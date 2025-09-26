От "Бедной Саши" до "Международной пилорамы": каким был путь Тиграна Кеосаяна

Режиссер умер в возрасте 59 лет

Умер российский кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян. С начала года он находился в коме после клинической смерти.

Самые яркие моменты его биографии - в материале ТАСС.

Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве. Его отец - заслуженный деятель искусств РСФСР режиссер Эдмонд Кеосаян (1936-1994). Мать - заслуженная артистка Армянской ССР Лаура Геворкян (род. 1939). Старший брат - продюсер и режиссер Давид Кеосаян (1961-2022).

В 1984 году Тигран Кеосаян поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова), учился в мастерской профессора Игоря Таланкина. Во время обучения в вузе был призван в Советскую армию, проходил службу в войсках ПВО в Московской области. После демобилизации вернулся в институт, продолжил обучение в мастерской народного артиста СССР Юрия Озерова. Будучи студентом, снялся в фильме Озерова "Сталинград" (1989). Окончил вуз в 1991 году.

Работа в кино

Полнометражным режиссерским дебютом Кеосаяна стала криминальная мелодрама "Катька и Шиз" (1992). В дальнейшем он поставил более 15 фильмов и сериалов. В их числе: детективная мелодрама "Бедная Саша" (1997; в 1998 году отмечена премией ТЭФИ в категории "Лучший телевизионный игровой фильм"), приключенческая комедия "Президент и его внучка" (1999), трагикомедия "Ландыш серебристый" (2000), комедия "Заяц над бездной" (2006), приключенческий боевик "Мираж" (2008), комедийная мелодрама "Крымский мост. Сделано с любовью!" (2018), драма "Бессмертные" (2021). Летом 2024 года Тигран Кеосаян завершил работу над фильмом "Семь дней Петра Семеныча" (вышел в прокат в августе 2025 года).

В качестве актера снимался в фильмах "Джокер" (1991, режиссер Юрий Кузьменко), "Любовница" (2005, Давид Кеосаян), сериале "Главные роли" (2002, Всеволод Плоткин) и др.

Тигран Кеосаян являлся президентом международного кинофестиваля "Евразия-Кинофест".

Также был членом Гильдии продюсеров России, Российской академии кинематографических искусств.

Театральные проекты

В 2000 году Тигран Кеосаян поставил антрепризный спектакль "Новый" по пьесе Ганны Слуцки.

В 2003-2004 годах в Московском дворце молодежи шел мюзикл "12 стульев" по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Его режиссером являлся Тигран Кеосаян, автором музыки - Игорь Зубков.

Работа на телевидении

С 2007 по 2009 годы был ведущим ток-шоу "Вечер с Тиграном Кеосаяном" (РЕН ТВ).

В 2009-2010 годах вместе с Аленой Хмельницкой вел программу "Ты и я" ("Россия").

В 2009-2010 годах являлся исполнительным продюсером канала "ДТВ".

В 2011 году вел на РЕН ТВ ток-шоу "Хватит молчать!".

С 2016 года был ведущим передачи "Международная пилорама" (НТВ).

Звания, награды

Заслуженный деятель искусств РФ (2024). Заслуженный артист РФ (2025).

Обладатель приза "За вклад в комедию" кинофестиваля "Улыбнись, Россия!" (Тула, 2019).

Личная жизнь