 стран мира).

VII СПМКФ прошел 15-17 ноября 2018 года на 153 площадках, его основной темой стала "Культура как стратегический потенциал страны". Мероприятие посетили 35 тыс. участников, в том числе 2 тыс. иностранных гостей из 101 страны.

VIII форум состоялся с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основной темой были "Культурные коды в условиях глобализации". Участниками СПМКФ стали более 40 тыс. человек из 96 государств. Почетный статус страны-гостя получил Китай. Форум посетили 56 официальных иностранных делегаций, 18 из которых возглавляли министры культуры. Программа VIII СПМКФ включала 415 мероприятий, прошедших на 95 площадках (основной из них являлся Главный штаб Государственного Эрмитажа).

В 2020 и 2021 годах Санкт-Петербургский международный культурный форум не проводился из-за пандемии коронавирусной инфекции, в 2022 году он также был отменен.

1 ноября 2023 года было объявлено о переименовании СПМКФ в Форум объединенных культур. Впервые под таким названием он состоялся 16-18 ноября 2023 года, его основной темой стала "История и современность в художественной культуре". Всего деловые мероприятия посетили более 1,3 тыс. участников из 92 государств, а также члены 51 официальной иностранной делегации, в том числе 34 профильных министра. На пленарном заседании выступил президент РФ Владимир Путин. 17 ноября участниками форума была принята Декларация, в которой призывалось: развивать сотрудничество в сфере культуры и искусства в духе открытости, с опорой на национальные культурные особенности; уважать разнообразие систем ценностей государств и народов, выступать против навязывания ложных целей массовой культуры; противостоять санкциям, бойкотам, запретам и отменам по расовым, этическим, языковым признакам. В рамках форума состоялось вручение "Эрмитажной премии", ее первым лауреатом стал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа.

В 2024 году X Форум объединенных культур состоялся 11-14 сентября, основная его тема звучала как "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?". Участниками форума стали официальные делегации из 50 стран мира, в работе 10 секций форума приняли участие 200 российских и 70 иностранных спикеров. На пленарном заседании выступил президент РФ Владимир Путин. Лауреатами Эрмитажной премии стали народный артист РФ, балетмейстер Борис Эйфман и советский, азербайджанский певец Полад Бюльбюль оглы.

Сайт

Официальный сайт форума - unitedcultures.ru.