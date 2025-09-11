Как вводили и снимали ограничения на работу аэропортов России после начала СВО

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября 2025 года Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Краснодара, прерванной после начала специальной военной операции (СВО) ВС РФ на Украине. Как ожидается, первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как менялся режим ограничений на работу аэропортов в Европейской части России с февраля 2022 года.

Ограничения полетов

После начала СВО Россия с 24 февраля 2022 года закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства. С 03:45 мск 24 февраля Росавиация временно ограничила полеты в 11 аэропортов: Анапы (Краснодарский край), Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика (Краснодарский край), Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя, Ставрополя и Элисты. В тот же день к списку был добавлен 12-й аэропорт - в Липецке. Первоначально ограничения вводились до 2 марта 2022 года, в дальнейшем неоднократно продлевались. Уже 25 февраля 2022 года вернулся к штатному режиму работы аэропорт Ставрополя.

С отменами рейсов столкнулись пассажиры в аэропортах, не вошедших в список Росавиации, в частности, Сочи и Волгограда. 24 февраля 2022 года приостановил свою работу аэропорт Тамбова. 16 мая того же года гражданское авиасообщение с ним возобновилось с открытием воздушного коридора в Москву.

На время вынужденного простоя закрытые аэропорты получали субсидии из средств резервного фонда правительства РФ (около 6,7 млрд руб. в 2022 году, 7 млрд руб. в 2023 году, свыше 14 млрд руб. в 2024 году), на них проводились работы по модернизации.

В 2024 году была возобновлена работа аэропорта в Элисте, в 2025 году - аэропортов Геленджика и Краснодара. По состоянию на 11 сентября 2025 года ограничения в работе других 8 аэропортов из списка продолжают действовать.

Аэропорт Элисты

26 апреля 2024 года стало известно, что международный аэропорт Элиста возобновит полеты гражданской авиации. Как сообщили в Росавиации, возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии была подтверждена специалистами Минобороны России, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.

Для поддержки элистинского аэропорта в период его временного закрытия правительство РФ при содействии Минтранса выделило в виде субсидий 134,6 млн руб. В сентябре 2023 года в аэропорту был завершен капитальный ремонт пассажирского терминала площадью 2 130 кв. м. Аэровокзал оснастили в том числе современным оборудованием систем регистрации, досмотра, обработки багажа. В здании улучшено информационное сопровождение (навигация) пассажиров. В результате проведенных работ в аэропорту Элисты пропускная способность обновленного терминала увеличилась вдвое и составляет 100 пассажиров в час.

3 мая 2024 года в пресс-службе аэропорта сообщили, что воздушная гавань полностью готова к приему и выпуску воздушных судов. Первый рейс в аэропорт был выполнен 28 мая: в Элисту прибыл Superjet 100 авиакомпании Red Wings из Москвы. Всего по итогам 2024 года аэропорт обслужил 30 783 пассажиров.

Аэропорт Геленджика

9 июля 2025 года Росавиация объявила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. В тот же день о возобновлении рейсов в этот город объявили компания "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и "Ютэйр". Первый рейс "Аэрофлота", выполняемый на Airbus A321 из Москвы, прибыл в Геленджик 18 июля.

Аэропорт Краснодара

Обсуждение вопроса о возобновление работы аэропорта Краснодара началось еще в 2023 году. 14 декабря 2023 года в ходе прямой линии и пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил о возможности открытия этого аэропорта, но при условии обеспечения безопасности.

15 декабря 2023 года из Краснодара был выполнен тестовый рейс авиакомпании "Азимут" в Минеральные Воды и обратно. 18 января 2024 года власти Краснодара не исключали, что международный аэропорт в городе может быть открыт уже в феврале 2024 года. Однако окончательное решение об открытии аэропорта Краснодара для гражданских рейсов было принято только 11 сентября 2025 года.