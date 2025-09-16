Актеру было 89 лет

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Американский актер, кинорежиссер и продюсер Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет в США. Об этом сообщило издание The New York Times.

Редфорд умер 16 сентября в своем доме в штате Юта. По словам Синди Бергер, исполнительного директора рекламного агентства Rogers & Cowan PMK, актер умер во сне. Конкретная причина неизвестна.

Актер родился 18 августа 1936 года в Санта-Монике (штат Калифорния). В 1977 году снятый им фильм "Вся президентская рать" (All the President's Men, 1976) был удостоен четырех премий "Оскар". Среди других известных работ Редфорда - роль в картине "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид" (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969), в которой он сыграл вместе с Полом Ньюманом.