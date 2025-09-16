Умер Роберт Редфорд: как нефтяник из Калифорнии покорил Голливуд

Ему было 89 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 сентября 2025 года в США в возрасте 89 лет умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд.

Происхождение и образование

Роберт Редфорд (полное имя - Чарльз Роберт Редфорд - младший; Charles Robert Redford Jr.) родился 18 августа 1936 года в городе Санта-Моника (США, штат Калифорния). Имел английское, ирландское и шотландское происхождение.

В молодости увлекался живописью, много времени уделял спорту. Благодаря этому в 1955 году получил спортивную стипендию (программа по финансированию студентов-спортсменов, учитывающая их достижения в спорте и учебе) в Колорадском университете в Боулдере. Однако вскоре он оставил университет, работал на нефтяных вышках в Лос-Анджелесе, затем отправился в Европу. Некоторое время провел в Париже и Флоренции, где изучал искусство. Вернувшись в США в 1958 году, решил стать театральным художником и поступил в Институт Пратта в Нью-Йорке, также посещал уроки актерского мастерства в Американской академии драматического искусства (Нью-Йорк).

Кинокарьера

В 1959 году Редфорда стали приглашать на второстепенные роли в бродвейских постановках, а в начале 1960-х - на съемки в эпизодах в телесериалах. В большом кино он дебютировал в 1962 году в военной драме "Военная охота" Дэниса Сандерса. В 1966 году получил американскую кинопремию "Золотой глобус" как лучший дебютант за роль в музыкальной мелодраме "Внутренний мир Дэйзи Кловер" (1965).

Всемирную известность Роберту Редфорду принес криминальный вестерн "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" о друзьях-гангстерах Дикого Запада, вышедший на экраны в 1969 году Редфорд и его партнер по съемочной площадке Пол Ньюман стали одним из самых заметных экранных дуэтов, а фильм - одним из самых кассовых вестернов. В 1971 году за эту ленту, а также за спортивную драму "Скоростной спуск" и вестерн "Скажи им, что Вилли-Бой здесь (оба 1969 года) Роберт Редфорд был удостоен британской кинопремии БАФТА как лучший актер.

В числе наиболее известных картин с его участием - криминальная комедия "Афера" (1973), шпионский триллер "Три дня Кондора" (1975), драма "Вся президентская рать" (1976), спортивная драма "Самородок" (1984), мелодрамы "Из Африки" (1985) и "Непристойное предложение" (1993), приключенческий триллер "Не угаснет надежда" (2013). В некоторых лентах актер снимался без каскадеров. Среди последних его заметных актерских работ - "Прогулка по лесам" (2015), "Старик с пистолетом" (2018), а также ленты из киновселенной Marvel - "Первый мститель: Другая война" (2014) и "Мстители: Финал" (2019).

В 1980 году Роберт Редфорд впервые выступил в качестве режиссера, сняв психологическую драму "Обыкновенные люди". За эту работу в 1981 году был отмечен премиями "Золотой глобус" и "Оскар" в номинации "лучший режиссер" (один из немногих, кто получил "Оскара" за дебютную ленту). Среди других его режиссерских работ - драмы "Там, где течет река" (1992), "Телевикторина" (1994), "Заклинатель лошадей" (1998; где также исполнил главную роль). На Венецианском кинофестивале 2012 года его криминальная драма "Грязные игры", вышедшая в том же году, была удостоена Открытого приза и премии имени Джованни Джурати кинофестиваля в Витторио-Венето.

В 1994 году кинематографическая деятельность Редфорда была отмечена почетным "Золотым глобусом" (премия Сесиля Де Милля), в 2002 году - почетным "Оскаром", в 2005 году - специальным призом кинофестиваля в Карловых Варах, а в 2017 году - "Золотым львом" Венецианского киносмотра.

Всего на счету Роберта Редфорда более 50 актерских и девять режиссерских работ.