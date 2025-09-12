На пост руководителя региона баллотируются пять кандидатов

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 сентября 2025 года начинается голосование на выборах губернатора Новгородской области, которые назначены на 14 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост руководителя региона баллотируются пять кандидатов, включая врио губернатора области Александра Дронова (выдвинут от "Единой России").

ТАСС подготовил материал о том, как проходили выборы и назначения главы Новгородской области начиная с 1990-х гг.

Назначения и выборы в 1990-х годах

С 1991 года в России действовал мораторий на выборы глав администраций краев, областей и автономных образований. Его цель заключалась в попытке стабилизировать ситуацию в стране после т. н. августовского путча ГКЧП и на период проведения экономических реформ. Руководители регионов (кроме республик) назначались президентом РСФСР Борисом Ельциным без согласования с местными советами депутатов.

24 октября 1991 года указом Бориса Ельцина первым главой новгородской обладминистрации был назначен народный депутат СССР, директор совхоза "Трудовик" Холмского района Новгородской области Михаил Прусак.

17 сентября 1995 года президент РФ подписал указ о проведении прямых выборов глав администраций субъектов РФ в декабре 1996 года. Исключение было сделано для Московской, Новгородской и Омской областей, где выборы решено было провести 17 декабря 1995 года.

В голосовании 17 декабря 1995 года участвовали восемь кандидатов. Победу одержал действующий руководитель региона Михаил Прусак. Он набрал 56,17% голосов. Второе место занял помощник генерального директора по юридическим вопросам новгородского предприятия "Агропромэнерго" Анатолий Кузнецов (8,94%). Оба кандидата были выдвинуты группами избирателей. Всего в выборах приняли участие 67,33% жителей области, против всех кандидатов высказались 6,05%. Избранный руководитель региона вступил в должность 30 декабря 1995 года сроком на четыре года.

В 1996 году должность главы региона была переименована в "губернатор Новгородской области".

Выборы в 1999-2003 годах

Следующие выборы губернатора Новгородской области прошли 5 сентября 1999 года. Глава региона избирался сроком на четыре года. На пост претендовали четыре кандидата. По итогам голосования руководителем области вновь был избран Михаил Прусак, за него отдали голоса 91,56% избирателей. Вторым стал директор ГУП "Шелонь" Шимского района Новгородской области Анатолий Пешков с результатом 1,62%. Оба кандидата баллотировались от групп избирателей. Против всех кандидатов проголосовали 2,76%, явка составила 50,16%.

6 октября 1999 года был принят федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", который отменил право президента назначать руководителей регионов. С этого времени главы субъектов РФ избирались путем прямых выборов. В 2001 году в закон была внесена поправка, которая предлагала вести отсчет губернаторского срока с момента принятия данного закона. 9 июля 2002 года Конституционный суд России подтвердил право руководителей регионов избираться на новый (фактически - третий) срок. Отсчет пребывания в должности губернаторов стал вестись с октября 1999 года. Законодатели республик, краев и областей, где ранее пребывание на посту главы региона ограничивалось двумя сроками, получили право самостоятельно решать, как следует исчислять срок губернаторства.

7 сентября 2003 года состоялись очередные выборы губернатора Новгородской области. В них участвовали семь кандидатов. Победу одержал действующий глава области Михаил Прусак, набрав 78,73% голосов избирателей (баллотировался в порядке самовыдвижения). Его ближайший соперник, самовыдвиженец, директор Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Владимир Дугенец, получил 4,39%. Против всех проголосовали 5,59%, всего в выборах приняли участие 37,10% избирателей. 17 сентября того же года Михаил Прусак вступил в должность сроком на пять лет.

Наделение полномочиями главы области в 2007 году

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

3 августа 2007 года Владимир Путин принял досрочную отставку Михаила Прусака и назначил врио губернатора Новгородской области Сергея Митина, заместителя министра сельского хозяйства РФ. В тот же день глава государства внес в Новгородскую облдуму кандидатуру Митина для наделения его полномочиями главы региона. Через несколько дней, 7 августа, депутаты областного парламента единогласно поддержали предложенную кандидатуру, после чего Сергей Митин принес присягу. Срок его полномочий составлял пять лет.

После возвращения прямых выборов, выборы 2012 года

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов. В соответствии с ним первым сроком полномочий руководителей субъектов РФ стал считаться тот, на который они были избраны после 1 июня 2012 года.

7 августа 2012 года в связи с истечением срока полномочий Сергей Митин был назначен врио губернатора Новгородской области (указ вступил в силу 8 августа того же года).

14 октября 2012 года в области прошли прямые губернаторские выборы. На пост баллотировались три кандидата. Победу одержал врио губернатора Новгородской области Сергей Митин (был выдвинут "Единой Россией"), получивший 75,95% голосов. Второе место занял председатель комитета новгородского отделения партии "Патриоты России" Николай Захаров (10,63%). Явка составила 42,81%. 20 октября того же года Митин вступил в должность сроком на пять лет.

Выборы 2017 года

13 февраля 2017 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Сергея Митина и назначил врио губернатора Новгородской области генерального директора Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года в Новгородской области состоялись досрочные выборы главы региона, который избирался сроком на пять лет. В них участвовали пять кандидатов. Руководителем региона был избран Андрей Никитин (баллотировался от "Единой России"), за него проголосовали 67,99% избирателей. Вторым стала кандидат от КПРФ, помощник депутата Госдумы Ольга Ефимова (16,17%). Всего в выборах приняли участие 28,36% жителей области. 14 октября того же года Андрей Никитин официально вступил в должность.

21 декабря 2021 года был принят федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", который в том числе отменил запрет занимать должность главы региона более двух пятилетних сроков подряд. Субъекты РФ получили право сами определять число сроков полномочий своих руководителей.

Выборы 2022 года

Очередные выборы главы области состоялись 11 сентября 2022 г., голосование на них проводилось в течение трех дней - 9, 10 и 11 сентября. На пост губернатора претендовали пять кандидатов. Победу вновь одержал Андрей Никитин (от "Единой России"), набравший 77,03% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ, помощник депутата Госдумы Ольга Ефимова, получила 10,99%. Явка составила 32,81%. 14 октября того же года Андрей Никитин принял присягу, срок его полномочий составлял пять лет.

Смена руководства и выборы главы региона в 2025 году

7 февраля 2025 года президент РФ принял отставку Андрея Никитина, который в тот же день занял должность заместителя министра транспорта (с 8 июля 2025 года - министр транспорта РФ). Обязанности руководителя Новгородской области стал исполнять первый вице-губернатор Александр Дронов. 5 марта 2025 года глава государства назначил его врио губернатора области.

Досрочные выборы губернатора Новгородской области назначены на 14 сентября 2025 года, голосование будет проходить в течение трех дней подряд - 12, 13 и 14 сентября. На выборах будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). По данным ЦИК РФ, численность избирателей региона на 1 июля 2025 года составляет 468 016.

Губернатор Новгородской области избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

На пост губернатора Новгородской области зарегистрированы пять кандидатов: врио губернатора Александр Дронов ("Единая Россия"), помощник депутата Госдумы Ольга Ефимова (КПРФ), заместитель председателя комитета облдумы по законодательству и местному самоуправлению Николай Захаров (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), председатель комитета регионального парламента по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и развитию инфраструктуры Алексей Чурсинов (ЛДПР) и генеральный директор ООО "Бенефит", депутат гордумы Великого Новгорода Николай Швабович ("Справедливая Россия - За правду").