Замглавы администрации президента РФ подал в отставку по собственному желанию

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 сентября 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитрий Козак подал в отставку с поста заместителя руководителя администрации главы государства.

Происхождение, образование

Дмитрий Николаевич Козак родился 7 ноября 1958 года в селе Бандурово Кировоградской области Украинской ССР (ныне Украина).

В 1978-1980 годах учился в Винницком политехническом институте. В 1985 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ЛГУ, ныне Санкт-Петербургский госуниверситет). В годы учебы в ЛГУ был руководителем студенческого оперативного отряда.

Начало карьеры, работа в Ленсовете, мэрии Санкт-Петербурга

В 1976-1978 годах проходил срочную воинскую службу в Южной группе советских войск (Венгрия).

В 1985-1989 годах был стажером, прокурором, старшим прокурором Ленинградской прокуратуры. Одновременно являлся секретарем парторганизации Ленинградской прокуратуры.

В 1989-1990 годах - начальник юридического отдела концерна "Монолит-Кировстрой" в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Был также главным юрисконсультом Ассоциации морских торговых портов.

В 1990-1991 годах - заместитель начальника юридического управления Ленинградского горисполкома, в 1991-1994 годах - начальник юридического управления Ленинградского (затем - Санкт-Петербургского) городского совета народных депутатов. В этот период познакомился с будущим президентом РФ Владимиром Путиным, который возглавлял комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

В декабре 1993 года стал соучредителем юридической фирмы "Конвент", в апреле 1994 года - фирмы "Нева-юст".

В марте 1994 года по списку блока "Весь Петербург", который поддерживал мэра города Анатолия Собчака, баллотировался в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Однако выборы были признаны несостоявшимися.

С сентября 1994 по июль 1996 года - председатель юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга.

С 1996 по 1998 год - председатель юридического комитета, в 1998 году - вице-губернатор - председатель юридического комитета канцелярии губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева.

В 1999 году являлся соучредителем и председателем совета директоров ОАО "Международный инвестиционный финансовый союз". Входил также в совет директоров Санкт-Петербургского банкирского дома. С января по май 1999 года возглавлял совет директоров ТОО "Юридическая фирма "Нева-юст".

Работа в администрации президента РФ и правительстве в 1999-2008 годах

С 15 мая по 11 августа 1999 года - заместитель руководителя администрации президента РФ по правовым вопросам (президент РФ - Борис Ельцин, глава его администрации в 1999-2003 годах - Александр Волошин).

С 11 августа 1999 года - исполняющий обязанности руководителя, с 19 августа 1999 года по 4 июня 2000 года - руководитель Аппарата правительства РФ - министр РФ.

С 4 июня 2000 года по 30 октября 2003 года Дмитрий Козак занимал должность заместителя руководителя администрации президента РФ (глава государства - Владимир Путин). Одновременно возглавлял попечительский совет Центра стратегических разработок, который готовил для российского правительства программные документы социально-экономического развития. С июня 2001 года возглавлял комиссию по подготовке предложений о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. С июля 2003 года был заместителем Бориса Алешина, председателя комиссии правительства РФ по административной реформе.

В 2000-2004 годах - председатель совета директоров крупнейшей российской государственной судоходной компании ОАО "Совкомфлот".

Осенью 2003 года под руководством Дмитрия Козака был подготовлен план урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, получивший в прессе название "Меморандум Козака". Документ предусматривал преобразование Молдавии в "асимметричную федерацию" с двумя автономными регионами - Приднестровьем и Гагаузией. Предполагалось утверждение за русским языком статуса государственного, введение квот для представителей автономных регионов в органах государственной власти Молдавии, создание двухпалатного парламента и др. Однако в последний момент, в ночь с 24 на 25 ноября 2003 года, президент Молдавии Михаил Воронин отказался от подписания уже лично им парафированного соглашения.

