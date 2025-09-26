Умер Тигран Кеосаян

Ему было 59 лет

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа, российского кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна.

"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", - написала она в Telegram-канале. Ему было 59 лет.

Ранее сообщалось, что он пережил клиническую смерть и больше восьми месяцев находился в коме в связи с проблемами с сердцем.

Кеосаян - заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист РФ (2025). Был президентом международного кинофестиваля "Евразия-кинофест", членом Гильдии продюсеров России, Российской академии кинематографических искусств.

Среди его работ - "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Заяц над бездной" и другие. Всего режиссер поставил более 15 фильмов и сериалов. Кеосаян также вел ряд передач на российском телевидении.

