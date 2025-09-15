Он побеждает на выборах главы региона

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 сентября 2025 года стало известно, что врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов. Он набирает 61,3% голосов избирателей. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Денис Владимирович Паслер родился 29 октября 1978 года в г. Североуральске Свердловской области.

В 2001 году окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию (ныне Уральский государственный горный университет), в 2013 году - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова.

С 2001 года работал начальником отдела сбыта, коммерческим директором, генеральным директором Североуральского завода железобетонных изделий.

В 2004 году возглавил ОАО "Краснотурьинскмежрайгаз" (Свердловская область).

В 2005-2009 годах - руководитель газораспределительной организации Свердловской области ЗАО "Газэкс".

В 2009-2010 годах - управляющий директор ОАО "Свердловэнергосбыт".

С 2010 по 2012 год являлся генеральным директором ОАО "Екатеринбурггаз".

Одновременно в 2008-2012 годах был депутатом Законодательного собрания Свердловской области (полномочия исполнял на непостоянной основе).

В 2008-2011 годах - депутат Палаты представителей двухпалатного заксобрания Свердловской области. Был избран 2 марта 2008 года от партии "Единая Россия" по Серовскому одномандатному округу №19. На выборах получил 54,5% голосов избирателей (второе место заняла кандидат от КПРФ Ольга Панишева, 15,28%). В областном заксобрании входил в комитет по аграрной, промышленной политике и природопользованию.

В 2011-2012 годах - депутат однопалатного заксобрания Свердловской области. Был избран на досрочных выборах 4 декабря 2011 года по Серовскому одномандатному округу №24 (баллотировался от "Единой России"). Получил в свою поддержку 34,03% голосов избирателей (второе место занял самовыдвиженец Сергей Семеновых, 26,38%). В региональном парламенте Денис Паслер входил в комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Сложил депутатские полномочия досрочно в июне 2012 года в связи с переходом на госслужбу.

С июня 2012 года по сентябрь 2016 года - председатель правительства Свердловской области (губернатор региона - Евгений Куйвашев).

С 2017 по 2019 год - и.о. генерального директора, председатель правления ПАО "Т Плюс".

В 2019-2025 годах возглавлял Оренбургскую область.

21 марта 2019 года указом президента РФ Владимира Путина Денис Паслер был назначен врио губернатора Оренбургской области (сменил на посту Юрия Берга).

8 сентября 2019 года был избран губернатором Оренбургской области на прямых выборах. За него проголосовали 65,94% избирателей (баллотировался от "Единой России"). Второе место занял депутат заксобрания региона от КПРФ Максим Амелин (23,72%). 18 сентября того же года Денис Паслер официально вступил в должность.

8 сентября 2024 года вновь победил на выборах губернатора Оренбургской области, получив 78,14% голосов избирателей (был выдвинут "Единой Россией"). Его ближайший соперник, кандидат от партии "Коммунисты России", пенсионер Рамиль Гафаров, набрал 7,28%. 11 сентября того же года Денис Паслер принял присягу.

С марта 2025 года возглавляет Свердловскую область.

26 марта 2025 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен врио губернатора Свердловской области (сменил во главе региона Евгения Куйвашева).

Входит в состав Государственного совета РФ.

Член партии "Единая Россия" (с 2007 года), секретарь свердловского регионального отделения партии (с мая 2025 года).

Награжден орденом Почета (2022).