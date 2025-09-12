История выборов и назначений главы Республики Коми

На пост руководителя региона баллотируются пять кандидатов

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 сентября 2025 года начинается голосование на выборах главы Республики Коми, которые назначены на 14 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост руководителя региона баллотируются пять кандидатов, включая врио главы республики Ростислава Гольдштейна (выдвинут от "Единой России").

ТАСС подготовил материал о том, как проходили выборы и назначения главы Республики Коми начиная с 1990-х гг.

Учреждение поста главы Коми и первые выборы 1994 года

29 августа 1990 года Верховный совет Коми АССР принял Декларацию о государственном суверенитете Коми Советской Социалистической Республики. 26 мая 1992 года регион был преобразован в Республику Коми (соответствующие изменения в Конституцию РФ вступили в силу 12 января 1993 года). Полномочия руководителя республики осуществлял председатель ее Верховного совета. С апреля 1990 года эту должность занимал Юрий Спиридонов, бывший первый секретарь обкома КПСС в Коми.

12 декабря 1993 года, одновременно с избранием Федерального собрания РФ и проведением всенародного голосования по проекту российской конституции, в Республике Коми прошел референдум о необходимости введения поста президента региона. Однако плебисцит был признан несостоявшимся, т. к. в нем прияли участие лишь 47% избирателей, большинство из которых проголосовало против утверждения должности президента республики.

17 февраля 1994 года Верховный совет Коми принял конституцию региона, в соответствии с которой была учреждена должность главы республики.

Первые выборы руководителя Коми прошли 8 мая 1994 года. В них приняли участие два кандидата. По итогам голосования победу одержал действующий председатель Верховного совета республики Юрий Спиридонов, получивший 51% голосов избирателей. Второе место занял председатель Совета министров Коми Вячеслав Худяев (33%). Всего в выборах приняли участие 36% жителей региона. 7 июня 1994 года Юрий Спиридонов официально вступил в должность сроком на четыре года.

Выборы 1997 и 2001 годов

Следующие выборы главы Коми должны были пройти в мае 1998 года, однако в июле 1997 года руководитель региона Юрий Спиридонов предложил перенести их на ноябрь 1997 года. 27 августа 1997 года Государственный совет республики назначил досрочные выборы главы Коми на 30 ноября текущего года. Руководитель региона избирался на четыре года. На пост претендовали пять кандидатов, выдвинутые группами избирателей. Победу вновь одержал Юрий Спиридонов (57,19%). Его ближайший соперник, депутат Госдумы Рита Чистоходова, получила 19,83%. Против всех кандидатов проголосовали 5,43% избирателей, явка составила 48,47%. 30 декабря состоялась инаугурация избранного главы Коми.

6 октября 1999 года был принят федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ". В 2001 году в закон была внесена поправка, которая предлагала вести отсчет срока глав регионов с момента принятия данного закона - с октября 1999 года. Законодатели республик, краев и областей, где ранее пребывание на посту руководителя региона ограничивалось двумя сроками, получили право самостоятельно решать, как следует исчислять срок полномочий высшего должностного лица данного субъекта РФ. Позднее, 9 июля 2002 года, Конституционный суд России подтвердил право руководителей регионов избираться на новый (фактически - третий) срок.

16 декабря 2001 года состоялись очередные выборы главы Республики Коми. В них участвовали семь кандидатов. Руководитель региона избирался сроком на четыре года. Победу одержал председатель Госсовета республики Владимир Торлопов, получив 39,75% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава Коми Юрий Спиридонов (34,92%). Оба кандидата были выдвинуты группами избирателей. Против всех проголосовали 9,64%, всего в выборах приняли участие 48,34% жителей республики. 15 января 2002 года Владимир Торлопов официально вступил в должность.

Наделение полномочиями главы республики в 2005, 2010 годах

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

Полномочия Владимира Торлопова истекали в январе 2006 года. В конце ноября 2005 года полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов представил главе государства список кандидатов на пост руководителя Коми. В него вошли действующий глава республики Владимир Торлопов, его первый заместитель Павел Орда и сенатор от исполнительной власти региона Игорь Васильев. 4 декабря 2005 года Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Коми кандидатуру Владимира Торлопова для наделения полномочиями руководителя региона. 7 декабря того же года республиканский парламент единогласно утвердил его в этой должности сроком на четыре года. 15 января 2006 года Владимир Торлопов принял присягу.

