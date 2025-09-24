Генеральная прокуратура России 23 сентября подала в Останкинский районный суд Москвы антикоррупционный иск к председателю Совета судей Виктору Момотову

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 сентября 2025 года Генеральная прокуратура России подала в Останкинский районный суд Москвы антикоррупционный иск к судье Верховного суда, председателю Совета судей Виктору Момотову, в котором требует изъять 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц.

ТАСС подготовил материал о 10 наиболее громких и рекордных исках по изъятию недвижимого имущества у фигурантов коррупционных дел в России.

Общая статистика

7 декабря 2024 года в интервью ТАСС генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что всего с 2020 года с коррупционеров в России были взысканы средства и имущество на общую сумму 800 млрд рублей, в том числе свыше 11 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества.

Экс-глава Клинского района Подмосковья Постригань - 1,7 тыс. объектов недвижимости

15 мая 2019 года Генпрокуратура РФ подала в Клинский городской суд иск об изъятии 1,7 тыс. объектов недвижимости и другого имущества на сумму 9 млрд рублей у экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя (занимал пост в 1992-2014 годах). 17 сентября того же года суд удовлетворил иск в полном объеме. В 2020 году Постригань был приговорен к 15 годам колонии строгого режима по делу о взятке. В 2023 году экс-чиновник был признан виновным в организации преступного сообщества, срок его наказания увеличен до 18 лет колонии строго режима.

Экс-мэр Владивостока Николаев - более 950 объектов

26 мая 2025 года Генеральная прокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока иск о возвращении государству имущества бывшего мэра города Владимира Николаева (занимал пост в 2004-2008 годах, в 2007 году был приговорен к условному наказанию по делу о злоупотреблении должностными полномочиями). 25 июля 2025 года суд удовлетворил иск, вернув в госсобственность 821 объект недвижимости, в том числе 322 квартиры, 269 машиномест и санаторий "Амурский залив". 9 сентября 2025 года Генпрокуратура подала еще один иск, требуя изъять у Николаева, его родных и доверенных лиц еще более 130 объектов недвижимости на общую сумму в 5,3 млрд рублей, незаконно выведенных им из муниципальной собственности.

Экс-глава Верховного суда Адыгеи Трахов - 214 объектов

В начале августа 2025 года Генпрокуратура подала иск в Октябрьский райсуд Краснодара, требуя изъять имущество у бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова (занимал пост в 1998-2019 годах) и его родственников. По данным Генпрокуратуры, возглавляя судебную систему республики, Трахов оформлял дорогостоящую недвижимость в Адыгее и Краснодарском крае на близких родственников и доверенных лиц. По данным газеты "Коммерсантъ", дело было передано в Волжский городской суд Волгоградской области из-за опасений о возможном влиянии Трахова на судебную систему Краснодарского края. 16 сентября 2025 года суд принял решение обратить в доход государства 214 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 13 млрд рублей

Экс-мэр Плеса Шевцов - 150 объектов

22 сентября 2025 года прокуратура Ивановской области подала иск к бывшему депутату Плесского горсовета и экс-мэру Плеса в 2010-2011 годах Алексею Шевцову. По данным прокуратуры, в нарушение закона Шевцов занимался предпринимательской деятельностью, фактически монополизировав рынки недвижимости, гостиничных услуг и общепита в городе. Всего у него потребовали изъять порядка 150 объектов недвижимости на сумму более 1 млрд рублей В 2024-2025 годах у Шевцова уже было изъято несколько земельных участков.

Экс-судья Чернов - 87 объектов

В октябре 2024 года Генпрокуратура РФ подала иск в Красногорский городской суд Московской области об изъятии имущества у Александра Чернова, бывшего главы Краснодарского краевого суда в 1994-2019 годах, который был обвинен в незаконном предпринимательстве. 19 августа 2025 года суд обратил в доход государства 87 объектов недвижимости, принадлежавших Чернову, в том числе 25 земельных участков, 19 коммерческих зданий, 12 квартир и др.

Экс-сенатор РФ Арашуков - 75 объектов

28 июля 2020 года Генпрокуратура РФ подала гражданский иск об изъятии имущества бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова в размере почти 1,5 млрд рублей Арашуковы проходили по делу об организации убийств и крупном хищении газа у ПАО "Газпром". 22 июля 2021 года Басманный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства 75 объектов недвижимости, в том числе несколько квартир, жилых домов, земельных участков, трехэтажный отель "Адиюх-пэлас", ресторан, банный комплекс. В 2022 году Арашуковы были приговорены к пожизненному лишению свободы.

Экс-госсекретарь Дагестана Магомедов - 53 объекта

11 сентября 2025 года Генпрокуратура РФ обратилась в Советский суд Махачкалы с требованием изъять 53 объекта недвижимости в Дагестане, Ставропольском крае и Москве кадастровой стоимостью свыше 500 млн рублей у бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова (занимал пост в 2021-2025 годах). Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве и легализации преступных доходов.

Экс-глава управления Росприроднадзора Фролов - 50 объектов

2 апреля 2025 года Генпрокуратура РФ обратилась в Заельцовский районный суд Новосибирска для обращения в доход государства незаконно приобретенного имущества и доходов на сумму свыше 480 млн рублей, принадлежащих бывшему руководителю Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрею Фролову. Было установлено, что Фролов скрывал принадлежащую ему и его жене дорогостоящую недвижимость. Фактически он являлся владельцем 50 объектов недвижимости в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции и Грузии. В начале сентября 2025 год суд наложил обеспечительные меры на 48 объектов недвижимости. Предварительное заседание по иску Генпрокуратуры намечено на 25 сентября 2025 год

Экс-мэр Вологды Шулепов - 49 объектов

1 августа 2025 года Генпрокуратура подала иск в Вологодский городской суд к бывшему мэру Вологды Евгению Шулепову (занимал пост в 2008-2016 годах) с требованием изъять у него и у его семьи 49 объектов недвижимости общей стоимостью не менее 90 млн рублей Ранее против Шулепова было возбуждено уголовное дело о получении взяток от застройщиков. 18 сентября 2025 года стало известно, что Шулепов скончался в СИЗО. Дело об изъятии имущества еще не рассмотрено.

Полковник Захарченко - более 30 объектов

17 октября 2017 года Генпрокуратура России подала иск в Никулинский районный суд Москвы об изъятии имущества на 9 млрд рублей, включая 12 квартир и 15 машиномест у заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко и его родственников. На тот момент Захарченко был фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями и взятке. 1 декабря 2017 год суд удовлетворил этот иск. 17 мая 2022 год суд приговорил Захарченко в 16 годам колонии строго режима. Впоследствии, в 2019 и 2023 год Никулинский суд обратило в доход государства еще несколько квартир, принадлежащих бывшему полицейскому.