Умер главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов

Ему было 74 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов умер на 75-м году жизни. Об этом сообщается на сайте издания.

"В четверг, 2 октября, на 75-м году жизни скончался журналист, заслуженный работник культуры РФ, главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов. Он занимал этот пост с 2011 года", - говорится в сообщении.

Куприянов был удостоен Ордена Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. Также ему был присвоен Орден "Знака Почета". За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную работу был признан заслуженным работником культуры Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин ранее вручил Александру Куприянову почетную грамоту - за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу. Лауреат премии "Золотое перо России" в номинации "За верность профессии", премии "Медиа-менеджер России" и премии в номинации "Проза" Союза писателей России.

"Это невосполнимая утрата для коллектива "Вечерней Москвы". Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича", - отметили в издании.