С 30 октября 2003 года по 9 марта 2004 года Дмитрий Козак занимал пост первого заместителя руководителя Администрации президента РФ (глава администрации в 2003-2005 годах - Дмитрий Медведев). Курировал вопросы совершенствования организации судов, правоохранительной деятельности, проведения реформы федеративных отношений и местного самоуправления, обеспечивал взаимодействие администрации президента РФ с Конституционным, Верховным и Высшим арбитражным судами РФ, а также Генпрокуратурой РФ.

В феврале - марте 2004 года в ходе подготовки к президентским выборам 14 марта 2004 года возглавлял избирательный штаб Владимира Путина.

С 9 марта по 13 сентября 2004 года - руководитель Аппарата правительства РФ - министр РФ (сменил на посту Константина Мерзликина).

С 13 сентября 2004 года по 24 сентября 2007 года - полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе. Возглавлял Особую федеральную комиссию по Северному Кавказу, которой были предоставлены "широкие полномочия по координации деятельности на Северном Кавказе различных федеральных ведомств, а в отдельных случаях - координация действий силовых ведомств".

С 29 сентября 2004 года по 4 октября 2007 года - член Совета безопасности РФ.

С 24 сентября 2007 года по 14 октября 2008 года - министр регионального развития РФ (сменил во главе ведомства Владимира Яковлева).

Вице-премьер, замглавы администрации президента РФ в 2008-2022 годах

С 14 октября 2008 года по 21 января 2020 года Дмитрий Козак занимал пост заместителя председателя правительства РФ, которое в 2008-2012 годах возглавлял Владимир Путин, в 2012-2020 годах - Дмитрий Медведев. В 2012-2018 годах Дмитрий Козак курировал в правительстве вопросы социально-экономического развития регионов (в том числе Крыма и Севастополя), разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов РФ, госполитики в сфере строительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, координировал подготовку к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи. С 2018 года в сферу его компетенции как вице-премьера входили вопросы топливно-энергетического комплекса, промышленности, торговли и технологического надзора.

4 декабря 2011 года баллотировался в депутаты Госдумы VI созыва по списку партии "Единая Россия", возглавлял региональную группу №78 (Санкт-Петербург). После избрания отказался от депутатского мандата.

С 11 июля 2018 года - специальный представитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова.

15 января 2020 года второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, члены кабинета исполняли свои обязанности до 21 января. В новое правительство Михаила Мишустина Дмитрий Козак включен не был.

24 января 2020 года он вернулся на работу в администрацию президента РФ, где занял пост заместителя руководителя ведомства Антона Вайно. Отвечал за политику в отношении стран постсоветского пространства, представлял РФ на переговорах об урегулировании конфликта на Украине в нормандском формате (Россия, Германия, Украина, Франция).

Участие в иных органах

С апреля 2021 года по сентябрь 2023 года был председателем попечительского совета фонда "Русский мир".

Входил в состав советов при президенте РФ по вопросам совершенствования правосудия (июнь - октябрь 2004 года), по реализации приоритетных национальных проектов (2005-2007; в 2007-2008 годах входил в состав президиума совета), по развитию местного самоуправления (2007-2009), по развитию физической культуры и спорта (2008-2013), по межнациональным отношениям (2012-2014), по стратегическому развитию и национальным проектам (2018-2020, также был членом президиума совета).

Был председателем правительственных комиссий по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное, региональное и межрегиональное значение (2007-2018), по территориальному планированию в РФ (2011-2016), по оценке результативности деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти (январь - июль 2012 года), по региональному развитию (2016-2018), по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя (с 2014 года), по вопросам развития электроэнергетики (2018-2020), по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае (2018-2020).

Входил в наблюдательный совет Внешэкономбанка (с 2008 года). В 2000-х годах был членом совета директоров ОАО "РЖД".

Награды, звания

Действительный государственный советник РФ I класса (2000).

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней (2014, 2008). Отмечен благодарностью президента РФ (2002). Имеет орден Почета (2023, Южная Осетия).