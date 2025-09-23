Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск к председателю Совета судей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России подала в Останкинский районный суд Москвы антикоррупционный иск к судье Верховного суда, председателю Совета судей Виктору Момотову, в котором требует изъять почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц. Как сообщил ТАСС источник со ссылкой на иск Генеральной прокуратуры, Момотов нарушал антикоррупционное законодательство.

"По итогам надзорных мероприятий установлено, что Момотов В. В. в период исполнения функций по отправлению правосудия указанные обязанности не соблюдал, запреты и ограничения игнорировал. Одновременно с этим осуществлял на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Калининградской областей незаконную предпринимательскую деятельность", - сказал собеседник агентства. В связи с этим, отметил он, Генпрокуратура России направила иск в суд об обращении в доход государства 95 коррупционных объектов и наложить на них обеспечительный арест. Данные объекты зарегистрированы на краснодарского представителя криминалитета Марченко.

В иске указано, что Момотов извлекал доход в особо крупном размере для себя, своих родственников и подконтрольных лиц, который не декларировал и скрывал от органов контроля. Более того, он использовал предоставленный ему законом иммунитет и неприкосновенность в целях прикрытия незаконного поведения и капитализации противоправной деятельности. "В результате им сформированы активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей. Желая скрыть свое истинное материальное положение, которое не могло быть достигнуто за счет ежемесячного денежного вознаграждения судьи, приобретенную недвижимость и бизнес оформлял на доверенных и подконтрольных лиц", - сообщил источник.

Момотов является судьей Верховного суда с 2010 года, в 2013 году он был избран секретарем пленума Верховного суда, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года он избран председателем Совета судей РФ. В декабре 2022 года переизбран на новый срок, получив тем самым неограниченное влияние на формируемую практику и кадровую политику в отношении нижестоящих судов.