Он набрал 61,3% голосов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, выдвинутый партией "Единая Россия", выиграл выборы в регионе с 61,3% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ, зампредседателя заксобрания Свердловской области Александр Ивачев набирает 15,25% голосов, кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Госдумы Андрей Кузнецов - 12,66% голосов, выдвинутый ЛДПР зампредседателя комитета заксобрания области по региональной политике и развитию местного самоуправления Александр Каптюг - 6,09%. Кандидат от "Новых людей", депутат заксобрания Свердловской области Рант Краев получает 2,72% голосов.

Ранее Паслер представил в облизбирком список кандидатов в сенаторы Совета Федерации. Среди них - председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и действующий сенатор от исполнительной власти региона Виктор Шептий.

26 марта 2025 года Паслер назначен врио губернатора Свердловской области указом президента РФ Владимира Путина. Он сменил Евгения Куйвашева, руководившего регионом с 2012 года. До назначения Паслер возглавлял Оренбургскую область, где в сентябре 2024 года во второй раз победил на выборах, набрав 78,14% голосов избирателей.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 1 - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.