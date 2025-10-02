Что известно о главном редакторе "Вечерней Москвы" Александре Куприянове

Журналист умер 2 октября в возрасте 74 лет

Редакция сайта ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 октября 2025 года на 75-м году жизни умер российский журналист, главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов.

Происхождение и образование

Александр Иванович Куприянов родился 31 июля 1951 года в селе Иннокентьевка (Николаевский район Хабаровского края).

В 1972 году окончил Хабаровский государственный педагогический университет (ныне Педагогический институт Тихоокеанского государственного университета) по специальности "учитель русского языка и литературы".

Работа в журналистике

В студенческие годы Александр Куприянов внештатно сотрудничал с краевыми газетами "Тихоокеанская звезда" и "Молодой дальневосточник".

С 1974 по 1976 год являлся собственным корреспондентом "Тихоокеанской звезды", затем на протяжении трех лет был заместителем редактора "Молодого дальневосточника".

С 1981 по 1991 год Александр Куприянов сотрудничал с газетой "Комсомольская правда". Прошел путь от корреспондента до ответственного секретаря, члена редакционной коллегии.

В 1990-е годы работал на различных редакционных должностях в "Российской газете" и "Известиях". В 1993 году стал главным редактором "Экспресс-газеты" - первого российского таблоида.

В первой половине 2000-х годов Александр Куприянов последовательно руководил изданиями "Столичная вечерняя газета" и "Родная газета".

В 2005 году стал одним из соучредителей ООО "Издательский дом Куприянова" (прекратило деятельность в 2018 году).

В 2010-2011 годах занимал должность главного редактора радиостанции "Комсомольcкая правда".

С 2011 года Александр Куприянов являлся главным редактором газеты "Вечерняя Москва".

Литературная деятельность

Александр Куприянов был автором ряда романов и повестей. Некоторые из них опубликовал под псевдонимом Александр Купер: "Флейта крысолова" (2011), "Надея" (2015), "Таймери" (2015), "Saudade. Урловские хроники" (2017).

В 2019 году под настоящим именем выпустил роман "Истопник", в 2021 году - сборник повестей "Ангел мой", в 2023 году - книгу "Гамбургский симпатяга", в 2025 году - сборник иронической прозы "Гадина" и роман "И тогда я сел в лодку и уплыл оттуда навсегда".

Звания, награды

Заслуженный работник культуры РФ (2014).

Александр Куприянов был награжден орденами "Знак Почета", Дружбы (2021), отмечен Почетной грамотой президента РФ (2023).

Лауреат премии в области журналистики "Золотое перо России" (номинация "За верность профессии", 2017).