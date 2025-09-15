Он побеждает на выборах главы региона

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 сентября 2025 года стало известно, что врио губернатора Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов. Он набирает 62,19% голосов избирателей. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Александр Валентинович Дронов родился 5 июля 1979 года в г. Моздоке Северо-Осетинской АССР (ныне Республика Северная Осетия - Алания).

В 2002 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт (ныне Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет) по специальности "организация перевозок и управление на транспорте", в 2006 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС).

Выпускник четвертого потока т. н. школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

В 1996-1999 годах служил в рядах Вооруженных сил РФ.

Работал в государственной службе дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ.

В 2004-2007 годах был советником генерального директора ГУП "Доринвест" департамента ЖКХ и благоустройства Москвы.

С 2007 года работал начальником управления координации развития территории города Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции Москвы.

В 2008-2011 годах - директор костромского областного управления автомобильных дорог.

До апреля 2017 года исполнял обязанности директора федерального казенного учреждения "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства".

С 6 июня по 31 декабря 2017 года занимал должность заместителя губернатора Новгородской области (глава региона - Андрей Никитин).

С 1 января 2018 года по 14 января 2020 года - заместитель губернатора - заместитель председателя правительства Новгородской области.

15 января 2020 года был назначен первым заместителем губернатора Новгородской области. С 7 февраля 2025 года исполнял обязанности губернатора области в связи с назначением главы региона Андрея Никитина заместителем министра транспорта РФ.

5 марта 2025 года указом президента РФ Владимира Путина Александр Дронов был назначен врио губернатора Новгородской области.

Входит в состав Государственного совета РФ.

Член партии "Единая Россия".

Награжден орденом Почета (2023).

Почетный гражданин Новгородского района Новгородской области (2022).