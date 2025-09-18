Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал говорить, подписан ли уже президентом РФ Владимиром Путиным соответствующий указ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак подал в отставку, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я могу подтвердить, что, действительно, Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что прошение написано с формулировкой "по собственному желанию".

Пресс-секретарь не стал говорить, подписан ли уже президентом указ об отставке Козака. "Указ мы не публиковали, указа нет", - отметил Песков.

Козак - один из "долгожителей" администрации президента РФ. Он пришел работать в Кремль еще в 1999 году - и сразу на позицию заместителя руководителя по правовым вопросам. Президентом тогда был Борис Ельцин, главой его администрации - Александр Волошин.