12 октября 2009 года руководство партии "Единая Россия" представило президенту РФ Дмитрию Медведеву список кандидатур на пост главы Коми. В него вошли член Совета Федерации Игорь Васильев, министр финансов, первый заместитель главы администрации республики Вячеслав Гайзер и действующий руководитель региона Владимир Торлопов. 6 января 2010 года глава государства внес в республиканский парламент кандидатуру Вячеслава Гайзера для наделения полномочиями руководителя Коми. 15 января депутаты утвердили его на этом посту (за - 25, против - 2). В тот же день состоялась инаугурация. Срок полномочия главы республики составлял четыре года.

После возвращения прямых выборов, руководители Коми в 2014 и 2015 годах

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов. В соответствии с ним первым сроком полномочий руководителей субъектов РФ стал считаться тот, на который они были избраны после 1 июня 2012 года.

14 января 2014 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гайзера в связи с истечением срока полномочий и назначил его врио главы Республики Коми.

В единый день голосования 14 сентября 2014 года в регионе прошли прямые выборы главы республики. На пост баллотировались пять кандидатов. Победу одержал врио руководителя Коми Вячеслав Гайзер (был выдвинут "Единой Россией"), получивший 78,97% голосов. Второе место разделили депутат Госдумы Андрей Андреев (КПРФ) и председатель комитета Госсовета Коми по социальной политике Михаил Брагин (ЛДПР), набравшие по 6,85%. Явка составила 59,06%. 19 сентября того же года Вячеслав Гайзер официально вступил в должность сроком на пять лет.

18 сентября 2015 года в отношении Вячеслава Гайзера и ряда региональных чиновников было возбуждено уголовное дело по обвинению в коррупции, мошенничестве и др. Позднее, в 2016 году, фигурантом уголовного дела стал также экс-глава Коми Владимир Торлопов (в июне 2019 года Гайзера приговорили к 11 годам лишения свободы, Торлопова - к 6,5 года).

30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности главы Коми в связи с утратой доверия президента РФ. В тот же день врио руководителя республики был назначен Сергей Гапликов, бывший президент госкорпорации "Олимпстрой".

Выборы в 2016 и 2020 годах

В единый день голосования 18 сентября 2016 года в Коми состоялись досрочные выборы главы республики, который избирался на пять лет. В них участвовали пять кандидатов. Победу одержал врио руководителя Коми Сергей Гапликов (баллотировался от "Единой России"), за него проголосовали 62,17% избирателей. Его ближайший соперник, помощник депутата Госдумы, кандидат от ЛДПР Иван Филипченко, набрал 10,53%. Явка составила 40,67%. 22 сентября того же года Сергей Гапликов официально вступил в должность.

2 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Сергея Гапликова. Врио руководителя республики был назначен Владимир Уйба, заместитель министра здравоохранения РФ.

Очередные выборы главы Республики Коми прошли 13 сентября 2020 года, голосование на них проводилось в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября. На пост руководителя региона претендовали четыре кандидата. Главой республики был избран врио руководителя Коми Владимир Уйба (баллотировался в порядке самовыдвижения), получив в свою поддержку 73,16% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от ЛДПР, депутат совета Усинского городского округа Андрей Никитин (10,84%). Явка на выборах составила 30,16%. 23 сентября того же года Владимир Уйба официально вступил в должность. Срок его полномочий составлял пять лет.

21 декабря 2021 года был принят федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", который в том числе отменил запрет занимать должность главы региона более двух пятилетних сроков подряд. Субъекты РФ получили право сами определять число сроков полномочий своих руководителей.

Смена руководства республики в 2024 году и выборы 2025 года

5 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Владимира Уйбы и назначил врио руководителя Республики Коми Ростислава Гольдштейна, до этого занимавшего должность губернатора Еврейской автономной области.

Выборы главы Республики Коми назначены на 14 сентября 2025 года, голосование будет проходить в течение трех дней подряд - 12, 13 и 14 сентября. На выборах будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). По данным ЦИК РФ, численность избирателей региона на 1 июля 2025 года составляет 616 484.

Глава республики избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

На пост главы Республики Коми зарегистрированы пять кандидатов: врио руководителя республики Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов (ЛДПР), учитель физкультуры школы г. Воркуты Александр Касьяненко ("Коммунисты России"), депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и самозанятый Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива").