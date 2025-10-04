От праволибералов до объединения с "Новыми Людьми". Что известно о Партии роста

4 октября 2025 года стало известно, что Минюст РФ требует ликвидировать политическую Партию роста. В Верховный суд РФ поступил соответствующий иск.

ТАСС подготовил материал о политической партии.

Партия роста

Всероссийская политическая партия "Партия роста" была образована в 2008 году как политическая партия "Правое дело". После реорганизации в 2016 году изменила название, став Парией роста. В 2024 году был начат процесс объединения Партии роста с партией "Новые люди".

Создание партии

"Правое дело" было учреждено в ноябре 2008 года на основе трех политических организаций - Союза правых сил (СПС), "Гражданской силы" и Демократической партии России (ДПР).

Вопрос об объединении правых сил начал активно обсуждаться после парламентских выборов в декабре 2007 года, по итогам которых в Госдуму не смогли пройти ряд либеральных демократических партий. В августе 2008 года переговоры о слиянии начали ДПР и "Гражданская сила", получившие по итогам думской кампании 0,13% и 1,05% голосов соответственно. 26 сентября того же года Союз правых сил (0,96% на выборах 2007 году) заявил о готовности участвовать в создании новой коалиции. Это привело к расколу внутри СПС.

15 ноября 2008 года было официально объявлено о ликвидации СПС, Демпартии и "Гражданской силы" и образовании на их основе новой политической организации. 16 ноября 2008 года в Москве состоялся учредительный съезд "Правого дела". Сопредседателями были избраны Леонид Гозман (от СПС; в 2022 году внесен в список иноагентов, в 2025 году - в перечень террористов и экстремистов), лидер движения "Деловая Россия" Борис Титов (от "Гражданской силы") и журналист Георгий Бовт (от ДПР). Исполнительный комитет возглавил адвокат Андрей Дунаев. Своими основными целями партия назвала поддержку демократии, борьбу за свободу предпринимательства, возвращение к прямым выборам глав регионов и других.

Смена руководства и раскол 2011 года

25 июня 2011 года решением съезда "Правого дела" институт сопредседателей был ликвидирован, партию возглавил предприниматель Михаил Прохоров. Часть региональных отделений отказалась поддерживать Прохорова на посту главы "Правого дела", упрекая его в смене курса и принятии несогласованных кадровых решений.

14 сентября 2011 года на съезде "Правого дела" противники председателя партии получили большинство мест в мандатной комиссии. В ответ Михаил Прохоров объявил о роспуске комиссии, прекращении полномочий исполкома и его главы Андрея Дунаева, исключил из "Правого дела" ряд его членов. На следующий день, 15 сентября съезд отстранил Прохорова от управления партией и назначил исполняющим обязанности председателя Андрея Дунаева (избран председателем 24 февраля 2012 года). В тот же день Михаил Прохоров объявил о выходе из партии (в июне 2012 года. создал "Гражданскую платформу", из которой также вышел в 2015 году).

После провала на парламентских выборах 2011 году, по итогам которых "Правое дело" получило лишь 0,60% голосов, партийное руководство во главе с Андреем Дунаевым приняло решение об изменении политического курса и переходе на национал-патриотические позиции.

18 декабря 2012 года Дунаев покинул пост лидера "Правого дела", исполнять обязанности председателя стал его заместитель Вячеслав Маратканов. 31 октября 2015 года он был избран главой партии.

Реорганизация в Партию роста

В январе 2016 года стало известно, что на базе "Правого дела" планируется образовать новое политическое объединение - партию, представляющую интересы бизнеса. Инициатором выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, сопредседатель организации "Деловая Россия" и бывший сопредседатель "Правого дела" Борис Титов.

29 февраля 2016 года на съезде "Правого дела" Борис Титов единогласно был избран новым председателем партии.

26 марта 2016 года на съезде было принято решение о переименовании "Правого дела" во Всероссийскую политическую партию "Партия роста". Партия была перерегистрирована Минюстом РФ.

22 декабря 2016 года на внеочередном съезде была одобрена новая структура органов управления, создан генеральный совет партии, учреждена должность федерального секретаря. Председателем Партии роста делегаты съезда переизбрали Бориса Титова.

7 июля 2020 года съезд вновь избрал Бориса Титова председателем Партии роста. Кроме того, был введен институт сопредседателей. Ими стали десять человек, включая Бориса Титова, Оксану Дмитриеву, Александра Любимова, Николая Фоменко, Сергея Шнурова и др.

В 2021 году Борис Титов стал председателем федерального политического совета партии.

Свою идеологию партия определяла как праволиберальную, заявляя о себе как о "конструктивной оппозиции". В качестве национальной идеи Партия роста провозгласила рост экономики страны ради роста благосостояния ее граждан. Выступала за развитие частного предпринимательства и рыночной конкурентной экономики, создание на основе среднего класса главной силы развития экономики и гражданского общества, за снижение фискального, административного и уголовного давления на население и бизнес и других.

Объединение с партией "Новые люди"

27 июня 2023 года Партия роста и партия "Новые люди" Алексея Нечаева сообщили, что создают политический союз, который станет основой "для более широкой коалиции всех прогрессивных сил России". При этом тогда подчеркивалось, что речь о юридическом объединении партий не идет.

24 декабря 2023 года Партия роста и партия "Новые люди" подписали соглашение об объединении. Подписи под документом поставили лидеры политических объединений - Борис Титов и Алексей Нечаев. Решение об объединении было объявлено в ходе съезда партии "Новые люди" в Москве. На съезде также было заявлено, что "Новые люди" и Партия роста выдвинут единого кандидата на предстоящих 17 марта 2024 года президентских выборах. Съезд выдвинул кандидатом на выборы вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди").

27 января 2024 года в Москве прошел съезд Партии роста. На нем Борис Титов снял с себя полномочия председателя федерального политического совета партии. На этот пост была избрана заместитель Титова, депутат гордумы Томска Елена Ульянова (решение вступило в силу с февраля 2024 года).

19 апреля 2024 года в Москве состоялся съезд партии "Новые люди", на котором было объявлено об объединении с Партией роста. В структуре "Новых людей" решено было образовать новый орган - федеральный политический совет во главе с Титовым.

По данным ЦИК России, региональные отделения партии созданы в 77 регионах. Партия представлена в органах власти разного уровня 16 субъектов РФ.

Партия роста один раз выдвигала своего кандидата на президентские выборы. 21 декабря 2017 года съезд выдвинул лидера партии Бориса Титова кандидатом в президенты РФ. По итогам голосования 18 марта 2018 года он набрал 0,76% голосов, заняв шестое место из восьми.

Партия трижды принимала участие в думских выборах (в 2011 году как "Правое дело"), но ни разу не смогла получить представительство в парламенте. На выборах 4 декабря 2011 года "Правое дело" получило 0,6% голосов избирателей (последнее место из семи), на выборах 18 сентября 2016 года - 1,29% (9-е место из 14). На парламентских выборах 19 сентября 2021 года список партии вновь не смог преодолеть 5-процентный барьер, набрав 0,52% голосов (13-е место из 14). В настоящее время в Госдуме VIII созыва Партию роста представляет один депутат - Оксана Дмитриева, избранная по Юго-Восточному одномандатному избирательному округу №217 (Санкт-Петербург; 33,28% голосов). В Госдуме Оксана Дмитриева не вступила ни в одну из партийных фракций, оставшись внефракционным депутатом.

Финансирование

Партия роста не получает финансирования из федерального бюджета.

В 2024 году на счета партии поступило более 4,3 млн рублей. Практически все денежные средства были получены за счет пожертвований юридических и физических лиц. Вступительные и членские взносы составили 10 тыс. рублей. На свою деятельность Партия роста израсходовала в 2024 г.оду 6,5 млн рублей (с учетом остатка на счетах в размере 3,7 млн). Основные статьи расходов - содержание руководящих органов партии (около 3,8 млн) и региональных отделений (1,6 млн).